― 特急列車にトクして乗ろう！ ―近鉄アプリから特急券購入でカフェチャオプレッソ２００円割引！
近畿日本鉄道株式会社（代表取締役社長：原 恭 以下、「近鉄」）と株式会社近鉄リテーリング（代表取締役社長：鳥居 正彦 以下、「近鉄リテーリング」）は、２０２６年２月２日（月）から３月３１日（火）の間、近鉄アプリから近鉄特急の特急券をご購入いただいたお客さまを対象に、近鉄リテーリングが運営するカフェチャオプレッソで利用できる「ドリンク１杯２００円OFF クーポン」を数量限定で配布します。
配布するクーポンは、特急券を利用する当日、利用可能店舗の営業時間内に限り使用可能です。
近鉄と近鉄リテーリングでは、より“おトク”に、より快適に、近鉄特急をご利用いただきたいと考えています。
詳細は別紙のとおりです。
（別紙）
１．クーポン内容
期間中、対象店舗のドリンク１杯２００円OFF クーポン
（クーポンの配布数は、先着２０万枚限定）
※本クーポンはアルコール商品、セット商品、物販商品にはご利用できません
２．配布期間
２０２６年２月２日（月）１０時３０分から３月３１日（火）まで
３．配布対象
クーポン配布期間中に購入できる近鉄全線全区間の特急列車のうち、２０２６年３
月３１日（火）乗車分までの特急券を近鉄アプリから購入されたお客さま
４．クーポン利用可能期間
特急券を利用する当日、利用可能店舗の営業時間内に限ります。
５．クーポン利用可能店舗（※ラストオーダーは閉店30 分前となります）
（以 上）
◆参考
https://www.atpress.ne.jp/releases/571039/att_571039_1.pdf