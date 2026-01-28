明治安田Jリーグ百年構想リーグ | ポスター完成！「おなじ夢をみよう。これからも。」

株式会社石川ツエーゲン

この度、ツエーゲン金沢の明治安田Jリーグ百年構想リーグポスターが完成いたしました。

今シーズンはクラブ創設20周年を伝えるため、クラブの存在意義や、次の20年に向けたスタートラインに立つ者としての覚悟をコピーにしました。

ポスターデザイン

ポスターのお渡しについて

ポスターは、街の中で、街ゆく人にポスターを見ていただきツエーゲンを知っていただくこと、試合日程を知っていただくことを目的に制作しています。

このため、街にある店舗や企業にお渡しすることはありますが、ご自宅などでの個人鑑賞目的の場合は以下のPDFをダウンロードしてお楽しみください。

ポスターデータのダウンロードはこちら(B2サイズ)(https://www.zweigen-kanazawa.jp/files/upload/202601/27_114252.pdf)

※ポスターの郵送なども行っておりませんのでご理解ください。

ポスター配布活動について

2月24日(火) 、金沢市片町でのポスター配布活動を予定しています。

17時ごろ開始を予定していますが、後日詳細が決まり次第ホームページにてお知らせいたします。

また参加者の皆様にはポスターをプレゼントさせていただきますので、ぜひご参加ください！

※配布日程は後日改めてお知らせします。