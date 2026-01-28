新刊発売！「ステーブルコインの前に金貨銀貨にかえてください」

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下、ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、書籍『ステーブルコインの前に金貨銀貨にかえてください』を2026年1月28日（水）に予約発売いたしました。

デジタル通貨に潜むリスクとは──投資家のための必読書

2025年──激動の一年であった昨年は、ステーブルコインが誕生した瞬間でもありました。ステーブルコインとは、米ドルや日本円などの 法定通貨等と、その価値がつねに１対１で連動するように設計されたデジタル通貨のことを指します。

「ステーブル（stable）」という言葉が示すとおり、安定した 価値を持つことが最大の特徴です。ビットコインに代表される ような暗号資産と同じ技術を利用したデジタルマネーです。

現代社会でデジタルマネーが普及し便利になる一方、これらが主流になることで起こる危機について徹底解説します。

実質的な資産価値の目減り、全資産の透明化、その他にも孕んでいる危険性──それらを回避するためのただひとつの方法を本書で明らかにいたします。

なぜこのデジタル化社会に、「現物資産」を持つことを推奨するのか？

なぜ多くの人が現物資産に「金貨銀貨」を選ぶのか？

デジタル化社会にメスを入れる、注目の最新刊。

人生を大きく左右しかねない内容が詰まっており、今後の資産運用の指南書としても真価を発揮することと思われます。

皆様の資産、お金の考え方を根本から変えてしまう本書籍、ぜひともお買い求めいただけますと幸いです。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=517

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業