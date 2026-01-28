全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、日本各地の美食体験を提案する番組「食旅一会」を最終木曜よる9時から放送しております。1月29日（木）よる9時～は「岩手県盛岡市 とおの屋 要」をお届けします。

1．「食旅一会（しょくたびいちえ）」とは

その土地、その季節だからこそ出会える、一期一会の食。

二度と同じものには出会えない「一度きりの食事」が、旅の目的になることもあります。今この瞬間を大切に味わいたい――そんな気持ちを引き出してくれる料理との出会いがあります。自然豊かな日本には、海の幸、山の恵み、そしてその土地ならではの食材があふれています。それらの魅力を活かすために、料理人たちは日々工夫を重ねながら、地域の食文化と向き合っています。その一皿に出会うために旅する「ガストロノミーツーリズム」。気候風土、歴史、習慣から生まれた食文化に触れ、味わう贅沢な時間。食への好奇心と、未知なる味をあなたの旅。そして、ひとつの道を極める料理人の人生――それらが、今宵、真っ白なお皿の上で交錯します。それが「食旅一会」。どうぞご期待ください。■ナレーション：山口智子■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/shokutabiichie/

2．放送時間・番組内容

1月29日（木）よる9時00分～ #3「岩手県盛岡市 とおの屋 要」

20年以上前から岩手県遠野市で、農薬や肥料を⼀切使わない⾃然栽培で⽶を育て、その⽶を原料にオリジナルの“どぶろく”を醸造してきたのが今回のシェフ佐々⽊要太郎さん。遠野の⾵⼟と⾷⽂化を感じつつも⾃由な料理で、ミシュランの三つ星シェフをはじめ国内外の⾷通たちを唸らせてきた佐々木さんが、新たな一歩を踏み出すべく盛岡市で店を構える事に。自ら育てたお米「遠野一号」を余すところなく活かした料理、どぶろく、日本酒はこの地を訪れなければ逢うことの叶わない、佐々木さんが織りなす美しい味。一期一会の精神で料理と向き合う人が居る。その情熱が生み出す奇跡のような一皿を求めて・・・そんな食の旅を体験してみませんか？

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンタテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。