アンドエルワーク、スタートアップ業界のオフィスサイネージメディア『StartPass Window』へ「保健だより」を配信

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、株式会社StartPass（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：小原 聖誉）が提供するスタートアップ業界のオフィスサイネージメディア『StartPass Window』へ、従業員の健康意識向上を目的とした「保健だより」の配信を開始いたしました。

配信開始の背景

近年、スタートアップ企業においても健康経営への関心が急速に高まっています。優秀な人材の確保と定着が企業成長の鍵となる中、従業員の心身の健康をサポートすることは、生産性向上や離職防止、さらには採用競争力の強化につながる重要な経営課題として認識されています。

また、若手社員が多いスタートアップ企業では、健康に関する知識や意識が十分でない場合も多く、早期からの健康支援が長期的な人材育成においても重要となっています。

一方で、多忙なスタートアップ企業では、健康に関する情報を従業員に届ける機会が限られることも多く、健康意識の向上が難しいという課題が見られます。

StartPass Windowは、スタートアップ業界に特化したオフィスサイネージメディアとして、スタートアップに携わる方々が日常的に目にする場所に設置されています。

そのため、自然に情報に触れる機会が生まれ、プッシュ型の情報提供とは異なり、従業員の負担なく価値ある情報を届けることができます。

また、スタートアップ業界に特化した配信だからこそ、業界の特性や働く人のニーズを理解した上で、適切なタイミングで適切な情報を提供できる点が大きな強みです。

当社は、StartPass Windowのこうした特性を活かし、スタートアップに携わる方々が日常的に健康に関する情報に触れる機会を創出し、健康意識の向上と早期の健康行動につなげるため、「保健だより」の配信を開始いたしました。

「保健だより」について

「保健だより」は、スタートアップ企業で働く従業員やスタートアップに携わる様々な方々の健康意識向上を目的としたコンテンツです。以下のような内容を定期的に配信いたします。

主な配信内容（予定）

・季節に応じた健康情報（花粉症対策、熱中症対策、インフルエンザ対策など）

・働く人の健康に関するトピック（メンタルヘルス、睡眠、運動など）

・健康経営に関する情報

これらのコンテンツを通じて、従業員が日常的に健康に関する情報に触れる機会を提供し、健康意識の向上と早期の健康行動につなげることを目指しています。

StartPass Windowについて

StartPass Windowは、スタートアップ業界に特化したオフィスサイネージメディアです。

設置先はスタートアップ・VC・事業会社・自治体などスタートアップエコシステムメンバーに限定され、各社のオフィス内でスタートアップ業界に特化したニュース・ナレッジに特化したコンテンツが配信されます。

今後の展開

当社は、今回の「保健だより」配信を通じて、スタートアップに携わる皆様の健康意識向上に貢献してまいります。

今後も、健康情報の提供を継続し、より多くの方々の健康をサポートいたします。また、配信を通じて得られたフィードバックを活かし、より効果的な健康情報の提供方法を模索してまいります。

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」 ※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社StartPassについて

StartPassは「日本をスタートアップしやすい国へ」をビジョンに掲げ、スタートアップ経営に特化したアセットである、投資家リレーション‧厳選されたサービス‧情報をワンストップで提供するスタートアップです。契約スタートアップは1,000社を超え、国内のプレシード/シードスタートアップの約10%以上に導入されております。（スピーダから推定）

社名：株式会社StartPass

代表取締役CEO：小原 聖誉

本社：東京都新宿区西新宿2丁目6-1新宿住友ビル24F

設立：2021年11月

会社HP：https://startpass.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※「産業医紹介」は追加オプションとなります。