U-NEXT、女子ゴルフの世界最高峰『LPGAツアー』の独占ライブ配信を開始。配信対象の全試合に独自カメラ3台を投入し、山下美夢有、竹田麗央ら日本勢の活躍を幅広くお届け

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年1月29日（木）に開幕する『ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ』より、女子ゴルフの世界最高峰『LPGAツアー』の独占ライブ配信を開始します。配信する全試合にU-NEXT独自のカメラ3台を派遣。国際映像のメインチャンネルに加え、サブチャンネルとして日本勢のプレーを徹底的に追う『日本勢徹底マークチャンネル』もお届けします。

台頭の日本勢をカメラ3台で幅広くマーク

今季のLPGAツアーには、昨シーズン2勝を挙げ海外メジャーの全英女子オープンを制した山下美夢有選手や、同じく海外メジャーのシェブロン選手権で優勝した西郷真央選手をはじめ、総勢15名の日本選手がツアーメンバーとして名を連ねています。U-NEXTではこの日本勢の台頭を受け、過去の放送・配信とは比較にならないほど多くの選手のプレーをお届けできる体制を整えました。

U-NEXTのLPGAツアー配信では、試合全体の流れを追う国際映像のメインチャンネルに加え、U-NEXTが全試合に派遣する独自カメラ3台の映像で構成する『日本勢徹底マークチャンネル』をサブチャンネルとして配信します。

予選ラウンドでは3台のカメラがそれぞれ別の日本選手のプレーを追い、より幅広くカバー。決勝ラウンドでは、日本勢の中で成績上位の選手をカメラ2台で重点的にマークし、優勝争いの様子を現地で応援するような臨場感でお届けします。残り1台のカメラで他の選手の活躍もカバーし、日本勢同士の上位争いにも対応します。全試合にカメラ3台を派遣し続けるこの取り組みには、ゴルフ専門メディアの担当記者からも驚きの声が上がっています。

LPGAツアーの現場を最もよく知るプロがラウンド解説

また、ラウンド解説には片平光紀プロを起用します。LPGAツアーの放送・配信に長く携わり、日本勢の挑戦を間近で見続けてきた立場から、現地だからこそ得られる最新情報や、選手たちの心情に迫るレポートを日本の視聴者にお届けします。

U-NEXTによるLPGAツアーの独占ライブは「ワールドゴルフパック」をご購入いただくことで視聴可能となります。世界を舞台に戦う日本勢の活躍をぜひご覧ください。

LPGAツアー今季開幕戦『ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ』

DAY1

日時：2026年1月30日（金）1:25 配信開始

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012446

DAY2

日時：2026年1月31日（土）1:25 配信開始

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012447

DAY3

日時：2026年2月1日（日）4:25 配信開始

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012448

DAY4

日時：2026年2月2日（月）2:55 配信開始

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012449

【視聴方法】

ワールドゴルフパックを購入することで視聴可能に

【配信チャンネル】

・メインチャンネル（国際映像）

・日本勢徹底マークチャンネル（U-NEXT独自映像）

今季LPGAツアーの主な日本人メンバー

（カッコ内は昨季ポイントランク、※は昨季の主な成績）

山下美夢有（2）※シーズン2勝、海外メジャー・全英女子オープン優勝

竹田麗央（4）※シーズン1勝

畑岡奈紗（9）※シーズン1勝

西郷真央（12）※シーズン1勝、海外メジャー・シェブロン選手権優勝

岩井明愛（13）※シーズン1勝

岩井千怜（15）※シーズン1勝

勝みなみ（18）

古江彩佳（24）

馬場咲希（65）

吉田優利（73）

渋野日向子（104）

西村優菜（115）

笹生優花（132）

原英莉花（エプソンツアー〔米女子下部ツアー〕上位の資格で新規参戦）

櫻井心那（最終予選会上位の資格で新規参戦）

ゴルフのすべてがU-NEXTに！世界の主要ツアー配信、続々開始！

U-NEXTは今季、ゴルフコンテンツをさらに拡充いたします。昨年は全米女子オープン、全英女子オープンの2大会を配信した海外女子メジャーも、今季は5大会すべてを独占ライブ配信いたします。

これで、昨年から4大会すべてをお届けしている海外男子メジャーとあわせて、海外メジャー大会すべてをU-NEXTでご覧いただけることになります。松山英樹選手が活躍する世界最高峰ツアーの『PGAツアー』をはじめ、『DPワールドツアー（欧州男子）』、『LET（欧州女子）』など世界の主要ツアーも引き続き配信。石川遼選手の参戦で注目されている米下部ツアー『コーンフェリーツアー』や、最先端の技術とエンタメ性でアメリカでの人気も爆発的に高まっている新時代ゴルフリーグ『TGL』も、すでに今季の配信を開始しています。

これら海外ゴルフのコンテンツは、今季から発売の『ワールドゴルフパック』に加入いただくことですべて視聴できます。（※海外男子メジャーのマスターズ・トーナメントは、U-NEXT月額プランでのみ視聴可能です）

U-NEXT月額プランでは、世界最高クラスの集客力を誇る『JLPGAツアー（国内女子）』を引き続きお届けします。毎月付与されるポイントを活用すれば、プラス1400円でワールドゴルフパックもあわせてお楽しみいただけます。世界の主要ツアーがすべてそろったU-NEXTで、ぜひゴルフ視聴を楽しみ尽くしてください。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。