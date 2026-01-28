ジャフコ、3年半ぶりに基幹ファンド「SV8シリーズ」を設立。現在500億円、総額1,000億円規模を目指し募集を継続

ジャフコ グループ株式会社

ジャフコ グループ株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：三好啓介、以下「ジャフコ」）は、新たな基幹ファンド「ジャフコSV8シリーズ」（以下「SV8シリーズ」）を、2025年12月に設立いたしました。既存投資家を中心とした皆さまからご出資を得て、シリーズ総額は現在約500億円に達しています。市場環境が大きく変化するなか、2022年設立の「SV7シリーズ」と同水準となる1,000億円規模を目指して募集を継続してまいります。

日本の未上場株式市場は、かつてない大変革期にあります。少子高齢化が進む日本においては、再成長に向けた新たな産業の創出と既存産業の構造転換が大きな課題です。

新産業を創出し、グローバル市場で戦えるスタートアップを生み出そうと、官民を挙げてあらゆる施策が打ち出されています。施策の効果が現れるには、これから数年の歳月を要すると考えられ、スタートアップを支えるベンチャーキャピタルへの期待は一層高まっています。また、日本のバイアウト市場でも、事業承継や事業再編ニーズの高まりを背景に、豊富な投資機会が生まれています。既存企業の収益性改善の余地は大きく、国内外から多くの資金が流入しています。

SV8シリーズは、ベンチャー投資ファンド、バイアウト投資ファンド、ベンチャー&バイアウト投資ファンドの3種類のファンドから構成されています。

ジャフコは過去50年以上にわたり、ステークホルダーの皆様とともに、数々の環境変化を乗り越え、潜在成長力のある未上場企業やスタートアップに安定的に資金を供給してきました。SV8シリーズによる「挑戦への投資」を通じ、世代や時代を代表する企業の創出に挑むとともに、投資を継続して挑戦の裾野を広げ、日本を起点に飛躍する未上場企業の成長を支えてまいります。

SV8シリーズの概要

投資対象の異なる以下3種類のファンドを組成します。

コメント

V8パートナーを代表して藤井 淳史

技術の進化、社会・経済情勢の変化はスタートアップにとって勝機や追い風になります。スタートアップに流入する人材は長期に渡り多様化・高度化が進んでおり、今後もこの地殻変動は続くと考えています。これらの変化は、過去類を見ない成長を遂げるスタートアップが生まれる兆候を示していると考えています。投資活動を通じ、高い志を持つ起業家と共に「世代を代表する会社」の創出を目指してまいります。

BO8マネージング・ディレクターを代表して南黒沢 晃

ジャフコのバイアウト投資においては、1998年の事業開始以降、部門ミッションを「企業の第二創業にコミットし、ともに未来を切り開く」とし、多様な事業承継案件に取り組み、多くの企業の第二創業を支え、成長を実現してまいりました。これまで培ってきたバイアウト投資のノウハウをさらに磨き上げ、企業の成長を実現しつつ、持続可能な経済環境づくりに貢献してまいります。

問い合わせ先

【広報担当】pr@jafco.co.jp

＜ジャフコ グループについて＞

ジャフコは、1973年の設立以来、常に時代をリードする起業家とともに歩んできました。国内外における運用ファンドの出資約束金額は累計で1兆円を超え、累計上場社数も1,000社以上にのぼります。ベンチャー投資に加えてバイアウト投資も展開しており、パーパスとして「挑戦への投資で、成長への循環をつくりだす」を掲げ、革新的な技術・サービスの創造にコミットしています。起業家のいちばん近くにあって、その「志」を実現したいという想いのもと、HR、マーケティング・セールス、バックオフィスなども支援しています。

社名 ：ジャフコ グループ株式会社/英文：JAFCO Group Co., Ltd.

取締役社長 ：三好 啓介

Web ：https://www.jafco.co.jp/

本社所在地 ：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

設立年月日 ：1973年4月5日

資本金 ：33,251百万円

株式上場市場 ：東証プライム市場

従業員数 ：131名（単体）（2025年3月末現在）

ご留意事項

本資料は当社の事業及びファンドのご紹介を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。記載事項は作成時のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。記載のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

当社のWebサイト及び各種SNSによる発信は特定の商品の勧誘を目的としたものではありません。

当社が運用するファンドへのご加入のお申込にあたっては、必ず、当該ファンドに係る商品内容説明書、契約締結前交付書面並びに同ファンドの契約書、及び加入申込書の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。