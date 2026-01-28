ROKKO森の音ミュージアム「SIKIガーデンコンサート2026」開催フラワーシーズンのガーデンで楽しむコンサート募集型も開催
六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアムでは、施設内「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）において、六甲山の自然の中で楽しむ「SIKIガーデンコンサート2026」を開催します。
■SIKIガーデンコンサート2026 概要
下記日程で、演奏家による生演奏をSIKIガーデンにて開催します。出演者募集型のコンサートも実施します。
【場所】
SIKIガーデン
※雨天の場合は屋内コンサートルームで開催、または中止します。
【日程】
2026年4月29日（水・祝）、7月19日（日）、8月11日（火・祝）
※出演者情報は確定次第、HPに掲載します。
【時間】12：35～／13：35～／14：35～（各回約20分間）
【料金】無料（入場料別途要）
＜「ガーデンライブ with Peace Head」出演者募集＞
SIKIガーデン内、奈良美智《Peace Head》の前で行う募集型コンサートです。
【募集日程】
2026年5月17日（日）、24日（日）、31（日）、
6月7日（日）、14日（日）
※1日1組の出演です。※雨天中止。※応募条件はHPをご確認ください。
【応募期間】2026年2月1日（日）～28日（土）
【審査期間】
2026年3月1日（日）～14日（土）
※2026年3月31日（火）までに当選者へ連絡します。
＜営業概要＞
【入場料】
大人（中学生以上）1,700円
小人（4歳～小学生）850円
※2026年3月14日（土）以降の料金
【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）
【休業日】
当イベント期間中は、毎週木曜日
※2026年4月30日（木）は営業、7月17日（金）～12月2日（水）は無休
【駐車料金】
普通車1,000円／台
※2026年5月2日（土）～6日（水・休）、8月13日（木）～16日（日）は2,000円
※内容は急遽変更の場合があります。イベント詳細、最新情報はHPをご確認ください。
六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/9d6114ce1f37686f14c0566a815b0798de17a792.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1