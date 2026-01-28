株式会社ジュン

株式会社ジュン (本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が運営する「BIOTOP (ビオトープ)」は、グローバルジーンズブランド「Levi’s(R)（リーバイス(R)）」とのエクスクルーシブモデル「Levi's(R) | BIOTOP（リーバイス(R) | ビオトープ）」のデニムジャケットを2026年2月13日 (金) に発売いたします。

発売に先立ち「BIOTOP ONLINE」にて、1月30日 (金) に予約受付を開始します。

メンズとしては4回目の「Levi's(R) | BIOTOP」エクスクルーシブモデルの発表となり、今回は「Levi’s(R)」の代表作の一つであるTYPE I TRUCKER JACKETを現代的に再解釈したモデルがベース。

手作業で一点一点加工を施したブラックのPUコーティングが最大の別注ポイントです。



デニムのベースカラーにはウォッシュをかけたヴィンテージ風のライトインディゴカラーにし、その上にブラックのPUコーティングを施すことで、伝統的かつ前衛的でコンテンポラリーな風合いを表現。

手作業でコーティングのため、一点一点風合いが異なるのも魅力の一つです。



さらに、フィットはリラックス感のあるボックスシルエットにアップデートしています。

⚫︎ 前面に入れたダブルプリーツ

⚫︎ 大戦モデルの系譜を継ぐシングルのフラップ無し胸ポケット

⚫︎ フィット感を調整できるシンチバック

⚫︎ ボディには約14オンスの100%コットン生地を採用

⚫︎ レザーパッチ・「BIG E」レッドタブを採用

＜Levi’s(R) | BIOTOP（Mens）Exclusive 26SS＞

Price：\39,600 (in tax)

Size：XS / S / M / L / XL

Color：BLACK

■ 予約開始日：

2026年1月30日 (金) ＊BIOTOP ONLINE のみ

ご予約は こちら(https://www.junonline.jp/biotop/product/jacket-outerwear/denim-jacket/BFL36750)

■ 発売日：

2026年2月13日 (金)

■ 取り扱い店：

BIOTOP 4店舗（白金台・大阪・福岡・神戸）

BIOTOP ONLINE STORE(https://www.junonline.jp/biotop/)

ADAM ET ROPE HOMME 取扱店