【累計2,400社・延べ11,000名がクラスコへ】属人化を打破する「仕組み経営」の成功モデルを体感できる企業視察が好評

不動産会社向けに収益向上・業務効率化支援サービスを提供する、株式会社クラスココンサルファーム（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：小村典弘、以下クラスコ）は、全国の不動産会社を対象とした企業視察において、累計来訪企業数が2,400社、延べ参加者数が11,000名に到達したことをお知らせいたします。

◆ なぜ、全国の不動産会社が金沢に集まるのか？

不動産業界は現在、「深刻な採用難」「属人化による生産性の限界」「DXの遅れ」という課題に直面しています。クラスコもかつては属人的な運営に依存し、1年で社員の8割が退職する危機を経験しました。





◆ 年間100社超が視察する、クラスコの「3つの成長エンジン」

【デザイン】企業の収益・価値を最大化する「ブランド戦略」

この状況を打破するために取り組んだのが、特定の個人に頼らず、人が変わっても成果が出続ける“仕組み（＝企業OS）”を整備する抜本的な改革です。その結果、クラスコグループの売上は過去最高の75.8億円(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000959.000006823.html)へ成長。実際の現場で「V字回復の軌跡」と「アップデートされ続ける仕組み」を体感できることが、全国からの視察来訪につながっています。デザイン戦略を取り入れ、企業価値を向上年間で100社超の不動産会社が、クラスコへ視察にデザイン戦略や脱属人化の人材育成法を紹介賃貸リノベーションブランド「Renotta」不動産オーナー向け賃貸経営提案施設

・採用と生産性を変える、戦略的オフィスデザイン

クラスコのオフィスは、ビジョン『GO FUN』を五感で体感できる空間設計が特徴です。ロゴや映像による視覚体験、独自のブランド音楽による聴覚体験、素材や照明による触覚体験、アロマによる嗅覚体験を融合し、来訪者の感情に直接訴えかけるブランド体験を構築しています。

・デザインの力で賃料アップを実現するリノベーションブランド

賃貸リノベーションブランド「Renotta（リノッタ）(https://renotta.jp/)」や、外壁修繕ブランド「プラスル」(https://www.crasco-consul.com/service/plusru)を展開。内外装トータルの差別化により、インフレ時代でも選ばれる物件づくりのノウハウを公開しています。

・見て伝わる「不動産オーナー向け提案ギャラリー」

空室対策やリノベーションの価値を視覚的に伝えるオーナー専用施設「満室ギャラリー」を設置。言葉による説明を最小限にし、成約率向上につながる“体感型営業”の現場を披露しています。

【人材育成】未経験者を即戦力化する「教育OS」

Eラーニングで自分のタイミングで学習が可能にスマホやPCで閲覧可能なWEBマニュアルで業務レベルの均一化も可能

・企業内大学で学べる、標準化された育成設計

eラーニング(https://www.crasco-consul.com/service/kyouikun)・WEBマニュアル(https://www.crasco-consul.com/service/chintaicho)・アウトプット型研修を連動させ、「背中を見て覚える」という属人的な教育を廃止。未経験者や新入社員でも早期に即戦力化できる仕組みを構築しています。

・タレントマネジメントによる成長可視化と“フォロー型”管理

独自開発のタレントマネジメントシステム(https://www.crasco-consul.com/service/katsuyakun)を活用し、業務を細分化した「業務チェックシート」と役割を明確にする「グレードル表（等級制度）」を統合。月次セルフチェックと30分の1on1（フォロー型面談）を仕組み化し、新人の「聞きづらい」心理的ハードルを下げるマネジメントを実装しています。

【AI・DX】年間22,862時間の業務効率を実現した「AI全社実装」

月一回AI活用の勉強会を開催AI活用の共有を定期的に行い、社内のAI活用を促進

・業務改善の積み上げと、知のBOT化

Google WorkspaceやAIを活用し、年間300件超の業務改善を積み上げ、ノウハウ共有をBOT化。年間22,862時間の工数削減（社内集計）を実現しています。

・現場主導のDX文化をつくる「AI活用アワード」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000932.000006823.html)

現場発のアイデアから生まれた「電話音声の自動議事録化」や「巡回写真からの修繕提案書自動作成」など、日常業務に深く根ざした成功事例を次々と実装しています。特定の社員に頼らず、定期的なAI勉強会などを通して、全社員が自部署の課題をAIで解決する「実践的なAI・DX運用」を構築しています。

・「AI賃貸営業ロープレ」による教育革新(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000911.000006823.html)

クラスコで蓄積した営業ナレッジをAI化し、いつでも顧客役のAIと接客練習が可能に。客観的なフィードバックを通じて、接客品質の底上げと顧客満足の最大化を支援しています。

◆ クラスコグループ 代表 小村 典弘

人口減少の現代社会において、「属人経営」は限界を迎えています。人に頼る会社は止まり、仕組みで動く会社は伸び続けます。これから企業が存続し続けるためには、『仕組みで動く会社』をつくることが不可欠です。



クラスコが培ってきた『企業OS』を全国の不動産会社と共有し、不動産業界をよりカッコよく、クリエイティブな産業へアップデートしていきたい。金沢での体験が、その変革の一歩となることを願っています。

