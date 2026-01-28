ジェイク・バートンの名言を讃える、この冬を盛り上げる2つのキャンペーン　「From Burton to the World」キャンペーン 2月3日（火）より展開　Burton.com

バートンジャパン合同会社

Burtonは、創設者である故ジェイク・バートン・カーペンターの象徴的な名言が刻まれた、スノーボード、アパレル、アクセサリーの「From Burton to the World」コレクションを、2月3日（火）より販売開始いたします。それに伴い、ジェイクの名言を讃え、この冬をさらに盛り上げる2つのキャンペーン、「From Burton to the World」オリジナルフォトフレームキャンペーンと、「From Burton to the World」缶バッジコレクションキャンペーンを、2月3日（火）より展開いたします。

「From Burton to the World」コレクションのグラフィックに使用されている名言は、過去のBurtonカタログに掲載されてきたものです。新しいシーズンに期待を寄せる多くのスノーボーダーが手に取ってきた、分厚いカタログのページに刻まれていたそれらのメッセージは、その冬をどう楽しむかという気持ちを増幅させるような、ジェイクらしい貴重なメッセージでした。スノーボードに対するジェイクの想いが込められた、どれも大切な意味のある名言を、今回のプロジェクトで使用するにあたり、 Burtonのチームライダーたちはデザイナーと直接話し合いを重ね、最も心に響く名言を厳選しました。その結果、鮮やかなカラーパレットに、歴史に残る名言をブロック体でプリントした、大胆なグラフィックのスノーボードが6本誕生しました。この冬、コンテストをはじめとした様々なスノーボードシーンにおいて、チームライダー達がこのボードを使用しています。

「From Burton to the World」オリジナルフォトフレームキャンペーンは、Burtonアプリで参加できるオンラインキャンペーンです。アプリ内に用意された、ジェイクの名言入りオリジナルフォトフレームを使って写真を撮影。ゲレンデでの一枚、仲間との思い出、お気に入りのギアとの一枚など、この冬のスノーボードライフを切り取り、ハッシュタグ #BelieveinSnowboarding をつけて投稿すると、抽選で1名様にFrom Burton to the worldの日本ライダーサイン入りボードが当たります。

「From Burton to the World」缶バッジコレクションキャンペーンは、ジェイクの名言が刻まれた全6種類の缶バッジを集めるキャンペーンです。日本全国の各エリアごとに異なるカラーの缶バッジが、対象店舗にて配布されます。6種類すべてを集めて応募いただいた方には、缶バッジを飾るのに最適なオリジナルディスプレイプレートをプレゼント。缶バッジは各エリアの対象店舗で1種類のみ配布されるので、この冬、ジェイクの言葉とともに日本中を滑り尽くしてください。

Burtonは、ジェイクのビジョンを受け継いで活躍するチームライダーが創り出す、この素晴らしいコミュニティをこれからもサポートし続けるとともに、この情熱をひとりでも多くのスノーボーダーに共有していけるように、様々なコミュニケーションを全世界で展開していきます。

「From Burton to the World」オリジナルフォトフレームキャンペーンの詳細はこちら

「From Burton to the World」缶バッジコレクションキャンペーンの詳細はこちら

「From Burton to the World」キャンペーン

「From Burton to the World」缶バッジコレクションキャンペーン対象店舗

‘HERE AT BURTON

WE TAKE OUR FUN SERIOUSLY’

本気で遊ぶ。それが、Burtonの流儀だ。

□配布対象店舗

○群馬県

ムラサキスポーツ イオンモール太田店

ムラサキスポーツ イオンモール高崎店

ムラサキスポーツ 川場スキー場店

FLEA 伊勢崎店

RHYTHM

FLEA 高崎店

○新潟県

ムラサキスポーツ 新潟万代ビルボードプレイス店

ムラサキスポーツ イオンモール新潟亀田インター店

クレブスポーツ

Myoko Snowsports

○山梨県

ムラサキスポーツ イオン甲府昭和店

PRO SHOP REOII

スポーツカムイ 甲府店

スポーピアシラトリイオンモール甲府昭和店

○長野県

Burton Flagship Nagano

Burton Store Karuizawa

Burton Store Hakuba Goryu

ムラサキスポーツ イオンモール須坂店

ムラサキスポーツ 軽井沢店

タングラムスキーサーカス物販

SNOWBOARD SHOP DIMENSION

GARAGE902

Ski & Snowboard Rental SHIRAKABA

FOREST SnowBoardShop

SLIDE LINE SNOWBOARD SHOP

○静岡県

ジャックオーシャンスポーツ

カーニバル

スポーピアシラトリ浜松中央店

スポーピアシラトリ静岡店

スポーピアシラトリ富士店

スポーピアシラトリ藤枝店

スポーピアシラトリ黄瀬川店

ムラサキスポーツ イオンモール浜松志都呂店

ムラサキスポーツ ララポート沼津店

THE ITAYA OUTLOW SERVICE

スポーツショップ アラジン

‘QUESTION: IS SNOWBOARDING A FAD?

スノーボードは、

ただのブームに過ぎないのでしょうか？

ANSWER: GET SERIOUS’

冗談はやめてくれ。本気で言っているのか？

□配布対象店舗

○三重県

A-BONY

ムラサキスポーツ イオンモール津南店

○滋賀県

StaleFink

○大阪府

Burton Flagship Osaka

StaleFink

ムラサキスポーツ 京都ヨドバシ店

ムラサキパーク ららぽーとEXPOCITY店

LEAD

スポタカ心斎橋ビッグステップ本店 B1

MURASAKI RIDERS FACT ナンバCITY店

ムラサキスポーツ イオンモールリンクウ泉南店

ムラサキスポーツ 梅田NU茶屋町店

DOT9 The Plaything Toy Shops!

サンワスポーツ

○兵庫県

pro shop Dreamy

ムラサキスポーツ 神戸三宮オーパ店

PLUS.S

○岡山県

APORITO 岡山

BRIDGEPORT

ムラサキスポーツ イオンモール岡山店

SLASH

amp

○広島県

APORITO 福山

APORITO 広島

ムラサキスポーツ イオンモール広島府中店

○愛媛県

VOLTAGE

ムラサキスポーツ エミフルMASAKI店

homegrowMATERIALS

○福岡県

ムラサキスポーツ キャナルシティ博多店

ムラサキスポーツ ジ アウトレット北九州店

BREAKOUT

○熊本県

ムラサキスポーツ ユメタウン光ノ森店

‘RIDING IS WHERE THE ENERGY

COMES FROM & IT’S ALSO WHERE IT GOES’

滑ることでエネルギーをチャージし、

そのすべてを滑るためのギア作りに注ぎ込む。

その繰り返しさ。

□配布対象店舗

○青森県

WISH

○岩手県

ムラサキスポーツ イオンモール盛岡南店

○宮城県

BURTON STORE SENDAI

EXTREME愛子バイパス店

ムラサキスポーツ ザ・モール仙台長町店

ムラサキスポーツ イオンモール新利府店

○秋田県

BIGGEST SAMURAI

○福島県

マラード郡山

キュリアスイズム 会津店

○茨城県

サーフマーサ

CLIFF WHT

ムラサキスポーツ イオンモール水戸内原店

mind ソサイアティ02 水戸店

○栃木県

FLEA 宇都宮店

APORITO 小山

ムラサキスポーツ FKD宇都宮店

ムラサキスポーツ インターパークビレッジ宇都宮店

‘THE BEST THING ABOUT SNOWBOARDING

- IT’S NOT HOW YOU LOOK BUT HOW YOU FEEL’

スノーボーディングのベストなことは、

見かけのカッコ良さではなく、

どのように感じるかです。

□配布対象店舗

○埼玉県

ジンバブエ

ムラサキスポーツ イオンモール浦和美園店

ムラサキスポーツ イオンモール羽生店

ムラサキスポーツ 越谷イオンレイクタウン店

ムラサキスポーツ ララポート富士見店

FLEA 熊谷店

MOVE

○千葉県

ムラサキスポーツ イオンモール幕張新都心店

SHIFT

○東京都

Burton Flagship Tokyo

ムラサキパーク 立川立飛店

BURTON TOKYO KANDA

0535 ヴィクトリア 本店

2-DOORS

ムラサキスポーツ 渋谷スペイン坂店

ムラサキスポーツ 池袋P´パルコ店

THE SUNS 神田小川町店

ムラサキスポーツ 新宿南口店

F.JANCK

Liberty

FUSO SNOWBOARD - ウエア&アクセ館

HEAVEN STORE .B

SELECT

SWITCH EAST

SPORTS BOMBER

BRINE

○神奈川県

Burton Yokohama Store

スポーピアシラトリ平塚店

スポーピアシラトリ湘南藤沢店

スポーピアシラトリ小田原ダイナシティ店

ムラサキスポーツ 川崎ルフロン店

ムラサキスポーツ 横浜ミナトミライ東急スクエア店

ムラサキスポーツ モザイクモール港北店

ムラサキスポーツ イオンモール大和店

ムラサキスポーツ 本厚木ミロード店

SPINY★

JACK IN THE BOX

WM

‘HAVE AS MUCH FUN AS POSSIBLE’

とにかく、全力で楽しんでくれ！

□配布対象店舗

○北海道

BURTON FLAGSHIP SAPPORO

BURTON NISEKO

BURTON RUSUTSU

BOOM SPORTS

Mt. 石井スポーツ 札幌店

See's 北店

パーキングポイント

ウェザーリポート

FREE

ドロップサーフ

ムラサキスポーツ イオンモール札幌発寒店

ムラサキスポーツ イオンモール札幌平岡店

ムラサキスポーツ 札幌パルコ店

SPRAY

オーバーライド

KONA SURF

モジェーン

‘BELIEVE IN SNOWBOARDING’

スノーボーディングを信じて。

□配布対象店舗

○富山県

ジェニー 富山店

ムラサキスポーツ イオンモール高岡店

ランプジャック 掛尾店

○石川県

パープルヘイズ

インディーズ

ムラサキスポーツ イオンモール白山店

○福井県

Burton Store Skijam Katsuyama

エスペランサ 福井

○岐阜県

AUTUMN GARAGE

フリーク 大垣店

フォローズ岐阜

ムラサキスポーツ イオンモール各務原店

ムラサキスポーツ メイホウスキー場店

○愛知県

APORITO 豊橋

グリーンフィールド

ABEAM RIDESHOP

SIDECAR

スワット

masa nagoya

ムラサキスポーツ イオンナゴヤドーム前店

ムラサキスポーツ イオンモール大高店

ムラサキスポーツ イオンモール岡崎店

ムラサキスポーツ mozoワンダーシティ店

The Impact

PROSHOP BELLS

3939Surf & Snow

Burtonの活動の全ては、ブランドが掲げる「パーパス(https://www.burton.com/jp/ja/purpose.html)」に基づいています。山をフィールドとして楽しむスノーボードのブランドとして、「人」、「地球」、そして「スノーボード」のためにできることは何か？を常に追求し、行動に移しています。今シーズン展開されているプロダクトの一つ一つにも、それらの想いが込められています。

Burtonのパーパスについて

私たちが目指す未来は明確です。

関わる全ての人々にポジティブな影響を与えること。

環境への負荷を最小限に抑えること。

そして、思いっきりスノーボードを楽しむことです。

地球のために

環境への負荷を最小限にする。そのために必要なことは、CO2の排出量を削減し、地球や人々にとって安全で、かつ長く使えるプロダクトを作ることです。

スノーボードのために

私たちの使命は、スノーボードの未来を守り、誰もがライディングを楽しめる世の中にすることです。

2025ゴール

クライメートポジティブに向かって

私たちは、2025年までのクライメートポジティブ達成を目指します。そのために、SBTi（Science Based Targets イニシアティブ）に沿ってカーボンフットプリントを削減し、その排出量を相殺するための投資を行い、そして気候変動を引き起こす構造レベルでの変革を提唱します。

BurtonはBコーポレーション認証企業

「B Corporation（Bコーポレーション）」＝ 「B Corp（Bコープ）」とは、米国の非営利団体B Labがおこなっている、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する国際的な認証制度。

Burtonは、スノーボードカンパニーとして初めて2019年に認証を取得し、2024年には北米・ヨーロッパ・アジア太平洋エリアにおいて、Burton及びAnonブランドにて再認証されました。

Burtonについて

ジェイク・バートン・カーペンター(https://www.burton.com/jp/ja/jake-burton-carpenter.html)は、1977年にアメリカ・バーモント州のガレージでスノーボード作りを始め、Burton Snowboardsを設立。以後、生涯をスノーボードに捧げました。Burtonは、創業時より画期的なプロダクトライン、リゾートに対する草の根的努力、そしてトップレベルのチームライダーにより、スノーボードを裏山での遊び道具から、ワールドクラスのスポーツへと成長させることにおいて、極めて重要な役割を果たしてきました。現在は、スノーボードギアとアウトドアに関連する業界トップのプロダクトをデザイン、製造しています。アウトドア/ウィンタースポーツ業界のサステイナビリティ・リーダーとして、スノーボードの企業として世界で初めてB-Corp認証を取得しました。Burtonはドナ・カーペンターにより所有されているプライベートカンパニーで、アメリカ・バーモント州バーリントンに本社、オーストリア、日本、オーストラリア、カナダ、中国にオフィスを置いています。詳しくはwww.burton.com(https://www.burton.com/us/en/home)をご覧ください。