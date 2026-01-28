五感で楽しむ、新しい“オールドファッションド”を創造する、若手バーテンダーによるカクテルコンペティション『Woodford Reserve「The Wonderful Race 2026」』開催決定

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

世界有数のスピリッツ会社であるブラウンフォーマン社の日本法人、ブラウンフォーマンジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：アーロン・J・マーティン）は、プレミアム・バーボン「ウッドフォードリザーブ（Woodford Reserve）」が主催する若手バーテンダー向けカクテルコンペティション「The Wonderful Race 2026」を開催いたします。

本大会は「四季を楽しむオールドファッションド カクテル」をテーマに、次世代のバーテンダーが独自の技術力と創造力を武器に競い合うことで、ウッドフォードリザーブの特徴である“ひと口ごとに五感がきらめく200以上の味と香り”の魅力を探求することを目的としています。第3回目の開催となる今回も、昨年同様に若手バーテンダーの皆様に活躍の場を提供するとともに、全国からの公募形式とすることで、日本の素晴らしい若手バーテンダーの皆様のバーテンディング技術を発信してまいります。

公募は2026年1月28日（水）より特設サイトにて開始し、書類選考を経て選ばれた5名のファイナリストが2026年3月30日（月）に開催予定のジャパンファイナルにて、実技審査に挑みます。

応募概要

・大会名：Woodford Reserve「The Wonderful Race 2026」

・主催：ブラウンフォーマンジャパン株式会社

・応募期限：2026年2月25日（水）23:59

・対象者：日本国内在住の若手バーテンダー（2026年1月28日の応募時点で21歳以上35歳未満）

・参加費用：無料（カクテルの材料、制作費は自己負担）

・応募方法：応募サイトのエントリーフォームより、必要事項とカクテルレシピ、カクテル写真、Instagramに投稿した指定ハッシュタグ付きのレシピ動画をご提出ください。

・応募URL：https://www.woodfordreserve.com/ja/event/002/

応募資格

・日本国内の酒類提供許可を有する施設にて、アルコール入りカクテルを提供するバーテンダーとして勤務経験がある方、2026年1月28日の応募時点で21歳以上35歳未満で日本国内在住の方

・大会規定に沿ったオリジナルカクテルレシピを開発し一般公開できる方

・2026年3月30日（月）にブラウンフォーマンジャパン株式会社 本社オフィス（品川インターシティC棟7階）で開催予定の決勝ステージに参加可能な方

※過去のA SPECTACULAR DISCOVERYの大会優勝者も応募可能

・2026年上半期に開催予定のアジアファイナルに参加可能な方

※アジアファイナル実施日程は決定次第お知らせいたします

・競合するアルコール飲料ブランドのブランドアンバサダーではない方

・主催者またはその持株会社・子会社の従業員ではない方

・本コンテストの運営に専門的に関与する代理人またはサプライヤーの従業員ではない方

・上記に該当する方の近親者または同居家族ではない方

応募要項

【1stステージ（書類選考）】

・テーマ：「四季を楽しむオールドファッションド カクテル」

日本の四季の多彩さを、ウッドフォードリザーブの特徴である「ひと口ごとに五感がきらめく200以上の味と香り」を活かして、次世代のバーテンダーの豊かな発想で具現化された新たなオールドファッションドとする。

・使用ウイスキー：

「ウッドフォードリザーブ ディスティラーズセレクト（ケンタッキー・ストレート・バーボン・ウィスキー）」または「ウッドフォードリザーブ ダブルオークド」を含み、同製品をベースとする。なお、使用が認められるウイスキーは本製品のみ。

・技法：

スタイル（ロング／オンザロック／ショート）やグラスは自由。使用可能な材料の量は無制限。ただし、使用可能なアルコール総量は、アルコール度数（ABV）40%換算で50ml相当を上限とする。

・その他：

材料はmlまたはcl単位等で明記し、ジガーで計量する。また、デコレーションは食用かつ食品衛生上の安全基準を満たす材料を使用すること。

・開催時期：2026年1月28日（水）00:00～2026年2月25日（水）23:59

・審査方法：ご応募いただいたカクテルのレシピ内容やコンセプトを踏まえ、審査員による投票形式で5名を選出します。

【決勝ステージ（実技選考）】

・書類選考を通過した5名が、ブラウンフォーマンジャパン株式会社本社オフィスにて当日のテーマ及びルールに沿ったカクテル創作における実技審査を実施。当日のレギュレーションやテーマは、選ばれた5名へのみ事前にご連絡いたします。

・開催時期：2026年3月30日（月）に実施予定

・審査方法：ご応募いただいたカクテルの中から審査員による厳正な審査を経て、ファイナリスト5名を選出し、5名のファイナリストの方々にて2026年3月30日（月）にブラウンフォーマンジャパン株式会社本社オフィスにて実施予定のジャパンファイナルにて実演していただき、1位・2位・3位を選出する予定です。

入賞特典

1位：アジア大会への出場／ウッドフォードリザーブVIP蒸溜所ツアー（米国）

2位：アジア圏ゲストシフト

3位：国内ゲストシフト

※「ウッドフォードリザーブ」の日本公式Instagram https://www.instagram.com/woodfordreserve_jp/ では今回のカクテルコンペティションに関する最新情報やコンペティション当日の様子も配信予定です。

世界のトップバーに愛されるウッドフォードリザーブ

世界売上No.1のスーパープレミアムアメリカンウイスキー（IWSR 2023）であり、世界のトップバーテンダーが選ぶカクテルベースウィスキーランキング No.1 に選ばれたウッドフォードリザーブ。オールドファッションドのベースに使われるバーボンとして、高く評価されています。アメリカ・ケンタッキー州最古の蒸溜所の一つであるウッドフォードリザーブ蒸溜所。伝統の製法を守り続けるマスターディスティラーが創り出す、このスーパープレミアムバーボンは、毎年アメリカで開催される「ケンタッキーダービー」の公式バーボンにも認定されています。バーボンでは珍しい伝統的なポットスチルでの３回蒸溜や、自社製オーク樽での熟成など、こだわりの製法から生まれる並外れたなめらかな味わいと「200以上の味と香り」の完璧なバランスが特長です。

ウッドフォードリザーブ インスタグラム／https://www.instagram.com/woodfordreserve_jp

ウッドフォードリザーブ公式サイト／https://www.woodfordreserve.com/ja

ブラウンフォーマン社について

155年以上の歴史を誇るグローバルスピリッツ企業、ブラウンフォーマン社は、「市場にこれ以上のものはない」という創業者の揺るぎない信念のもと、世界中で愛される数多くのブランドを生み出してきました。アメリカ・ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエル、ジェントルマンジャック、ウッドフォードリザーブ、グレンドロナック、ベンリアック、グレングラッサ、エラドゥーラ、エルヒマドール、シャンボール、ジンマーレ、ディプロマティコなど、多様なプレミアムブランドを展開しています。世界中に約5,000名の従業員を擁し、170を超える国と地域で、最高品質のスピリッツへの情熱と誇りを持って販売しています。

ブラウンフォーマン社 https://www.brown-forman.com

ブラウンフォーマンジャパン株式会社 https://www.brown-forman.com/japan

ブラウンフォーマン社およびグレンドロナック蒸留所は、環境負荷低減と持続可能な未来に向けた取り組みを推進しています。スコッチウイスキー協会が掲げる「Scotch Whisky Industry Sustainability Strategy 2040」に賛同し、気候変動対策、水資源の責任ある利用、土地の保全、循環型経済の実現に取り組んでいます。

<商品に関するお問い合わせ>

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

お問い合わせ先： 0120-785047

<「The Wonderful Race 2026」に関するお問い合わせ>

『The Wonderful Race 2026』事務局

MAIL：wonderful_race2026@ext-event.com

受付時間: 10:00-17:00 ※土日祝除く