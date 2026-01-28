【本日よりスタート】クラブ初のマスコットYouTubeチャンネル！「トコトンアントンTV」開設

株式会社鹿島アントラーズFC

2026年1月28日（水）より鹿島アントラーズ公式マスコットの「アントン」がYouTubeチャンネルを開設することになりましたので、お知らせいたします。

本チャンネルは、日頃から鹿島アントラーズのファン・サポーターを増やすために活動してきたアントンが、「世界中のみんなに会いたい！」をモットーに開設するもので、ミニコーナー・クイズや、アントン自身がアントラーズに関わる仕事にチャレンジする企画、サポーター家族のお家を訪問する企画など、子どもと大人が一緒に楽しめるような動画を毎週水曜日更新でお届けしていく予定です。

挨拶・数・色・運動・協力といったことなど日常の基礎的な知識や習慣をアントンの動画を通じて楽しく学ぶ機会にしていただくことはもちろん、「鹿島アントラーズ」というクラブへの親近感と愛着を持っていただくことを目的としております。

鹿島アントラーズの歴史やスタジアム・クラブハウスの仕組み、関連事業などを通じて、アントラーズを「家族」のように感じる体験を提供していく予定です。

以下、アントンからのメッセージです。

「2025年はXを始めたり、いろんなイベントに参加したり、スタジアムでみんなとハイタッチする機会を増やしたりして鹿島アントラーズの魅力をいっぱい伝えることができてうれしかったよ！

2026年はもっともっと多くの人たちと出会って、みんなに鹿島アントラーズの魅力を伝えたい！

そのためにYouTubeチャンネルをつくることにしたんだ！みんなにアントラーズのことを知ってもらったり、楽しんでもらうために頑張っていくから、ぜひ動画を見てくれるとうれしいなっ！」

（※一部、読みやすいように書き換えています）

なお、本企画では、多くの教育コンテンツを手掛けるキッチン代表で映像作家の横田将士（よこたまさし）さん（代表作：NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』『シャーロックホームズ』『シャキーン！』『ムジカ・ピッコリーノ』など。茨城大学教育学部非常勤講師）をクリエイティブディレクターに、オープニングタイトルの楽曲制作に同じく多くの教育コンテンツに楽曲を提供されている作曲家・からすだ晴奈（はるな）さん（代表作：NHK Eテレ『手話アニメーション しゅわわん！』『プチプチアニメ』『おかあさんといっしょファミリーコンサート』、スヌーピーミュージアム展示物の音楽など。）を迎え、楽しく安心感のある、そして勉強にもなるようなコンテンツを提供してまいります。

以下、横田さん・からすださんのコメントです。

■横田将士さん

「アントンがもっともっとたくさんの人に会って、いろんなことがしたいと言うので、それならと、映像やデザインでお手伝いをすることにしました。いろんな角度からとことんアントンにフォーカスして、アントンのいろんな魅力を引き出したいと思っています」

■からすだ晴奈さん

「元気いっぱいで、かわいいアントンのことが大好きになりました。トコトンアントンでは楽しい企画がいっぱい待っているみたいですよ。私も音楽で精一杯応援したいと思います！」

今後は視聴者・サポーター参加型の企画も予定しております。

「トコトンアントンTV」はクラブのマスコットとファン・サポーターが交流できる場所となり、さらにはファン・サポーターではない方にも見てもらえるようにコンテンツを充実させてまいりますので、ぜひアントンの活動を応援してください！

YouTubeチャンネル概要

トコトンアントンTV

アントンが様々なことにチャレンジするメインコーナー、視聴者参加企画、アントラーズオリジナルクイズから教育系まで揃った多彩なミニコーナーなどがてんこ盛りのキッズ向けYouTube番組。教育コンテンツ制作経験の豊富なスタッフ陣が制作（おかあさんといっしょ、シャキーン！、ムジカピッコリーノ、プチプチアニメなど）。

【YouTubeリンク】

https://www.youtube.com/@tokoton_anton



【ティザー公開】

2026年1月27日（火）17:00より公開中

※鹿島アントラーズ「MATCH DAY」を手掛ける映像チームによる制作ムービーです。

【本編公開】

2026年1月28日（水）17:00更新

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MA6YgjB8Zj0 ]

※2回目以降も毎週水曜日に更新予定となります。

※ショート動画の公開も予定しております。

「トコトンアントンTV」第1回内容をチラ見せ！

オープニング

アントンが画面中を駆け回るかわいいオープニング！

からすだ晴奈さん作曲のかわいくも期待感のある楽曲が耳馴染みよく、わくわくする気持ちになれちゃうよ！

ミニコーナー1

第1回配信のミニコーナー１.は並び替えクイズ！

子どもも大人も楽しめるクイズで、時には動画を止めて考えてしまうかも！？

メインコーナー

第1回配信のメインコーナーでは、なんとアントラーズカフェに潜入！？

「アントラーズおしごとずかん」では、アントラーズに関わるお仕事の取材やインタビューをアントンが突撃で頑張っていくよ！

ミニコーナー２

第1回配信のミニコーナー２.は『アントンをさがせ!!』

画面の中からいち早くアントンを見つけて、大きな声で「アントンみっけ！」って言ってみてね！

今後のラインナップ

「トコトンアントンTV」のメインコーナーでは、いろいろな企画を予定しています。

・来て来てアントン

アントンがファン・サポーターの家にサプライズで遊びに行く企画。

誕生日のお祝いや家事のお手伝い、鉄棒の逆上がりや宿題の応援など、お子さん本人の応募やご家族からのサプライズのために皆さんのご自宅に訪問します。トコトンアントンTVだけの特別な時間をちいさなサポーターのみんなにプレゼントします。

・アントン、はじめての〇〇

アントンがいろんな“初めて”に挑戦する企画。

いろんなものにチャレンジする姿を子どもたちに見せる動画です。

その他にもいろんな企画にアントンがチャレンジしていきます。

「トコトンアントンTV」についてはアントンのXでもお知らせしてまいります。

ぜひアカウントのフォロー、「いいね」をお願いします。

https://x.com/anton_antlers