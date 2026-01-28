世界シェアNo.1の3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」を「2026オークマ 西関東CSセンターマシンフェア」に出展

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野 憲二、以下「当社」）は、2月12日（木）・13日（金）にオークマ株式会社（以下「オークマ」） 西関東CSセンター（神奈川県厚木市）で開催される「2026オークマ 西関東CSセンターマシンフェア」に3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」を出展しますので、お知らせします。

本展示会では、当社が日本国内で正規輸入代理店として35年以上にわたり培ってきた「Mastercam」導入支援の知見や開発力、サポート体制をご紹介いたします。

開催概要

名 称：2026オークマ 西関東CSセンターマシンフェア

日 程：2026年2月12日（木）・13日（金）

時 間：各日3部制（１.9:30～11:30 ２.12:30～14:30 ３.14:30～16:30）

会 場：オークマ 西関東CSセンター（神奈川県厚木市岡田3144）

入 場：本展示会は事前予約制です。

事前予約はこちら(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/omf-wk/2026/)

OKUMA製工作機械の性能を最大限に引き出す「Mastercam」

3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」は、オークマ製のOSP制御をはじめとする各種工作機械と高い親和性を有しており、スムーズなプログラム作成と高精度な加工を実現します。さらに、Multi-axis機能により、複雑な形状の加工を効率化するとともに、シミュレーション機能を活用した干渉チェックや工具軌跡の最適化にも対応可能です。

また、当社が独自に開発したオークマ製の工作機械専用ポストプロセッサは、OSP制御に最適化されたNCデータを安定して生成します。これにより、現場でのプログラム修正や編集作業のコストを大幅に削減し、加工精度および作業効率の向上に寄与する点が、多くのお客さまより高い評価をいただいております。

会場にて皆さまのご来場を心よりお待ちしています。

3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」について

3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」は、1984年に米国の現・CNC Software,LLCによって開発され、柔軟なCAD機能と幅広い加工に対応する強力なCAM機能を備え、全世界で300,000インストール以上の導入実績を持つ世界シェアNo.1の3D-CAD/CAMシステムです（米調査会社CIMdata社調べ）。日本国内では当社が正規輸入代理店としてサポートしています。

製品サイト：https://www.mastercam.co.jp/

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地 ：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事業内容 ：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理

ソフト「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・

全体最適化に貢献するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を

提供するGPS事業

URL：https://www.genetec.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック エンジニアリングソリューション事業部

Email：es-contact@genetec.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ゼネテック マーケティング統括部

Email：PR@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。