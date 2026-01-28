能勢電鉄株式会社（本社：兵庫県川西市、代表取締役社長：西中 哲郎）は、2026年2月2日（月）よりナッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：沖田 貴史）が提供する次世代クレジットカード「Nudge」と提携して、能勢電鉄デザインのオリジナルクレジットカードの発行を開始します。

また、「Nudge」との提携を記念して、ご自身で撮影した写真で世界に1枚だけのクレジットカードが作れる限定イベントを開催します。





■能勢電鉄デザインのオリジナルクレジットカードについて

本カードは、ナッジ株式会社が発行する次世代クレジットカード「Nudge」における「能勢電鉄クラブ」として展開されており、普段のお買い物を通じて、能勢電鉄を応援できる仕組みです。お客様に還元されるポイント相当分が能勢電鉄に還元され、お客様は利用額に応じて能勢電鉄からの「Nudge」限定特典をアプリ内でお楽しみいただけます。





○カード詳細

・入会受付開始日：2026年2月2日（月）午前10時から

・カードブランド：Visa ※タッチ決済にも対応

・年会費・入会金：無料

・カード発行費：

（1）能勢電鉄オリジナルデザインカード：3,000円（税込）

［山下駅～妙見口駅折り返し専用列車7200系×2両編成の「茜音（あかね）」「藍彩（あい）」が連結して試運転を行った貴重なデザインです。］

（2）「Nudge」標準カード（全25色）：無料

○特典詳細

1ヶ月の累計決済額に応じてデジタルガチャを引くことができ、下記の特典をお楽しみいただけます。（ハズレなし）

1ヶ月の累計決済額25,000円達成で1回、50,000円達成で1回、75,000円達成すると2回デジタルガチャを引くことができ、1ヶ月で最大4回デジタルガチャをお楽しみいただけます。

＜特典について＞

デジタルムービー・デジタルコレクションカード・デジタルフォトのいずれかがガチャで当たります。

○カード申込方法

○クレジットカード「Nudge」に関するお問い合わせ

「Nudge」アプリ内の「お問い合わせ」または「 nudge-support@nudge.works 」へ氏名を記載のうえ直接メールにてお問い合わせください。





■「Nudge×のせでん」提携記念イベント

平野車庫に留置した1757編成車を撮影。撮影した写真をご自宅から「Nudge」アプリへアップロードすることで世界に1枚だけのオリジナルクレジットカードを作ることができます。





イベント概要

〇内容：クレジットカードの券面に使用したい写真を撮影いただけます。

○開催日：2026年3月7日（土） ※雨天決行／荒天中止

○開催時間：

＜第1部＞10：00～10：45

＜第2部＞11：15～12：00

＜第3部＞12：30～13：15

＜第4部＞13：45～14：30

＜第5部＞15：00～15：45

○開催場所：能勢電鉄平野車庫

○留置車両：1757編成車

○集合場所：能勢電鉄平野本社ビル駐車場（開始20分前より受付開始）

○参加費：お一人様6,000円（税込）

〇支払方法：「Nudge」アプリ内にて事前決済

〇キャンセル：お客様都合によるキャンセルでの払戻しはいたしかねます。

○募集定員：各部10名様（合計50名様）

○参加条件：18歳以上でかつ「Nudge」の審査を通過した方

※クレジットカード発行のため、18歳未満の方の参加は不可

○申込受付期間：2026年2月2日（月）10:00から2026年2月19日（木）17:00まで

※定員に達し次第終了

○イベント申込方法

○注意事項

・当日の車両をご指定いただくことはできません。

・「提携記念イベント」をお申込みいただいた方には、撮影した写真が掲載されたオリジナルクレジットカードとは別に事前に「Nudge」標準カードが送付されますので、予めご了承ください。

・イベント終了後、「Nudge」アプリよりご自身で写真をアップロードしていただきます。その際、システムの都合上、参加費とは別に3,000円が徴収されますが、アップロードしていただいた写真の承認が完了次第返金されます。

・アップロードしていただける写真は、イベント当日に撮影した車両の写真に限ります。

・クレジットカードの券面についてはナッジおよび能勢電鉄にて審査を行います。審査完了後にご自宅へカードが送付されます。

○お問い合わせ先

＜イベントに関するお問い合わせ先＞

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部 企画統括担当 TEL：072-792-7810

＜クレジットカード「Nudge」に関するお問い合わせ＞

「Nudge」アプリ内の「お問い合わせ」または「 nudge-support@nudge.works 」へ氏名を記載のうえ直接メールにてお問い合わせください。





■ナッジ株式会社について

○会社名：ナッジ株式会社

○代表者：沖田 貴史

○所在地：

東京都千代田区大手町一丁目6番1号

大手町ビル4階FINOLAB

○URL：

https://nudge.works/

https://nudge.cards/ （サービス HP）

○設立：2020年2月12日





■次世代クレジットカード「Nudge」について

次世代クレジットカード「Nudge」は、高校生を含む18歳以上からお申込みいただけるタッチ決済機能付きのクレジットカードです。カフェ・コンビニ・サブスク・公共料金など、加盟店であれば日本国内外問わず全ての店舗・オンラインショッピング等でご利用いただけます。さらに、300以上のデザインや、利用額の一部が"推し"に還元されるなど、毎日のお買い物を楽しくする仕掛けが満載です。





●Nudge公式ホームページ https://nudge.cards/lp/noseden/ （能勢電鉄ページ）





●能勢電鉄公式ホームページ https://noseden.hankyu.co.jp





この件に関するお客様からのお問い合わせは

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部（企画統括担当）

TEL：072-792-7810 FAX：072-792-7730

（平日9時30分～17時00分）









能勢電鉄株式会社 https://noseden.hankyu.co.jp/





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1