【ジオフラ】おでかけエンタメアプリ『プラリー』が、愛媛最大級の食イベント「foodiscovery」にてデジタルスタンプラリー企画「愛媛てくてくスタンプラリー」を開催

ジオフラ株式会社

ジオフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員CEO：尾崎 雄一、以下 ジオフラ）は、愛媛県（えひめ愛フード推進機構）が主催する、愛媛最大級の食イベント「foodiscovery（フード・ディスカバリー）」内のフードストリートマルシェ「えひめ愛ある食の市」において、おでかけエンタメアプリ『プラリー』を活用したデジタルスタンプラリー企画「愛媛てくてくスタンプラリー」を、2026年1月31日と2月14日の2日間限定で開催いたします。本企画は、愛媛県内における交流人口の増加、地域内消費の拡大、および地域間回遊の促進を目指すことを目的としたもので、いよぎんホールディングスグループが運営する地域創生ファンド「IHD STRATEGY FUND」を通じた、株式会社いよぎんホールディングスとの資本提携による取り組みの一環であり（※1）、愛媛県主催のオープンイノベーションプログラム『EHIME新事業ラボ』における施策です（※2）。

参加者は会場内外に設置されたチェックインスポットをめぐり、『プラリー』上でデジタルスタンプを集めることで、ご当地キャラクターである『みきゃん』『ダークみきゃん』『こみきゃん』のスペシャルステッカーを獲得することができます。食イベントでの来場者の回遊を促進するとともに、愛媛の食の魅力により深く触れられる体験を提供します。

・愛媛てくてくスタンプラリー in えひめ愛ある食の市

https://geofla.notion.site/in-2ea193fb5a8280189d9ac25de9853a0e



※1：ジオフラ、IHD STRATEGY FUND投資事業有限責任組合を引受先とする第三者割当増資を実施（2025年10月27日発表）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000045.000133869.html

※2：EHIME新事業ラボ https://ehime-newbizlabo.com/startup/

■「foodiscovery」および「えひめ愛ある食の市」について

「foodiscovery」は、愛媛県（えひめ愛フード推進機構）が主催する、愛媛最大級の食イベントです。3年目を迎える今回は、2026年1月31日から2月28日までの約１か月間にわたり開催されます。「えひめ愛ある食の市」は、松山市中心部・大街道商店街のアーケード内において、期間中毎週土曜日限定（※3）で「市場」が出現するフードストリートマルシェ（市場）です。鮮度の高い魚介やブランド肉、旬の高級柑橘などお得に楽しめるほか、「鯛めし食べくらべ」やシェフによる調理パフォーマンス、本格的な「競り」など、愛媛ならではの食をテーマとした多彩なコンテンツが展開されます。

※3：2026年1月31日、2月7日、14日、21日

■プラリーについて

おでかけエンタメアプリ『プラリー』は、毎日の移動をもっと楽しくする、おでかけエンターテインメントアプリです。日常の移動やスポットへのチェックイン、デジタルスタンプラリーなど、ロケーションに紐づいたイベントを達成することで、ポイントが貯まります。アプリ上で展開される地図には、日常生活で訪れることの多い駅や公園、店舗、また近所の歴史や文化を感じられるモニュメントなどもチェックインスポットとして設定されており、毎日の生活の中でちいさな発見やきずきを見つけることもできます。2023年12月より提供を開始し、2025年12月に累計170万ダウンロードを突破。国内最大級のおでかけエンターテインメントアプリとして、全国各地の自治体や企業のみなさまとの連携を広げながら成長を続けています。

■「愛媛てくてくスタンプラリー」について

本企画は、愛媛最大級の食イベント「foodiscovery」内のフードストリートマルシェ「えひめ愛ある食の市」を、より楽しく回遊しながら満喫いただくためのデジタルスタンプラリー企画です。参加者は、会場内外に設置された対象スポット全9か所において、アプリ『プラリー』上でチェックインすることでデジタルスタンプを獲得。複数スポットを巡るほど愛媛の食との出会いが広がる体験設計となっています。



チェックインスポット5か所でスタンプを集めた参加者はプラポン券1枚を獲得し、本企画限定の景品として、ご当地キャラクター3体の「スペシャルステッカー」（全5種）と交換することができます。加えて、イベント内の対象ブースでのお買い物でプラポン券との引換券を獲得することも可能です。また、カプセルの中には、愛媛のかんきつ3種セットがプレゼントされる「あたり」も含まれています。



イベント当日の思い出として景品をお持ち帰りいただくことで、会場内の回遊促進および地域の賑わい創出に貢献します。

＜開催概要＞- イベント名：愛媛てくてくスタンプラリー- 体験内容：おでかけエンタメアプリ「プラリー」を活用したデジタルスタンプラリー- 参加費：無料- 開催期間：- - 2026年1月31日（土） 11:00 ～ 16:00- - 2026年2月14日（土） 11:00 ～ 16:00- 開催場所- - チェックインスポット：フードストリートマルシェ「えひめ愛ある食の市」内の対象店舗 全9か所- - - 食の市会場（市場体験エリア・青果市場横、グルメエリアこたつ付近、ＨＯＪＡＫＥＮ前、三番町通り付近、千舟町通り付近、コープ松山三越・三越地下１階）、太陽市（おひさまいち）、 松山城ロープウェイのりば、えひめ愛顔の観光物産館- - カプセルトイ設置スポット：えひめ愛ある食の市 本部ブース横（松山大街道商店街）- - - 引換： 2026年1月31日（土）・2月14日（土）各日11:00 ～ 16:00- - - 留意点：- - - - プラポン引換可能時間は設置場所の営業時間に準じます。営業時間は施設の都合により変更となる場合があります。- - - - プラポンの景品がなくなり次第、予告なく早期に終了する場合があります。- - - - 景品の種類は選べません。また、入手された景品を他の景品に交換することはできません。- - - - 達成報酬獲得の権利を第三者への譲渡・換金・転売等は一切できません。- URL：https://geofla.notion.site/in-2ea193fb5a8280189d9ac25de9853a0e- 主催：ジオフラ株式会社- 協力：いよぎんホールディングス、愛媛県（えひめ愛フード推進機構）、EHIME新事業ラボ（愛媛県主催事業）＜チェックインスポットマップ＞＜参加方法＞- チェックインスポットでのスタンプ獲得- - １.アプリ『プラリー』をダウンロード- - ２.チェックインスポットをめぐり、ポスターの二次元コードを読み込り、スタンプを獲得- - ３.スタンプラリー達成後、『プラリー』上でプラポン券を獲得- - - 5ヶ所賞：対象スポット9か所のうち、お好きな5か所にチェックインすると、プラポン券を1枚獲得することができます。- - - 9ヶ所賞：5ヶ所賞の達成後、さらに4か所（合計9か所）にチェックインすると、プラポン券を追加で1枚獲得することができます。デジタルスタンプラリーでは最大2枚のプラポン券を獲得することができます。- - ４.プラポン（カプセルトイ）機にプラポン券をかざし、景品と交換- 対象商品の購入- - １.アプリ『プラリー』をダウンロード- - ２.対象ブースでお買い物- - ３.引換券を受取り、二次元コードを読み込り、『プラリー』上でプラポン券を獲得- - - 鯛めし食べくらべコーナーでお好きな鯛めし購入：1食当たり引換券1枚 ※最大2枚まで- - - 市場スペシャルメニュー購入 ：1名様につき引換券1枚 ※最大2枚まで- - - 鮮魚コーナーで1,000円以上購入：1,000円以上で引換券1枚、2,000円以上で引換券2枚 ※最大2枚まで- - - 青果コーナーで1,000円以上購入：1,000円以上で引換券1枚、2,000円以上で引換券2枚 ※最大2枚まで- - - 精肉コーナーで1,000円以上購入：1,000円以上で引換券1枚、2,000円以上で引換券2枚 ※最大2枚まで- - ４.プラポン（カプセルトイ）機にプラポン券をかざし、景品と交換＜景品＞

愛媛のご当地キャラ『みきゃん』『ダークみきゃん』『こみきゃん』3体のスペシャルステッカー（全5種）をご用意。キャラクターそれぞれの伊予弁コメント付きです。

・iOS： https://apps.apple.com/jp/app/id6457201065

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geofla.prally

・Webサイト：https://www.prally.com/

【ジオフラ株式会社】

ジオフラは、「Moving Entertainment すべての移動を、新しい発見と感動に。」を掲げ、 「移動」が生み出す経済効果を最大化し、地域の持続的な発展に寄与したいと考え、2023年3月に創業しました。テクノロジーとエンターテインメントの力で人の心を動かし、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域の未来を明るくするというパーパスのもと、すべての移動が新しい発見と感動に変わる世界をつくり、デジタル体験とリアル体験の融合で、新しい価値を生み出し続けるというビジョンを掲げています。これまで多くの地方自治体や法人・企業とのコラボレーションを実施し、地域における人の移動を活性化させ、実際に足を運び、そこでしか得ることのできない価値を創造することで、日本経済、地方経済、地域経済の発展に貢献しています。

・社 名：ジオフラ株式会社

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員CEO 尾崎 雄一

・本 社：東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

・事 業：おでかけエンタメアプリ『プラリー』の開発・運営、フィジカル空間における人流を活性化させるプロダクトの企画・開発、地方創生に係る事業

・コーレポートサイト：https://corp.geofla.com/