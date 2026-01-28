六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）が運営する、ROKKO森の音ミュージアムでは、施設内「SIKIガーデン～音の散策路～」（以下、SIKIガーデン）において、六甲山の自然の中で楽しむ「SIKIガーデンコンサート2026」を開催します。


■SIKIガーデンコンサート2026 概要

下記日程で、演奏家による生演奏をSIKIガーデンにて開催します。出演者募集型のコンサートも実施します。


【場所】

SIKIガーデン

※雨天の場合は屋内コンサートルームで開催、または中止します。

【日程】

2026年4月29日（水・祝）、7月19日（日）、8月11日（火・祝）

※出演者情報は確定次第、HPに掲載します。

【時間】12：35～／13：35～／14：35～（各回約20分間）

【料金】無料（入場料別途要）


＜「ガーデンライブ with Peace Head」出演者募集＞

SIKIガーデン内、奈良美智《Peace Head》の前で行う募集型コンサートです。

【募集日程】

2026年5月17日（日）、24日（日）、31（日）、

6月7日（日）、14日（日）

※1日1組の出演です。※雨天中止。※応募条件はHPをご確認ください。

【応募期間】2026年2月1日（日）～28日（土）

【審査期間】

2026年3月1日（日）～14日（土）

※2026年3月31日（火）までに当選者へ連絡します。


＜営業概要＞

【入場料】

大人（中学生以上）1,700円

小人（4歳～小学生）850円

※2026年3月14日（土）以降の料金

【営業時間】10：00～17：00（16：30チケット販売終了）

【休業日】

当イベント期間中は、毎週木曜日

※2026年4月30日（木）は営業、7月17日（金）～12月2日（水）は無休

【駐車料金】

普通車1,000円／台

※2026年5月2日（土）～6日（水・休）、8月13日（木）～16日（日）は2,000円


※内容は急遽変更の場合があります。イベント詳細、最新情報はHPをご確認ください。



六甲山ポータルサイト　https://www.rokkosan.com/


リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/9d6114ce1f37686f14c0566a815b0798de17a792.pdf


発行元：阪急阪神ホールディングス

　　　　大阪市北区芝田1-16-1