『名探偵コナン』テレビ放送30周年記念！「ABEMA」に「名探偵コナン」無料チャンネルが2月1日(日)より開設決定！TVアニメエピソード“1000話以上”を毎日無料放送！

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、国民的アニメ『名探偵コナン』のテレビ放送30周年を記念し、2026年2月1日（日）に「名探偵コナン」無料チャンネルを開設いたします。

『名探偵コナン』は、『週刊少年サンデー』にて1994年より連載中の、青山剛昌による大人気推理漫画を原作としたアニメ作品です。黒ずくめの組織に謎の毒薬を飲まされ、子供の姿になってしまった高校生探偵・工藤新一が、“江戸川コナン”と名乗り、組織の正体を追いながら、仲間たちと共に数々の難事件を解決していく物語が描かれます。TVアニメは1996年1月に放送を開始し、2026年1月8日（木）に放送30周年を迎えたほか、1997年よりスタートした劇場版シリーズもこれまで数多くのヒット作を輩出。4月10日（金）には劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開予定のほか、30周年イヤーとなる2026年もさらなる展開が予定されており、より一層の盛り上がりを見せています。

このたび「ABEMA」に開設が決定した「名探偵コナン」無料チャンネルでは、TVアニメ『名探偵コナン』1000話以上を毎日順次無料放送。また放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

また過去に金曜ロードショーのために作られた「名探偵コナン」オリジナル作品2作品が初めて「ABEMA」で配信開始に。工藤新一がなぜ江戸川コナンになったのかが新たに描かれる、放送開始20周年記念作『名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵』および、記憶喪失になったコナンが誘拐されるという前代未聞の展開が繰り広げられる、原作連載開始20周年記念作『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 ～史上最悪の2日間～』を絶賛配信中です。

『名探偵コナン』放送30周年イヤーは「ABEMA」で、コナンの名推理の数々を毎日無料でお楽しみください。

■ABEMA「名探偵コナン」無料チャンネル 概要

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

チャンネルOPEN日時：2026年2月1日（日）午後2時～2026年12月末予定

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/conan

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

【放送作品】

・TVアニメ『名探偵コナン』シーズン1～27

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/415-5

■金曜ロードショーオリジナル作品2作品が「ABEMA」で初配信開始！

・『名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵』

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 2016

配信開始日時：2026年1月23日（金）夜10時54分～

番組URL：https://abema.tv/video/title/415-69

・『名探偵コナン 江戸川コナン失踪事件 ～史上最悪の2日間～』

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 2014

配信開始日時：2026年1月23日（金）午前0時～

番組URL：https://abema.tv/video/title/415-68

『名探偵コナン』TVアニメ情報】

TVアニメ『名探偵コナン』

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット

毎週土曜よる6時00分放送（一部地域を除く）

【最新映画情報】

4月10日（金）公開

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

◆原作：青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

◆監督：蓮井隆弘 ◆脚本：大倉崇裕 ◆音楽：菅野祐悟

◆声の出演：高山みなみ（江戸川コナン 役）、山崎和佳奈（毛利蘭 役）

小山力也（毛利小五郎 役）、沢城みゆき（萩原千速 役）

三木眞一郎（萩原研二 役） 神奈延年（松田陣平 役）

【ストーリー】

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」 神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった―

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していること分かり、黒いエンジェル―… 「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか―

そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…

風の女神(エンジェル) VS 黒き堕天使(ルシファー)

旋風巻き起こす史上最速(リミットブレイク)バトルミステリー、いざ開戦(レーススタート)！！