琵琶湖汽船株式会社（本社：滋賀県大津市浜大津 社長：金澤 一徳）は、2026年2月14日（土）に運航する「早春の琵琶湖 ホンモロコと近江八景を味わう」の参加者を募集しています。 本クルーズは、昼食に、びわ湖の固有種で冬から早春にかけて旬を迎える「ホンモロコ」の炭火焼きなどのコース料理を、創業300年近くの老舗料理旅館「魚清楼（うおせいろう）」で堪能します。びわ湖の文化・歴史に精通したカルチャー講師の大沼芳幸氏による解説とともに、浮御堂と堅田の町並みを散策、びわ湖南湖から瀬田川へ周遊する高速船で湖上より「近江八景」の地を巡ります。古くから浮世絵の題材として歌川広重などから愛されてきた近江八景。学びと食を融合させたクルーズでその魅力を実感しませんか。

【早春の琵琶湖 ホンモロコと近江八景を味わう】

運航日

2026年2月14日（土）［事前予約制］

料金

大人（中学生以上）21,000円 小学生 15,000円 （乗船料、昼食代、浮御堂拝観料、消費税を含む）

定員

30名様（最少催行人員15名）

就航船

高速船「ランシング」（全長22.06m、総トン数19.0トン、旅客定員90名）https://www.biwakokisen.co.jp/ship/lansing/

行程

10:00 大津港 出港 ～湖上より近江八景（瀬田夕照・粟津晴嵐・石山秋月・矢橋帰帆）を眺望～ 堅田港 到着 ～魚清楼にて昼食、浮御堂参拝・堅田散策～ 堅田港 出港 ～湖上より近江八景（比良暮雪・唐崎夜雨・三井晩鐘）を眺望～ 16:30頃 大津港 帰着※近江八景は「堅田落雁」以外は船上からの眺望となります

【本クルーズツアーの見どころ・ポイント】

■至福の食体験

魚清楼は、浮御堂近くで創業から300年近く営まれてきた老舗料理旅館です。窓のすぐ外には浮御堂、びわ湖の対岸には「近江富士」と呼ばれる三上山を眺望できます。こちらのスペシャリテである、旬のホンモロコの炭火焼きが堪能できるコース料理をお召し上がりください。ホンモロコは、びわ湖の貴重な固有種であり、琵琶湖八珍として愛されています。旬のホンモロコを卓上の炭火で一匹ずつ丁寧に焼き上げる「網焼き」は、この時期ならではの至福の味。浮御堂を望む絶景のお座敷で、プロの手によって絶妙に焼き上げられるホンモロコをお楽しみいただけます。

■文化・歴史を深く知れる

古くから日本の名勝として愛されてきた「近江八景」。滋賀県立安土城考古博物館の元副館長・大沼芳幸氏を講師に迎え、船上で歴史・文化など幅広い視点での解説をいただきます。「近江八景」のひとつが「堅田落雁」。堅田はびわ湖南湖の北西部に位置し、古くから水運と漁業で栄えた歴史ある街です。浮御堂をはじめ、情感のある風景が今も残る堅田を散策しましょう。

■非日常の船上体験

湖面に近い高速船ランシングで、びわ湖南湖から瀬田川へ周遊いたします。この時期のびわ湖には、水鳥が多種、飛来越冬しています。大きな窓越しに、またはデッキから、江戸時代の人々が憧れた景観をお楽しみください。

《講師》 大沼 芳幸 氏

琵琶湖をめぐる文化史を、考古・歴史・美術・民族・漁業環境などはば広い視点から研究し、その成果の普及活動を行っている。とくに、精神文化の視点から独特の城郭論を展開するほか、白洲正子の作品を通じての琵琶湖文化の魅力発信に力を入れている。『白洲正子と歩く琵琶湖』シリーズ、『琵琶湖八珍』『近江の聖徳太子』『明智光秀と琵琶湖』など著書多数。NPO法人歴史資源開発機構主任研究員／滋賀県立安土城考古博物館元副館長ブログ⇒「オオヌマズの玉手箱」http://omi-rekishi.jugem.jp

ご予約・お問い合わせ

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00）公式ホームページからのご予約も承りますhttps://www.biwakokisen.co.jp/season_event/57160/

大津港までのアクセス

京阪・びわ湖浜大津駅より徒歩約3分ＪＲ大津駅よりバス約5分（浜大津バス停下車）

備考： ※天候の状況により航路・行程を変更する場合があります。※最少催行人員に満たない場合は、催行を中止する場合があります。企画： NPO法人歴史資源開発機構 運航実施： 琵琶湖汽船株式会社※画像はすべてイメージです

