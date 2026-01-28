HIAN製作幹事の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』2026年初夏公開決定！超特報＆超ティザービジュアルも解禁

株式会社HIAN

HIAN製作幹事の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』の公開が決定いたしました！

ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員 4000 万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』の日本オリジナルストーリーである本作品は、2026 年初夏に劇場公開となります！

本日、超特報＆超ティザービジュアルも解禁いたしましたので、ぜひチェックしてください！

超特報映像 :https://youtu.be/F6CacYrNr_c

【映画概要】

ハリウッドスターのマ・ドンソクが製作・主演を務め、韓国で累計動員 4000 万人を突破しているメガヒットシリーズ『犯罪都市』が日本オリジナルストーリーでついにユニバース化が決定！

監督を務めるのは、『ナイトフラワー』『マッチング』「全裸監督」の内田英治監督。

『犯罪都市』シリーズの世界線と繋がる本作の舞台となるのは、様々な野望と欲望が渦巻く、＜東アジアの魔都・歌舞伎町＞。新宿中央署に所属する新人刑事を主人公に、国際犯罪者やヤクザ、ホストなどの組織をも巻き込んだ命がけの闘いが描かれる。

【作品情報】

■タイトル：『TOKYO BURST-犯罪都市-』

■監督：内田英治

■脚本：三嶋龍朗、内田英治

■アソシエイトプロデューサー：マ・ドンソク

■製作：「TOKYO BURST」フィルムパートナーズ

■製作幹事：HIAN

■配給：KADOKAWA/BY4M STUDIO

■配給協力：MAJOR９

■公式サイト：https://movies.kadokawa.co.jp/tokyoburst/

■公式 X＆Instagram：@movietokyoburst

(C)2026「TOKYO BURST」フィルムパートナーズ