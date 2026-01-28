『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』の開催を記念したPOP UPが全国6カ所のHMVにて2026年2月11日(水・祝)より順次開催決定！
株式会社ローソンエンタテインメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：野口 透）は、2026年2月11日(水・祝)より、NiziUの5度目となるツアー開催を記念したPOP UP『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion” POP UP in HMV』を、全国6カ所のHMV（北海道／宮城／東京／愛知／大阪／福岡）にて順次開催いたします。
▶特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/260114136/(https://www.hmv.co.jp/news/article/260114136/)
本POP UPでは、2026年2月からスタートするNiziUの5度目となるツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』の開催を記念し、ツアービジュアルのアザーカットを使用したPOP UPオリジナルの開催記念グッズを販売いたします。
開催記念グッズには、全員集合のアクリルスタンドや、メンバーが描いたイラストを使用したアクリルキーホルダー、ステッカーセットなどが登場！”WithUをイメージしたキャラクター”のピンバッチも販売いたします。
また、各POP UP会場ではパネル展示などツアーを盛り上げる展開も予定しています。
ツアー開催地のPOP UPは、各地の公演日程に合わせ順次開催いたしますので、ぜひ公演と合わせてご来場ください！
【開催概要】『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion” POP UP in HMV』
■会場
＜愛知会場＞
会場：HMV 栄
日程：2026年2月11日(水・祝)～2026年2月23日(月・祝)
▶店舗Xアカウント：@HMV_Sakae（https://x.com/HMV_Sakae）
＜北海道会場＞
会場：HMV 札幌ステラプレイス
日程：2026年2月21日(土)～2026年3月9日(月)
▶店舗Xアカウント：HMV_Sapporo（https://x.com/HMV_Sapporo）
＜大阪会場＞
会場：HMVグランフロント大阪
日程：2026年2月21日(土)～2026年3月9日(月)
▶店舗Xアカウント：@HMV_Osaka（https://x.com/HMV_Osaka）
＜東京会場＞
会場：HMV&BOOKS SHIBUYA 5F
日程：2026年3月14日(土)～2026年3月30日(月)
▶店舗Xアカウント：@HmvBooksShibuya（https://x.com/HmvBooksShibuya）
＜福岡会場＞
会場：HMV&BOOKS HAKATA
日程：2026年3月14日(土)～2026年3月30日(月)
▶店舗Xアカウント：@hmvbooks_hakata（https://x.com/hmvbooks_hakata）
＜宮城会場＞
会場：HMV仙台 E BeanS
日程：2026年3月14日(土)～2026年3月30日(月)
▶店舗Xアカウント：@HMV_Sendai（https://x.com/HMV_Sendai）
※開催時間は店舗営業時間に準じます。営業時間が変更になる場合がありますので、詳しくは店舗HPをご確認ください。
※会場内の展示物にはお手を触れないようご注意ください。
※展示内容の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※各会場の展示内容は一部異なる場合がございます。
■開催記念グッズ
- ランダムアクリルキーホルダー（ランダム 全9種）／800円
- ステッカーセット（18枚入り）／2,200円
- アクリルスタンド／2,500円
- アクリルクリップセット／3,200円
- ミニポスターセット（9枚入り）／2,500円
- スクエア缶バッチセット（2個セット）／1,650円
- クリアファイル／800円
- マグカップ／2,000円
- ピンバッチ／1,300円
- メモパッド／1,320円
※価格はすべて税込みです。
※画像はイメージです。表示の写真と実際の商品の色・形などは若干異なる場合がございます。
※商品ラインナップ、商品名、価格等は変更になる場合がございます。
グッズ購入数制限等などの詳細や注意事項は、以下の特設ページをご確認ください。
■購入特典
開催記念グッズを10,000円(税込)ご購入毎に、「チケット風フォトカード(全9種)」をランダムで1枚お渡しいたします。
※画像はイメージです。
※特典の内容や仕様に一部変更が生じる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※絵柄はお選びいただけません。
※配布期間中であっても、無くなり次第終了となります。
混雑緩和のため、各店舗では、事前にLivePocketによる入場整理券の発行を行います。
入場整理券に関する注意事項は特設ページよりご確認ください。
▶NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion” https://niziu.com/livewithu2026/(https://niziu.com/livewithu2026/)
(C)JYP