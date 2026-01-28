四国5クラブ連携企画『四国サッカー遍路』開催とトークイベントin今治のご案内

株式会社今治.夢スポーツ

2026年2月より開幕する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」において、四国エリアの5クラブ（愛媛FC／FC今治／カマタマーレ讃岐／高知ユナイテッドSC／徳島ヴォルティス）が、史上初めて同一リーグ（WEST-A）で戦います。

この特別大会におきまして、四国クラブ同士の試合を単なる「対戦」だけでなく、「交流」や「巡り合い」も楽しめるものにしていきたい。そうした想いのもと、四国5クラブで連携し、百年構想リーグ期間中に、『四国サッカー遍路』と題したさまざまな企画やトークイベントを開催いたします。

クラブや地域の垣根を越え、スタジアムや街を巡りながらサッカーを楽しむ。新しい“四国のサッカー体験”を、ファン・サポーターの皆さまと共につくってまいります。

『四国サッカー遍路』について

本取り組みでは、ファン・サポーターの皆さまに、四国5クラブ同士が一堂に会する特別なシーズンを満喫していただきたいという思いで発足したプロジェクトです。ホームゲームのみならず「アウェイ観戦」を含めて、より楽しんでいただける企画を開催することで、スタジアム及び周辺の地域の「交流」や「巡り合い」を促進いたします。

【スタジアム開催企画】ビジターサポーターも参加可能なスタジアムでの体験型イベント

応援クラブ選手とのハイタッチやエスコートキッズなどの体験型イベントを開催いたします。

- アウェイ観戦により獲得できるプレゼントキャンペーン- 応援クラブ選手サイン入りアイテムなどが抽選で当たるキャンペーンを開催いたします。スタジアム- 地域を巡る体験型コンテンツ「四国サッカー遍路 御朱印巡り」「Club J.LEAGUE」アプリにて、各- 合会場に設置された限定QRコードを読み取りメダルを集めると景品が当たる企画を開催いたします- より多くの試合会場を巡ることで、豪華景品を獲得できるチャンスが増えます。各対戦にあわせたコラボ企画/情報発信 など- 試合観戦だけでなく、ホームタウンの魅力や観光情報なども盛り込みながら実施いたします。

※各試合日の開催企画については、各クラブや試合日の状況に応じて、試合ごとに違うことがございますのでご了承ください。

トークイベントin今治の開催について

【対象試合】

『四国サッカー遍路』の一環として、百年構想リーグにおける“四国のクラブ同士の対戦”を目前に控えたタイミングで、四国5クラブの関係者が一堂に会するトークイベントを開催します。

Jリーグシーズン移行の背景や見どころ、百年構想リーグにおける四国クラブならではの魅力、そしてこれから始まる新しいシーズンへの想いを、ゲストとともにわかりやすく、楽しく語ります。明治安田Jリーグ百年構想リーグをより深く知っていただくとともに、それぞれのスタジアムへ足を運ぶきっかけとなる場となることを目指します。

＜四国サッカー遍路 TALK LIVE 開催概要＞

日時：2026年2月11日（水・祝）13:00 開始/14:30終了予定（受付：12:30）

会場：岡山理科大学 今治キャンパス

出演：四国5クラブ関係者

協力：Jリーグ

ゲスト：前園 真聖 氏（元日本代表／サッカー解説者）

形式：リアル開催

参加方法：各クラブより申込受付（募集・抽選方法については各クラブから別途ご案内いたします）

主催：四国5クラブ「四国サッカー遍路」運営事務局

前園 真聖氏（元日本代表／サッカー解説者）今後に向けて

サッカーで、めぐる。スタジアムで、出会う。四国が、もっと近くなる。

明治安田Jリーグ百年構想リーグという新たな舞台を前に、四国クラブの「これから」を、ファン・サポーターの皆さまとともに盛り上げてまいります。