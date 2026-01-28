河合楽器製作所とROLI、戦略的パートナーシップを締結

株式会社河合楽器製作所（左：ROLI CEO Roland Lamb、右：河合楽器製作所 代表取締役社長 河合健太郎）

株式会社河合楽器製作所と、イギリスの音楽テクノロジー企業であるLuminary ROLI Ltd.（拠点：イギリス ロンドン、CEO：Roland Lamb、以下ROLI）は、両社で戦略的パートナーシップを締結したことを2026 NAMM Showで発表しました。

両社は、当社が有するピアノ製品およびデジタルサービスと、ROLIが有するAI技術を活用した学習およびハンドトラッキング技術の専門性を融合させ、相乗効果の創出に注力します。本パートナーシップでは、両社の研究開発チームが密接に連携し、共同開発プロジェクトを推進してまいります。

第一弾として、ROLIの有する技術を当社の電子ピアノ専用アプリケーション「PiaBookPlayer」に組み込むことを計画しており、2026年に初展開を予定しています。

■河合楽器製作所 代表取締役社長 河合健太郎のコメント

ピアノライフに新たな変革をもたらすことを目指すROLIのRoland CEOおよびチームの皆様と、まもなく100周年を迎えるピアノメーカーである弊社が協業することにより、新たな価値や音楽体験を創出できるものと考えております。今後のさらなる協議を通じ、協業を発展させていくことを楽しみにしております。

■ROLI CEO Roland Lambのコメント

カワイとパートナーシップ結べることを大変嬉しく思います。私は以前からカワイの楽器の卓越した品質と、音楽教育における深い経験を敬愛してきました。伝統と革新を融合させた新しい音楽学習体験を、ともに創り上げていくことを楽しみにしています。

■ROLIについて

ROLIは、音楽へのより深い関わりを可能にする表現力豊かな楽器やインテリジェントな学習ツールの開発に取り組む音楽テクノロジー企業です。

・ROLI ホームページ（英語）

https://roli.com/us

・PiaBookPlayerについてはこちらをご覧ください。

https://www.kawai.jp/product/piabookplayer/