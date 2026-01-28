株式会社お茶村（所在地：福岡県八女市室岡1069、代表取締役：大石奈央子）は、2026年バレンタインに向け、単一品種抹茶から生まれた生チョコレート「贅沢しょこら」を期間限定で発売いたします。

https://news.yahoo.co.jp/articles/677d8609643a63642043cf14dc1ba1dbea3a2599https://news.yahoo.co.jp/articles/677d8609643a63642043cf14dc1ba1dbea3a2599

本商品は、お茶村専属パティシエが、数ある単一品種抹茶の中から生チョコレートとの相性を徹底的に追求し、厳選した三種類を使用。それぞれの抹茶の個性を、一粒ずつ味わえるお茶村オリジナルの特別な生チョコレートです。使用している抹茶は、「露光（つゆひかり）」「奥翠（おくみどり）」「冴翠（さえみどり）」。いずれも単一品種ならではの味わいの違いが明確で、抹茶好きの方はもちろん、新しい抹茶体験を求める方にもお楽しみいただける組み合わせとなっています。

三種類の抹茶がもたらす異なる味わい

「露光（つゆひかり）」は、驚くほど渋みが少なく、透明感のあるやさしい甘みが特長。バレンタインにふさわしい、軽やかで上品な余韻が広がります。「奥翠（おくみどり）」は、まろやかでふくよかな旨味が魅力。チョコレートのコクと溶け合い、落ち着いた大人の味わいに仕上げました。「冴翠（さえみどり）」は、香りの層が厚く、濃厚な旨味と甘みが際立つ品種。抹茶の存在感をしっかり感じられる、満足度の高い一粒です。甘さだけに頼らず、抹茶そのものの魅力を引き立てるため、配合や温度、練りの工程に至るまで細部にこだわり抜きました。「甘いものが得意でない方にも贈れるチョコレート」として、バレンタインの新たな選択肢をご提案します。

昨年の人気商品も数量限定で再登場

また同時に、昨年のバレンタインシーズンに約500個を販売し、完売後も再販を望む声が多く寄せられていた「八女抹茶 生ちょこ」も、数量限定で再登場いたします。お茶村ならではの抹茶の風味を活かした定番の一品は、ご自宅用はもちろん、大切な方への贈り物としても高い評価をいただいています。新作「贅沢しょこら」、再登場の「八女抹茶 生ちょこ」は、いずれも価格は1,000円（税込）。手に取りやすい価格でありながら、単一品種抹茶と向き合い続けてきたお茶村の知見と、専属パティシエの技術を注ぎ込んだ、特別な生チョコレートです。

バレンタインという時間を静かに彩る存在へ

バレンタインは、ただ甘いものを贈る日ではなく、相手を想い、気持ちを言葉以外で伝える日。だからこそお茶村は、「抹茶」という素材に真摯に向き合い、その個性や余韻までも一粒に込めました。渋みの少ない透明感、ふくよかな旨味、香りの重なり――三つの抹茶が織りなす味わいは、それぞれ異なりながらも、贈る人の想いにそっと寄り添います。大切な方へ、いつもお世話になっている方へ、そして自分自身へのご褒美として。言葉にしきれない気持ちを、抹茶の深い余韻に託して届ける。「贅沢しょこら」は、そんなバレンタインのひとときを静かに彩る存在です。お茶村はこれからも、日本一の品揃えを誇る単一品種抹茶の魅力を真摯に伝え続け、日常の中にある“ほんの少しの贅沢”と、心がほどける時間をお届けしてまいります。

なお、いずれの商品も予定数量に達し次第、販売終了となります。毎年完売となるお茶村の生チョコレートを、ぜひお早めにお楽しみください。

商品情報

【贅沢しょこら】- 内容量：3粒- 価格：1,000円（税込）- 保存方法：要冷凍- 販売開始日：2026年2月1日

【八女抹茶 生ちょこ】- 内容量：約100g- 価格：1,000円（税込）- 保存方法：要冷凍- 販売開始日：2026年2月1日

店舗情報

- 所在地：福岡県八女市室岡1008- TEL：0943-24-0003- 営業時間：1階店舗 9：30～18：00 2階絶景カフェ：11：00～17：30（LO 17：00）

会社情報

会社名：株式会社お茶村代表者：大石奈央子所在地：福岡県八女市室岡1069電話番号：0943-24-0001URL：https://ochamura.com/Instagram：https://www.instagram.com/ochamura/

お茶村関連記事

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000173590.htmlhttps://presswalker.jp/press/93990https://presswalker.jp/press/94590https://presswalker.jp/press/97339