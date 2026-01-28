第 29 回ひの新選組まつり2 月 1 日から隊士パレード・隊士コンテストに参加する隊士を募集開始！

日野市役所

日頃より、当市の広報業務全般に格別のご配慮をいただき、ありがとうございます。

以下是非、取材していただきたく、お願いいたします。

第29回「ひの新選組まつり」が5月9日（土）・10日（日）に開催

新選組副長「土方歳三」の命日にあわせ、2日間にわたり高幡不動尊周辺および日野宿・甲州街道周辺で開催されます。9日（土）は高幡不動周辺の高幡会場にて隊士コンテストなど、10日（日）は日野宿周辺の甲州街道を中心に隊士によるパレードや屯所めぐりを行います。

なお、2月1日からはまつり当日に参加いただく隊士や隊士パレード等で隊を率いる隊長役を

決めるコンテスト参加者の募集を開始いたします。皆さまの応募をお待ちしております。

■まつり開催日

令和8年（2026年）5月9日（土曜）、5月10日（日曜）

■主なイベント

5月 9日 高幡不動周辺でのイベント及び「隊士コンテスト」

5月10日 甲州街道・日野宿周辺での「隊士パレード」及びイベント

■隊士パレード参加者募集

■隊士コンテスト

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/126851/table/254_1_1576775fec78c1f8db2ac40a0a980d71.jpg?v=202601280322 ]

新選組隊士パレ―ド等で隊士を率いる、新選組局長・近藤勇、副長・土方歳三、そして、井上源三郎や沖田総司など各隊の隊長役を決めるコンテストです。隊士パレ―ドに参加される方はどなたでも参加できます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/126851/table/254_2_1dc064029451dbd2dd395ac2f888f534.jpg?v=202601280322 ]特設サイト「新選組のふるさと日野」 :https://shinsenhino.com/tag/%E3%81%B2%E3%81%AE%E6%96%B0%E9%81%B8%E7%B5%84%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8A

■第２８回ひの新選組まつりの様子

隊士コンテスト

隊士パレード

■問い合わせ先

ひの新選組まつり実行委員会事務局・日野市産業振興課（電話：042-514-8437）