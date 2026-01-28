¡Ø¥ê¥Íー¥¸¥å2M¡Ù¥Ç¥£¥é¥ó¾ë/¥®¥é¥ó¾ë/¥¢¥Ç¥ó¾ë¤Î¹¶¾ëÀï³«ºÅ¥ëー¥ë¤òÊÑ¹¹¡ª¥ª¥ê¥¸¥ó ¥ïー¥ë¥É¤Ç¤Ï»Ä¤Ã¤¿2Éð´ï¼ï¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥¹¥¥ë¡ÖÆóÅáÎ®¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥Î¥ó¡×¤Î¿ÀÏÃµé¥¹¥¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
NCSOFT Corporation (ËÜ¼Ò:´Ú¹ñ ÈÄ¶¶(¥Ñ¥ó¥®¥ç)¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½:¶â ß·Ã¤(¥¥à ¥Æ¥¯¥¸¥ó)/ËÑ ßÛÉð(¥Ñ¥¯ ¥Ó¥ç¥ó¥à)¡¢°Ê²¼NC)¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG¡Ø¥ê¥Íー¥¸¥å2M¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£[Á´ÂÎ] ¥Ç¥£¥é¥ó¾ë/¥®¥é¥ó¾ë/¥¢¥Ç¥ó¾ë¤Î¹¶¾ëÀï³«ºÅ¥ëー¥ë¤òÊÑ¹¹¡ª
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆü¡Û
2026Ç¯1·î28Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ
¡Ú³µÍ×¡Û
ËÜÆü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¥Ç¥£¥ª¥ó¾ë/¥®¥é¥ó¾ë/¥¢¥Ç¥ó¾ë¤Î¹¶¾ëÀï¤Î³«ºÅ¥ëー¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¶¾ëÀï¤Î³«ºÅÁ°¡¢ÎßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ë¤ÎÀÇ¶â¤¬°ìÄê³Û°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢³ºÅö¤¹¤ë¾ë¤Î¹¶¾ëÀï¤Î³«ºÅ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë·«±Û¤·¤Þ¤¹¡£
¾ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¹¶¾ëÀï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÎßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÇ¶â¤Ï¼¡²ó³«ºÅ°Ê¹ß¤Ø¤È·«¤ê±Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¶¾ëÀï¤Î³«ºÅÍÌµ¤Ï¹¶¾ëÀï³«ºÅÆü¤ÎÀµ¸á¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ½¼¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¾¤Î¥µー¥Ðー¤Î³Æ¾ë¤ÎÎßÀÑÀÇ¶â¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¾ë¤Î¾ë¼ç·ìÌÁ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³Æ¼ï¡Ö²¼»òÉÊ¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³ÐÀÃ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥¹¥¥Ã¥×µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÐÀÃ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö±é½Ð¥¹¥¥Ã¥×¡×¤òON¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃêÁª±é½Ð¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥Ã¥×µ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÃ»»þ´Ö¤Ç³ÐÀÃ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã1·î28Æü(¿å)¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ä
https://lineage2m.ncsoft.jp/board/cm_story/view?articleId=6978bbb58b7e3813cdd25065
¢£[¥ª¥ê¥¸¥ó]¡ÖÆóÅáÎ®¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥Î¥ó¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥¹¥¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆü¡Û
2026Ç¯1·î28Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ
¡Ú³µÍ×¡Û
ËÜÆü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥ó ¥ïー¥ë¥É¤Ë¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ ¥¹¥¥ëºÇ¸å¤ÎÉð´ï¼ï¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤È¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥Î¥ó¡×¤Î¿ÀÏÃµé¥¹¥¥ë¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Î¿ÀÏÃµé¥¹¥¥ë¡Ö¥¤¥°¥Ê¥¤¥È¡×¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±ê¤òÅÀ²Ð¤·¤ÆÉÔÌÇ¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ò¾¤´¤·¡¢ÃÏÌÌ¤ò¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¹È±ê¤ÇÊ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹È±ê¤ÎÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤¿»ÈÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾õÂÖ°Û¾ï¤òÌµ»ë¤·¡¢ÉÔ»à¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÂÐ¤¹¤ëÅ¨¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÀïÆ®Ç½ÎÏ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
Å¨ÂÐÂÐ¾Ý¤ÏHP²óÉü¸ú²Ì¤¬¸º¾¯¤·¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë°ÒÎÏ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë»ýÂ³¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥Î¥ó¡×¤Î¿ÀÏÃµé¥¹¥¥ë¡Ö¥ªー¥Ó¥¿¥ë ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤ÏËâË¡¹©³Ø¤Î¿è¤ò½¸¤á¤¿±ÒÀ±¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®ー¸÷Àþ¤ò¾È¼Í¤·¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÃÏ¾å¤ò¾ÇÅÚ¤È²½¤·¤Þ¤¹¡£¸÷Àþ¤ò¾È¼Í¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉ¸æÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢°ìÄê¤Î³ÎÎ¨¤ÇÅßÌ²¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ÒÀ±¤Î°ÌÃÖ¤ÏºÆÅÙ¥¹¥¥ë¤Î»ÈÍÑ»þ¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»àÌÇ¤Î¹áÏ§¡×¤Î·¼¼¨½ñ¤ÎÊó½·¤òÄ´À°¤·¡¢¡Ö½ËÊ¡¤Î±©(¹ï°õ)¡×¤ò½ü³°¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅùµé·ìÌÁ¥ì¥¤¥É¡Ö½ËÊ¡¤Î¥Ïー¥×¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö½ËÊ¡¤Î¥Ïー¥×¡×¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö½ËÊ¡¤Î¥Ïー¥×¸¹(¹ï°õ)¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÀìÍÑ¤Î¹áÏ§¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½ËÊ¡¤Î¥Ïー¥×¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¹áÏ§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½ËÊ¡¤Î·¼¼¨½ñ(¹ï°õ)¡×¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ã[¥ª¥ê¥¸¥ó] 1·î28Æü(¿å)¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ä
https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=69792e62cec2b02dca91610c
¢£[¥ê¥¶ー¥Ö]·ìÌÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ÂÁõ¡ª·ìÌÁ°÷¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ·ìÌÁ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤è¤¦¡ª
¡Ú¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆü»þ¡Û
2026Ç¯1·î28Æü(¿å) Äê´ü¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»þ
¡Ú³µÍ×¡Û
ËÜÆü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¡¢¥ê¥¶ー¥Ö ¥ïー¥ë¥É¤Ë¡Ö·ìÌÁ°ÍÍê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ö·ìÌÁÀ®Ä¹¥·¥¹¥Æ¥à-¡¡¹¶·â¡×¤½¤·¤Æ·ìÌÁ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ÖºÇ¸å¤ÎÊ¼´ï¸Ë¡×¤òÄÉ²Ã¤·¡¢°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊó½·¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ìÌÁ°ÍÍê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ØÄê¿ôÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë°õ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅÐÏ¿¤·¤¿ºÝ¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¶¨ÎÏ¤Î¥³¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Î¡Ö·ìÌÁ°ÍÍê¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤È·ìÌÁ¥¢¥¸¥ÈÆâ¤ÎNPC¡Ö·ìÌÁ°ÍÍê¾¦¿Í¡×¤Ë¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´¤Æ¤òÅÐÏ¿¤·°ÍÍê¤ò´°Î»¤µ¤»¤ë¤È¡¢°ÍÍê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖÍ¦µ¤¤Î°õ¡×¡Ö¸Ø¤ê¤Î°õ¡×¡Ö¿®Ç°¤Î°õ¡×¤Î¤¦¤Á1¼ïÎà¤ò·ìÌÁÃ±°Ì¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ìÌÁÀ®Ä¹¥·¥¹¥Æ¥à-¡¡¹¶·â¡×¤Ï¡¢¡Ö·ìÌÁ°ÍÍê¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò·Ð¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖÍ¦µ¤¤Î°õ¡×¡Ö¸Ø¤ê¤Î°õ¡×¡Ö¿®Ç°¤Î°õ¡×¤ò°ìÄê¿ô¾ÃÈñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÍÑ¤Î·ìÌÁ¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£·ìÌÁ¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢½êÂ°¤¹¤ëÁ´°÷¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÇ½ÎÏÃÍ¾å¾º¤Î¤Û¤«¡¢·ìÌÁ¼ç¤ª¤è¤Ó¼é¸î¤Î¤ß»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¤Î¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
·ìÌÁ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡ÖºÇ¸å¤ÎÊ¼´ï¸Ë¡×¤Ï¡¢·ìÌÁ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê·ìÌÁ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
´ðËÜ»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ìÌÁ³èÀÅÙ¤Î½µ´Ö½ç°ÌÊó½·¤Ê¤É¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÖºÇ¸å¤ÎÊ¼´ï¸Ë¤Î»þ´ÖÊä½¼ÀÐ(¹ï°õ)¡×¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ»þ´Ö¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¸¥ç¥óÆâ¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÆ¤È²¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·ìÌÁÀ®Ä¹¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÍ¦µ¤¤Î°õ¡×¡Ö¸Ø¤ê¤Î°õ¡×¡Ö¿®Ç°¤Î°õ¡×¤¬³ÎÎ¨¤Ë±þ¤¸¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥ïー¥ë¥É ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥ó¹³ÁèÃÏÂÓ¡×¤Ê¤É°ìÉô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊó½·¤ò¡¢¸½ºß¤Î¥ê¥¶ー¥Ö ¥ïー¥ë¥É¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÍÆ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢ã[¥ê¥¶ー¥Ö] 1·î28Æü(¿å)¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ä
https://lineage2m.ncsoft.jp/board/update/view?articleId=69792e6346f80918ac41fb88
¢£¥²ー¥à³µÍ×
ºÇ¹â¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿PC¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¡Ö¥ê¥Íー¥¸¥å2¡×¤ÎÀµÅý¸å·Ñ¥â¥Ð¥¤¥ë¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¡£
¿·»þÂå¤Î3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯µ»½Ñ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¤ò¼Â¸½¡£
Â¿ÍÍÀ¤È¼«Í³ÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À®Ä¹¤òËö±Ê¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤ê·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¥Ð¥È¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿·ìÌÁ¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¤ëËÁ¸±¤ÎÈâ¤ò³«¤³¤¦¡£
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡§¥ê¥Íー¥¸¥å2M¡ÊLineage2M¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¼¡À¤Âå¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥ÉRPG
²Á³Ê¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÍ¡Ë
ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Google Play/App Store/PURPLE¡ÊNCÆÈ¼«¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ë
³«È¯/±¿±Ä¡§NCSOFT
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://lineage2m.ncsoft.jp/
PURPLE¸ø¼°WEB¡§ https://www.nc.com/
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§ https://x.com/lineage2M_JP
¸ø¼°YouTube¡§ https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg
¢¨Åö¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï2026Ç¯1·î28Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÍ½Äê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£