【DIOR FINE JEWELLERY】ハイジュエリー コレクション「ベル ディオール」が誕生

決して尽きることのないインスピレーション源として、クリスチャン・ディオールのヘリテージと情熱は、シーズン ごとにクリエイティブ ディレクター ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌのクリエイションに共鳴し続けています。

2026年1月、フェミニニティ、庭園の美、そしてクチュールの魅力を称えた、エレガントなフリンジで夢と現実を融合 した新作ハイジュエリー コレクション「ベル ディオール」が誕生します。

57点のクリエイションから成る「ベル ディオール」は、詩情に満ちた幻想的な風景を想起させます。ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌが自身のクリエイションを象徴するブレイドを大胆に再解釈し、ロマンティックなエスプリを 纏ったブレイドがデザインされた類まれなネックレスが登場します。優雅に揺れ動く様は、天体の動き、ムッシュ ディオールのボールガウン、そして、花を咲かせた茎の動きなどを次々と想起させます。ジュエリーを象る一つ一つのデザインは軽やかな花の輪郭をなぞり、ゴールド、ダイヤモンドとジェムストーンの組み合わせが美しいシンフォニーを奏で、溢れんばかりのカラーストーンに彩られた美しい花々を称え、気品ある物語を紡ぐのです。

ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌは、Soleil Celesteパリュールのミステリアスな世界観で、占星術に対するムッシュ ディオールの情熱にオマージュを捧げます。ビブネックレスやリング、イヤリング、そしてチョーカーとしても楽しめるブレスレットには、イエローダイヤモンドをはじめ、光り輝く星々や、ターコイズがあしらわれたダブレット技法を用いたブラック オパールの月が飾られています。また、ブローチは、ヘアアクセサリーとしても纏うことができます。

Jardins Multicoloresは、ブライトグリーンとパウダーピンクという今までにないシェードを帯び、Dearest Dior は、魔法にかけられたかのようなニュアンスをタンザナイトの深みがいっそう際立たせます。高い基準で選び抜かれた最上級の 宝石、アトリエのサヴォワールフェールと卓越した職人技により、最高峰のマスターピースが織りなす、詩情豊かで 魅惑的なストーリーを綴ります。

最後のサプライズは、珠玉の6.50カラットのピンク スピネルがあしらわれた比類なきリングです。センターストーンの周りに花々が配されたデザインは、まるで一輪の花のように美しく、見事なフォルムを描き、ディオールのエスプリを真に体現しています。

「ベル ディオール」は、見る者の感情を呼び覚まし、ジュエリーを真の芸術へと昇華させる、光り輝く唯一無二の コレクションです。

