【Aoba-BBT周年プロジェクト企画！起業家アルムナイ対談】赤字事業を「百億円超の資産」にした”逆転の経営論”

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下Aoba-BBT）は、創立30周年記念プロジェクトの一環として、株式会社pring（現：Googleグループ）元代表取締役の荻原充彦氏を招き、2026年2月5日（木）に特別対談セミナーを開催いたします。

本対談では、元「銀座の板前」という異色の経歴を持つ荻原氏が、いかにして送金アプリ「pring」を立ち上げ、Googleによる巨額買収（M&A）という衝撃のイグジットを成し遂げたのか、その知られざる経営戦略を紐解きます 。

▼詳細・お申し込みはこちら：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-01-19/83t86(https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-01-19/83t86)

■ 開催背景：なぜ、Googleは「赤字」の日本企業を欲したのか？

今回の対談が描くのは、単なるバイアウトの成功物語ではありません。「銀座の板前」として修行し、実家の経済的困窮という原体験を持つ荻原氏 。彼が金融の世界で追求したのは、華やかなシェア争いではなく、「お金のやり取りに潜む、不条理な手数料をゼロにする」という、極めて純粋で狂気的なまでのこだわりでした。

送金手数料無料を貫けば、損益計算書（PL）は赤字になります。しかし、その赤字を掘り続けたプロセスこそが、Googleが喉から手が出るほど欲しがる「銀行接続網」というプラチナ資産（BS）を構築する鍵でした。

なぜ、一人の起業家の「情念」が、世界最強のプラットフォーマーであるGoogleの心を動かしたのか。マーケティングの教科書には載っていない、「情念」を「仕組み（M&A可能な資産）」へと昇華させる起業家の真髄に、弊社代表の柴田巌が深く切り込みます。

■ 本対談の3つの見どころ

- 【PLの敗北、BSの勝利】赤字を「資産」に変える錬金術「送金無料」を貫く限り、pringに短期的な黒字化の未来はありませんでした。しかし、ビジネスモデルの破綻を予見しながらも、Googleが自前では構築困難な「銀行接続網」を完成させることで、会社を「高く売れる部品」へと磨き上げました。PL（損益）ではなくBS（資産）で勝負する、逆転の経営論を語ります。- Googleを「出口」に指名した逆算の経営「誰でもいいから買ってほしい」ではなく、Apple Payに対抗しようとするGoogleの焦りを読み、彼らが必要とする「免許」と「接続」を先回りして押さえる。大手資本の心理を逆手に取り、自身のEXITの追い風に変えた、板前出身ならではの野生の勘と知略を暴きます 。- 起業の殿堂の「異端」が教える、引き際の美学「上場（IPO）だけが正解ではない」。ブランド名を消し、巨人のインフラに溶け込むことで、自らの思想を社会に定着させ、同時に莫大な創業者利益を得る。従来の成功定義を破壊する、もう一つの「起業の完成形」を提示します。

■ 本対談が周年プロジェクトにおいて持つ意義

本企画は、「Aoba-BBTグループ 周年記念プロジェクト ～Life-time Empowerment in Invisible Continent～」の中核的テーマである「コミュニティ強化」「ロールモデルの可視化」「生涯学習の循環創出」を体現する取り組みです。

アルムナイ（卒業生・修了生）が実社会で生み出した成果を広く共有することで、Aoba-BBTグループ全体が掲げる以下の重点施策を加速させます。

- コミュニティの再活性化・ネットワーク強化- 学習の循環モデル（Life-time Empowerment）の具体化- 次世代リーダー育成の強化- グローバル連携・国際教育の推進

アルムナイとの特別対談は、周年プロジェクトにおける複数のイベント・施策の先行企画として位置づけられ、今後、Aoba-BBTグループ全体で展開するアルムナイネットワーク”LEN(Lifetime Empowerment Network）(https://aoba-bbt.com/len/)”、教育フェア、国際連携プログラム、コミュニティイベントとも連動してまいります。

■ こんな方へおすすめ

- 起業や独立を具体的に目指している方- 事業立ち上げからEXIT（M&A/IPO）のプロセスを学びたい方- 経営判断の軸を求めるビジネスリーダー- 学びを実務に活かしたい在校生・卒業生（アルムナイ）- 自身のキャリアを大きく飛躍させたい方

■ 開催概要

- 日時：2026年2月5日（木）12:00～13:00- 形式：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 申込締切：2026年2月4日（水）15:00- お申し込みはこちら：https://go.aoba-bbt.com/l/963543/2026-01-19/83t86

■ 対談者プロフィール

荻原 充彦（おぎはら みつひこ）氏

株式会社pring 元代表取締役（創業者）

大学卒業後、銀座の割烹で板前として3年間修行する。料理の世界に限界を感じ、プログラマーへ転身。以降10年間にわたりシステム開発に従事する。大和総研に転職後は、ビジネスやマネジメント領域にも関わり、新規事業創設チームを経て大和ネクスト銀行の立ち上げに参画。その後DeNAを経て、2017年に送金サービス「pring」を創業。CoC送金からBtoC送金へと市場を拡大し、独自の送金ネットワークを構築する。2021年9月Googleがpringを買収、2023年までGoogleに在籍。2024年、シンガポールにて新たな事業「kinew」を立ち上げ、現在に至る。

柴田 巌（しばた いわお）

株式会社Aoba-BBT 代表取締役社長

京都大学工学部卒、京都大学大学院(工学修士)、英国London School of Economics Political Science (MSc)、米国Northwestern大学Kellogg Graduate School of Management (MBA)にて修士号を取得。多国籍の学びで都市、テクノロジー、ビジネスに跨る独自視点を形成。ITと戦略コンサルティングでキャリアを積み、1998年には大前研一氏とネットスーパー企業を創業。さらに、複数の事業を成功させる。2018年にビジネス・ブレークスルーのCEOに就任し、教育界でも革新を推進。アオバジャパン・インターナショナルスクールを国内最大のIB認定校に育て上げる。株式会社Aoba-BBTでは、国際教育とリカレント教育を軸に、多様な教育サービスを展開し、業績を拡大中。

ABSについて

アタッカーズ・ビジネススクール(ＡＢＳ)は、世界的経営コンサルタント大前研一が1996年に設立した起業家育成スクールです。

開講以来20年以上の歴史を積み重ね、アルムナイは6,525名以上、起業社数は810社、上場企業16社（内、東京証券取引所マザーズ市場上場会社数１２社）という実績を残し日本最大級の起業家養成スクールとして成長してきました。

https://attackers-school.com/

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com