「Orient Star」「Orient」ブランドサイトをリニューアルオープン

ウオッチブランド「Orient Star（以下、オリエントスター）」および「Orient（以下、オリエント）」は、ブランド誕生75周年の節目を迎え、ブランドサイトをリニューアルオープンしました。

オリエントスターは1951年の誕生以来、「輝ける星」と呼ばれる機械式時計をつくるという想いを掲げ、たゆまぬ探求心をもって時計づくりを続け2026年に75周年を迎えます。伝統的な職人技を背景に、独創的なデザインや繊細で優美な色彩表現、マニュファクチュールによる高品質な機械式ムーブメントを活かし、他にはないMade in Japanの逸品を世界中に発信し続けています。

また、1950年に誕生し2025年に75周年を迎えたオリエントは、高い品質と時代に相応しいデザインを備え、気軽に楽しめる時計をお届けすることで身に着ける方の気分を高め、ライフスタイルを豊かにしてきました。普段使いだけでなく、収集して着け替えを楽しむ愛好家の方々に、国内はもとより世界でも幅広く支持されています。

このたびリニューアルしたブランドサイトでは、ブランドの世界観をより直感的に感じられるデザインへと刷新し、商品情報へのアクセス性を高めるとともに、ブランドの歴史や技術への理解が深まるコンテンツを拡充しています。お客様が知りたい情報にスムーズに辿り着けるようページ構成や導線を見直し、スマートフォンでの閲覧にも最適化するなど、利便性と視認性を一段と向上させました。

【プレゼントキャンペーン対象商品】

さらに、ブランド誕生75周年を記念して、オリエントスターの人気モデルが当たるプレゼントキャンペーンを開催します。キャンペーン期間中にオリエントスター公式Instagramアカウントをフォローのうえ、コメントいただいた方の中から、抽選で3名様に対象商品をプレゼントいたします。詳しくはオリエントスター公式Instagram(https://www.instagram.com/orientstar.jp/)をご覧ください。