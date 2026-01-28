【ヤフー・データソリューション】「DS.INSIGHT」に生成AIによる分析サポート機能を導入“データの読み解き”から“業務活用”まで、対話形式で支援が可能に

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する行動ビッグデータを活用した事業者向け分析サービス「ヤフー・データソリューション」は、デスクリサーチツール「DS.INSIGHT」において、生成AIを活用したサポート機能を強化し、分析結果の解釈から業務活用までを支援する新たな対話型AIサポート機能を提供開始しました。

近年、企業におけるデータ活用が進む中、「分析結果の解釈が難しい」「自社の目的に対してどの分析手法が適切か判断できない」など、ユーザーからは、データ分析のハードルを感じる声が寄せられていました。こうした課題に対応するため、「DS.INSIGHT」はこれまで、関連キーワード分析や時系列分析、トレンド分析など、特定の分析結果に対して生成AIが考察や示唆を提示する機能を提供してきました。

今回、さらにAI機能を強化し、「DS.INSIGHT」の操作方法に関する質問から、分析結果の背景理解、データ解釈、示唆の整理、業務への活用方法、分析設計の考え方までを対話形式で支援する「対話型AIサポート機能」を追加しました。これにより、初心者から上級者まで、誰もが生成AIとの対話を通じて自走的に分析を進められる環境を実現します。

■本機能で実現されること

- ログインや手続きに関する基本的なサポート- 「DS.INSIGHT」の操作方法や用語に関する解説- 業務目的に応じた活用方法や事例、業務適用方法の提案- DS.INSIGHT」の分析結果やデータの解釈に関するサポート

対話型AIサポート機能の画面イメージ

■ 利用方法

- 「DS.INSIGHT」画面上から対話型AIサポートを起動- 操作方法の質問や分析したい内容、「DS.INSIGHT」のデータを入力・貼り付け- AIが操作方法やデータ解釈、活用案などを返答- 必要に応じて「DS.INSIGHT」の分析結果のURLを案内

「ヤフー・データソリューション」は、LINEヤフーの保有するビッグデータをこれまで以上に横断的かつ幅広く利活用できる環境を整え、社会への価値還元を目指していきます。

※本機能は OpenAIのAPI を利用しています。

※OpenAIには統計化されたデータのみを送信し、個人を識別可能な情報は含みません。LINEヤフー共通利用規約（https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/）、DATA SOLUTION利用ガイドライン（https://ds.yahoo.co.jp/guideline/）およびDS.INSIGHT利用規約（https://s.yimg.jp/images/datasolution/serviceSite/v1-1-0/doc/terms/dsinsight.pdf）が適用されます。また、OpenAI（米国）の利用規約（https://openai.com/policies/usage-policies）に抵触するご利用はできません。

※なおLINEヤフーは、生成AIにより出力される結果について、信頼性、正確性、完全性、有効性は保証しておりません

■「DS.INSIGHT」について

LINEヤフーの保有する検索・人流データをもとに、お客様自身が手元で調査分析を行うことができるデスクリサーチツールです。検索キーワードから人々の興味関心を分析できる「Basic」、検索行動を時系列で分析できる「Journey」、位置情報ビッグデータを分析できる「Place」、検索数がこれから上昇しそうなキーワードなどを可視化できる「Trend」は、月額10万円の「スタータープラン」で利用が可能です。ビッグデータからターゲットの詳細な人物像を可視化できる「Persona」は、原則オプションサービスとなります。なお、「DS.INSIGHT」にて分析・可視化されたデータはすべて統計化されており、個人を識別可能なデータは含まれません。

- ヤフー・データソリューション公式サイト：https://ds.yahoo.co.jp/- 「DS.INSIGHT」サービスページ：https://ds.yahoo.co.jp/service/insight/

以下より、「DS.INSIGHT」の主要機能やAIサポート機能を7日間無料でお試しいただけます。

- 無料トライアルお申し込みページ：https://ds.yahoo-net.jp/trial/dsinsight