■ AI（人工知能）は「使う存在」から「意思決定し、取引する存在」へ。Agentic Webが企業と経済の前提を塗り替える。

■ デジタルマネーの実装が、時間・資金・信頼の制約を解放。ビジネスモデルはリアルタイム化・ストリーミング化へ。

■ フィジカルAIと量子技術の進化により、企業は成長機会と未知のリスクに同時に向き合う時代へ。





EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 近藤 聡、以下EYSC）は、AIエージェント、デジタルマネー、フィジカルAI、量子コンピューターなど、企業活動の前提を大きく変えつつあるテクノロジーの潮流を整理し、今後の成長戦略および投資判断に向けた示唆をまとめたレポート 「Next in Tech 2026」 を公開しました。

本レポートでは、テクノロジーを単なる効率化の手段として捉えるのではなく、産業構造や競争環境、企業の役割そのものを再定義する変化として位置付け、企業が中長期的に検討すべき論点と対応の方向性を提示しています。

＜「Next in Tech 2026」のポイント＞

第1：Agentic Web（エージェントが駆動するWeb構造転換）

AIエージェントがweb上で自律的に行動することで、これまで人間が担ってきた情報探索・意思決定・実行がエージェント中心に再配置されます。これにより、企業のサービス提供モデルや取引プロセスに構造的な変化が生じます。

第2：デジタルマネー（金融インフラの再定義）

プログラマブルな価値移転の実装が進み、決済・経理・サプライチェーンがリアルタイムに連携。AIエージェントが経済主体化する未来を見据え、企業アーキテクチャと財務オペレーションの見直しが加速します。

第3：フィジカルAI（現実世界の実行力）

ロボティクス、IoT、制御技術とAIの融合により、製造・物流・インフラ等の現場で安全性と生産性の新たな水準が実現しつつあります。労働力不足や安全確保の課題に対する実装的な解が拡大しています。

第4：自律型エンタープライズ（企業内部の自律最適化）

AIエージェントが意思決定・業務執行を支援し、変化に強い運営（レジリエンス）を後押しします。段階的な導入とガバナンス整備により、全社最適と現場の自律を両立します。

第5：顧客体験の再定義

文脈理解に長（た）けたAIが顧客接点そのものを刷新し、より深い理解に基づく体験設計が競争優位の鍵となります。

第6：量子脅威（暗号基盤への構造的リスク）

量子コンピューターの進化により暗号が解読される「Q‑Day」の現実味が増す中、暗号技術の段階的刷新（耐量子暗号・ハイブリッド化）は急務です。事業継続と信頼維持の観点から、戦略的な移行計画が求められます。

本レポートを執筆・監修したEYSC テクノロジーコンサルティング デジタル・イノベーション ディレクター 城田 真琴のコメント：

「『EY Next in Tech』は、テクノロジーそのものではなく、それが企業や社会の前提をどのように変えつつあるかについて洞察を提供するレポートです。初の試みとなる2026年版では、『Agentic Web』や『デジタルマネー』に加え、『フィジカルAI』『自律型エンタープライズ』『顧客体験の再定義』『量子脅威』という6つのテーマを取り上げました。これらはいずれも個別の技術論ではなく、企業の構造や意思決定、競争力に中長期的な影響を及ぼす変化です。本レポートが、短期的な技術導入を超え、2030年を見据えた戦略的な議論の起点となるとともに、各企業が自社の競争戦略を見直す契機となることを期待しています」

レポートは、下記リンクよりダウンロードいただけます。

https://www.ey.com/ja_jp/functional/forms/download/2026/ey-next-in-tech-2026

＜関連セミナーご案内＞

本レポートの全体像をコンパクトに紹介すると同時に、特に注目すべきテーマとして、AIエージェントがweb上で自律的に行動する「Agentic Web」と、それを成立させる決済インフラである「デジタルマネー」の交差点を深掘りし、2030年を見据えて、企業が今から考えるべき論点を解説します。

セミナータイトル：「EY Next in Tech 2026」セミナー ～Agentic Webとデジタルマネーが創る「自律型経済圏」～

開催日時： 2026年2月26日（木）14:00～15:00

形式： オンライン

セミナーについての詳細は下記をご確認ください。

https://www.ey.com/ja_jp/media/webcasts/2026/02/ey-consulting-2026-02-26

〈EYについて〉

EYは、クライアント、EYのメンバー、社会、そして地球のために新たな価値を創出するとともに、資本市場における信頼を確立していくことで、より良い社会の構築を目指しています。 データ、AI、および先進テクノロジーの活用により、EYのチームはクライアントが確信を持って未来を形づくるための支援を行い、現在、そして未来における喫緊の課題への解決策を導き出します。 EYのチームの活動領域は、アシュアランス、コンサルティング、税務、ストラテジー、トランザクションの全領域にわたります。蓄積した業界の知見やグローバルに連携したさまざまな分野にわたるネットワーク、多様なエコシステムパートナーに支えられ、150以上の国と地域でサービスを提供しています。

All in to shape the future with confidence.

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、ey.comをご覧ください。

〈EYのコンサルティングサービスについて〉

EYのコンサルティングサービスは、人、テクノロジー、イノベーションの力でビジネスを変革し、より良い社会を構築していきます。私たちは、変革、すなわちトランスフォーメーションの領域で世界トップクラスのコンサルタントになることを目指しています。7万人を超えるEYのコンサルタントは、その多様性とスキルを生かして、人を中心に据え（humans@center）、迅速にテクノロジーを実用化し（technology@speed）、大規模にイノベーションを推進し（innovation@scale）、クライアントのトランスフォーメーションを支援します。これらの変革を推進することにより、人、クライアント、社会にとっての長期的価値を創造していきます。詳しくはey.com/ja_jp/consultingをご覧ください。