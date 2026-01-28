西武バス株式会社(本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：塚田 正敏)は、西武鉄道株式会社(本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：小川 周一郎)と連携し、西武鉄道の新2000系車両をモチーフとしたカラーリングを施した路線バス車両2台を「きいろいバス」として運行いたします。本車両は、西武バス上石神井営業所(東京都練馬区)および西武バス小平営業所(東京都小平市)の路線バス車両各1台が2026年3月より運行を開始いたします。





西武鉄道で運行している、黄色の塗装をベースとしたいわゆる「黄色い電車」は、1969(昭和44)年に101系の運行開始とともに導入され、長年にわたり西武鉄道を象徴する電車として親しまれてきました。特に1977年に誕生し、これまで400両以上導入された「2000系」は、長年西武鉄道の通勤輸送を支えてまいりました。現在、西武鉄道では車両の省エネルギー化を加速させるため、2030年度までに車両のVVVF化100％達成を目指していることから、「黄色い電車」は年々その姿を減らしています。





こうした中、2025年が昭和100年にあたることを契機に、西武グループでは、鉄道とバスが連携した沿線事業のさらなる活性化を目指し、グループの交通ネットワークをより身近に感じていただく取り組みとして、昭和から平成にかけて主力であった「黄色い電車」をモチーフとした「きいろいバス」を企画しました。鉄道とバスが一体となって沿線の魅力を発信することで、地域への愛着醸成や回遊性の向上を促進し、沿線全体の活性化につなげてまいります。





「きいろいバス」は、西武バスの若手社員が企画し、車体全体を新2000系の車体色である黄色を基調としたデザインとしたほか、車内座席には新2000系更新車両で使用されているものと同じ座席シート(モケット)を採用するなど、細部にまでこだわった仕様となっています。





また、「きいろいバス」の誕生を記念し、2026年2月28日(土)に撮影会イベントを開催します。午前の部では「きいろいバス」2台を並べた撮影会を、午後の部では「きいろいバス」1台と西武鉄道2000系車両を並べた撮影会を実施し、鉄道とバスの連携を象徴する特別な機会を提供いたします。





西武バスでは、西武グループのグループビジョン「でかける人を、ほほえむ人へ。」のもと、今後も西武鉄道をはじめとするグループ各社と連携し、鉄道・バス一体となった沿線事業の推進を通じて、地域の魅力向上と新たな価値創造に取り組んでまいります。

路線バスイメージ図 西武バス小平営業所(A6-23号車)





■『きいろいバス』概要

1. 運行営業所

・西武バス上石神井営業所(A6-967号車)

・西武バス小平営業所(A6-23号車)





2. 運行開始

2026年3月上旬～





3. 運行場所

西武バス上石神井営業所管内および西武バス小平営業所管内





4. 路線バスデザイン(現在制作中のものであり、変更となる場合があります。)





路線バスイメージ図





5.西武バスホームページ「位置情報」でのバス位置情報提供について(※イメージ図)

西武バス公式ホームページ「位置情報」検索にて、「きいろいバス」の走行位置を確認することができます。





バス位置情報





※バス位置情報を確認できるのは「きいろいバス」運行中の場合に限ります。車両運用の都合上、運行していない場合もございます。









【参考】西武鉄道2000系について

各駅停車の乗降時分短縮のため、当社初の両開き4ドア車として1977年に登場しました。回生ブレーキ付の界磁チョッパ制御を採用した省エネ車両で、2・4・6・8両と多彩な編成があり、フレキシブルな輸送形態に対応できます。1988年にイメージチェンジをした新2000系が登場しました。

(西武鉄道ホームページより引用)









■『きいろいバスお披露目会イベント』概要

【午前の部】きいろいバス撮影会in西武バス小平営業所

日時 ： 2026年2月28日(土)9時30分～11時00分(受付：9時20分～9時30分)

場所 ： 西武バス小平営業所(東京都小平市小川町1-336-2)

西武鉄道拝島線 東大和市駅より徒歩12分

または西武バス「小川橋」バス停より徒歩9分

内容 ： 2026年3月にデビューする西武鉄道新2000系を模した

「きいろいバス」撮影会

・「きいろいバス」2台(小平営業所と上石神井営業所)などを並べる予定

・新作の「きいろいバスクリアファイル」や、

人気の「オリジナルトミカ」「バスコレクション」

「アクリルキーホルダー」ガチャポンなどの西武バスグッズ販売

・バス停板面やバス車両部品などの部品販売

参加費 ： 中学生以上1名5,000円(中学生以上1名につき小学生以下2名まで同伴可)

小学生以下の小児のみの参加はできません。

募集人数： 50名









【午後の部】きいろいバス×2000系撮影会in西武鉄道玉川上水車両基地

日時 ： 2026年2月28日(土)13時00分～14時30分(受付：12時30分～13時00分)

場所 ： 西武鉄道玉川上水車両基地(東京都東大和市桜が丘 3-44-9)

西武鉄道拝島線 玉川上水駅より徒歩7分

内容 ： 2026年3月にデビューする西武鉄道新2000系を模した

「きいろいバス」撮影会

・「きいろいバス」1台と西武鉄道2000 系を並べる予定

・新作の「きいろいバスクリアファイル」や、

人気の「オリジナルトミカ」「バスコレクション」

「アクリルキーホルダー」ガチャポンなどの西武バスグッズ販売

※バス停板面やバス車両部品などの部品販売はございません。

参加費 ： 中学生以上1名5,000円(中学生以上1名につき小学生以下2名まで同伴可)

小学生以下の小児のみの参加はできません。

募集人数： 100名





いずれも事前申込制の撮影イベントとなります。西武バスホームページにて2026年2月10日(火)13時00分より先着順にて受付いたしますので、事前にお申込みの上ご来場くださいますようお願いいたします。









