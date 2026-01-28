HIAN製作幹事の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』2026年初夏公開決定！超特報＆超ティザービジュアルも解禁
株式会社HIAN
超特報映像 :
https://youtu.be/F6CacYrNr_c
HIAN製作幹事の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の公開が決定いたしました！
ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員 4000 万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリーである本作品は、2026 年初夏に劇場公開となります！
本日、超特報＆超ティザービジュアルも解禁いたしましたので、ぜひチェックしてください！
【映画概要】
ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員 4000 万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでついにユニバース化が決定！
監督を務めるのは、『ナイトフラワー』『マッチング』「全裸監督」の内田英治監督。
『犯罪都市』シリーズの世界線と繋がる本作の舞台となるのは、様々な野望と欲望が渦巻く、＜東アジアの魔都・歌舞伎町＞。新宿中央署に所属する新人刑事を主人公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いが描かれる。
【作品情報】
■タイトル：『TOKYO BURST-犯罪都市-』
■監督：内田英治
■脚本：三嶋龍朗、内田英治
■アソシエイトプロデューサー：マ・ドンソク
■製作：「TOKYO BURST」フィルムパートナーズ
■製作幹事：HIAN
■配給：KADOKAWA/BY4M STUDIO
■配給協力：MAJOR９
■公式サイト：https://movies.kadokawa.co.jp/tokyoburst/
■公式 X＆Instagram：@movietokyoburst
(C)2026「TOKYO BURST」フィルムパートナーズ