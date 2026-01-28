トキエア、神戸空港発「沖永良部・隠岐」初のアイランドホッピングチャーターを運航

トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市 代表取締役CEO：和田直希、代表取締役COO：長谷川政樹 以下トキエア）は神戸空港を発着地とし、沖永良部島（鹿児島県）と隠岐諸島（島根県）をめぐる初めての「アイランドホッピングチャーター」を運航いたします。

本チャーターは、神戸空港と直行便のない離島をダイレクトに結ぶことで、島々を効率的に巡る新たな移動手段としての可能性を実証するものです。

地域の魅力を広く発信し、観光振興と交流人口の拡大を目指します。

■実施概要

・運航日程：2026年2月3日（火）～2月5日（木）

・発着空港：神戸空港

・訪問地：沖永良部島、隠岐諸島

・使用機材：ATR72-600

・取材／撮影について：各空港での撮影・取材をご希望の方は、事前にご連絡をお願いいたします。

トキエアは「地域と地域をつなぐ翼」として、地方空港や離島を結ぶ新しい価値を創出しています。今回のチャーターは、神戸空港を起点に西日本の離島を結び、観光・交流の新しいスタイルを提案するものです。

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI https://tokiair.official.ec/ AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役CEO：和田 直希、代表取締役COO：長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

公式SNSで最新情報、キャンペーン情報等も随時発信中

X（旧Twitter）：https://twitter.com/tokiair_pr (https://twitter.com/tokiair_pr)

Instagram：https://www.instagram.com/tokiair/ (https://www.instagram.com/tokiair/)

Facebook：https://www.facebook.com/tokiair/ (https://www.facebook.com/tokiair/)

LINE：https://lin.ee/4TNAjkt (https://lin.ee/4TNAjkt)

TOKI AIR オンラインストア：https://tokiair.official.ec/ (https://tokiair.official.ec/)

Discord：https://discord.gg/jdRsszPahM (https://discord.gg/jdRsszPahM)

報道関係からのお問い合わせ

広報担当 /pr@tokiac.com