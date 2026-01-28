フィットちゃん2027年度ご入学向け新作発表 第2弾｜黒や青など“大人かわいい”新色に、クラシカルな新モデルが登場！取り外し可能な新アイテム「着せ替えリボン（別売り）」も展開

株式会社ハシモト

ランドセル国内製造販売本数No.1ブランド※『フィットちゃん』を製造・販売する株式会社ハシモト（富山県富山市、代表取締役 橋本昌樹）は、2027年度ご入学向けランドセルの新モデル第２弾を公開しました。2027年度ご入学向けランドセルは、2026年2月5日（木）より販売開始します。

■キャンディピンクに加え、かわいいクロ・ロイヤルブルーなど新色追加。

フィットちゃんランドセルに、華やかな「キャンディピンク」、女の子にも選びやすいかわいらしいデザインの「クロ」、そして深みのある青色が印象的な「ロイヤルブルー」の新色が加わります。かわいらしさだけでなく、シンプルさや上品さといった選択肢も広がり、お子さま一人ひとりの好みや感性に寄り添ったランドセル選びが可能になりました。性別やイメージにとらわれず、自分らしい一色を選べる--そんな想いを込めた、2027年度ご入学向けの新モデルに、ぜひご注目ください。

１. 女の子に人気のリボンや桜と和柄をモチーフにした、かわいい新シリーズ

立体的で取り外し可能なリボンや、日本の美しさを感じさせる桜モチーフなど、かわいらしさの中に上品さを備えたデザインが特長です。毎日のワクワクを楽しむ気持ちと、成長に寄り添うタイムレスなデザイン性を両立したシリーズとして展開します。

２. 装飾を抑えたシンプルな佇まいのクラシックなデザインも新たに

すっきりとした印象のクラシックモデルも新たに追加しました。新色「チャコールグレー」や3色使いのクラシックなランドセル、2026年度話題を博した「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」に、新モデルの「オールドファッション」「ダブルチョコレート」が新登場します。

※「フィットちゃん」は株式会社ハシモトが商標権及び背負いベルト取り付け具に関する特許権を持ち、複数社で製造販売するランドセルブランドです。

［調査対象期間］2025年1月～12月 ［調査機関］株式会社東京商工リサーチ

■サクラをモチーフにした、和柄デザインモデル「はなえみ」

桜×和柄のデザインを現代風に柔らかなパステルカラーの刺繍などで仕立て上げた「はなえみ」。プラチナホワイトのやわらかな明るさに、ロイヤルブルーの気品、セピアの落ち着きを組み合わせたカラー展開を用意しました。かわいらしさだけでなく、上品さや大人びた表情も楽しめるカラー展開により、成長に寄り添いながら長く使える相棒として提案します。

深い青色でかわいいデザインが今までになかった新展開左右で異なる舞い方をする桜の刺繍デザインランドセルの鋲は、パステルカラーの桜を上品に取り付け

■さりげなく華やぐ、立体リボンの着せ替えモデル「シェルール」

フィットちゃん初の立体リボンかつ、取り外し可能なカスタマイズランドセル「シェルール」。新色の「キャンディピンク」のほか、フィットちゃん初のかわいいデザインを取り入れた「クロ」などさまざまな選択肢を用意。

ランドセルにゴールドのキャップも同梱され、立体リボンと取り替えることで、高学年になってもシンプルに使っていただけます。また、好みに応じてリボンを使い分けることができる「着せ替えリボン」（後述）も販売いたします。

左から「プラチナホワイト×ベージュ」、「クロ×クロ」、「キャンデイピンク×ベビーピンク」立体リボンはスナップボタンで簡単に着脱が可能同梱されるゴールドのキャップと使い分けが可能

■クロ×パステルカラーで好評の「ミオコフレ」に新色登場

2026年度モデルで女の子に大人気だった「ミオコフレ」シリーズに、新色の「キャンディピンク×クロ」も新登場。

優しいパステルカラーにクロのクールさをデザイン。大胆な配色でありながら、刺繍などはさりげないお花のデザイン。中を開けると、大人かわいい雰囲気のコスメをイメージした内装が広がります。

■ジェンダーフリーなクラシカルなモデルも拡充「イロトリオ」、「イートンクラブ」

性別を問わず選びやすい、クラシカルなモデルとして新シリーズ「イロトリオ」や人気モデルの「イートンクラブ」に新色を拡充します。装飾を抑えた端正なデザインと、上質感のあるカラーリングが特長で、好みや感性を基準に選びたいというニーズに応えるシリーズです。時代に左右されにくい佇まいで、成長に寄り添いながら使い続けられるシリーズです。

マリン・セピアのカブセにキャメル×プラチナホワイトのトリコロールカラーが特徴の「イロトリオ」トラッドスタイルのイートンクラブに新色「チャコールグレー×チョコ」が追加

■異色のコラボ！「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」にシンプルでクラシックなカラーの新デザインが登場

「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」からは、昨年登場したミスタードーナツの人気商品「ポン・デ・リング」「ゴールデンチョコレート」「エンゼルクリーム」「ストロベリーリング」のカラーに加え、今年は「オールドファッション」「ダブルチョコレート」が新登場します。

新カラーの2色はクラシックシリーズとして、昨年多くのご要望をいただいた背負いやすいデザインに仕立てました。美味しそうな深みのある色味にこだわり、サイドのシンプルなドーナツの素押しや星形のフックによりクラシックで落ち着いた印象に仕上がっています。

■選ぶ楽しさが広がる、シェルール専用「着せ替えリボン」

別売の「シェルール専用着せ替えリボン」は、取り外し可能な立体リボンを付け替えて楽しめるオプションアイテムです。装いのアクセントとして、その日の気分や好みに合わせたアレンジが可能。入学準備や通学の日常に、選ぶ楽しさと特別感をプラスします。

商品名 シェルール専用 着せ替えリボン

カラー 全５色

素材 クラリーノ(R)︎エフ

[キャンディピンク]クラリーノ(R)︎レミニカ

販売価格 2,700円（税抜）

＜フィットちゃんならではの最新機能＞

背中にぴったりフィットして軽く感じる

全てのランドセルに搭載されているフィットちゃん背カンは肩ベルトを25°立ち上げることによって、ランドセルとお子様の背中の接触面積が10％アップ。その結果、肩への負担が約50％に軽減（当社比）されます。背中にぴったりフィットするから、軽く感じて、姿勢もケアできます。

分厚いクッションでさらに軽く「楽ッション」肩ベルト

肩ベルトのクッション材の厚みを2倍以上にアップした「楽ッション」でランドセルがさらに軽く！肩への圧力が約30％も軽減され、小学生の圧倒的支持を得る「楽ッション」を搭載したモデルを多数ラインナップしています。

100ｍ先でも車のライトに反射して光る「安ピカッ」

100ｍ先でも車のライトに反射して光る「安ピカッ」で雨の日や暗い夜道でも安全・安心。反射材が目立ちにくくランドセルがかわいい＆かっこいいデザインのまま！お子さまにも親御様にも大人気の機能です。

■フィットちゃんランドセルについて

フィットちゃんランドセルは、“こどもがうれしい。それが、いちばんうれしい。”をコンセプトに、企画・製造しています。背負いやすく、軽く感じること、6年間安心して使える丈夫さや耐久性、親御様も安心の安全性、さらに豊富なデザインやカラーなど、お子様に喜ばれるランドセルを追求しています。

2022年12月より、再生可能エネルギー電源由来の電気でランドセルを製造し、子どもたちが歩む未来を守るために、環境に優しいものづくりに取り組んでいます。

2027年度ご入学の方に向けて、2026年2月下旬より全国39都道府県・90箇所以上で「フィットちゃんランドセル出張展示会」の開催を予定しております。機能性と安全性を追求するランドセル、そして思い出に残るランドセル選びの取り組みが好評頂き、「フィットちゃん」は今年もランドセル国内製造販売本数でNo.1ブランドになりました。

■2027年度モデルの販売概要

販売開始日：2026年2月5日（木）～

販売スケジュール

・2月5日（木）～ フィットちゃんランドセル公式サイトにて販売開始

・2月6日（金）～ 全国のフィットちゃんランドセルショールームにて展示・販売開始

・2月28日（土）～ 全国39都道府県・90箇所以上で出張展示会開始

※出張展示会は、混雑時に優先的に入場できる優先予約の受付も行っております。

フィットちゃんランドセル 新作ランドセル、出張展示会のご案内

・フィットちゃん新作ランドセル情報： https://www.fit-chan.com/

・全国出張展示会のスケジュール確認・ご予約：https://www.fit-chan.com/showroom_travel/

・カタログ請求：https://www.fit-chan.com/catalog/

会社概要

ハシモトグループ 株式会社ハシモト

代 表 者：代表取締役 橋本 昌樹

所 在 地：富山市北新町1丁目2番25号

企業サイト：http://www.hashimoto-web.jp/

事 業：ランドセル、学生カバン類、各種ビジネスバッグ製造・販売