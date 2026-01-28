株式会社ダイナモアミューズメント、メディアフロント・ジャパン株式会社の一部事業譲受に関するお知らせ

株式会社ダイナモアミューズメント

株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹、以下「当社」）は、2025年12月1日よりメディアフロント・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：土屋健一、以下「メディアフロント」）のロケーションベースVR施設運営事業を譲り受ける契約を締結しました。

メディアフロントは、映像企画・制作、空間企画・デザイン・設計を行っている企業で、ミュージアム、モール、ショールーム、エキスポなどに採用され日本のみならず世界各国の主要行事及びプロジェクトに携わっています。この度、メディアフロントとイベントの立ち上げや施設運営等に関する知見やノウハウを共有しあうことを目的に、ロケーションベースVR施設運営事業を譲受し、当社の事業拡充・拡大を目指します。これに伴い、メディアフロントの運営する「HEAD ROCK VR JAPAN in 東武動物公園」の運営事業は2026年1月から当社に移行されます。

■メディアフロント・ジャパン株式会社 会社概要

代表者：代表取締役社長 土屋健一

設立：2015年6月1日

所在地：東京都品川区大崎3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 7F

公式HP：https://mediafront.co.jp/

■ダイナモアミューズメントとは

誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。

前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。

公式HP：https://dynamoamusement.jp/