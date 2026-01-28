Levi’s(R) | BIOTOP（Mens）Exclusive 26SS
株式会社ジュン (本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が運営する「BIOTOP (ビオトープ)」は、グローバルジーンズブランド「Levi’s(R)（リーバイス(R)）」とのエクスクルーシブモデル「Levi's(R) | BIOTOP（リーバイス(R) | ビオトープ）」のデニムジャケットを2026年2月13日 (金) に発売いたします。
発売に先立ち「BIOTOP ONLINE」にて、1月30日 (金) に予約受付を開始します。
メンズとしては4回目の「Levi's(R) | BIOTOP」エクスクルーシブモデルの発表となり、今回は「Levi’s(R)」の代表作の一つであるTYPE I TRUCKER JACKETを現代的に再解釈したモデルがベース。
手作業で一点一点加工を施したブラックのPUコーティングが最大の別注ポイントです。
デニムのベースカラーにはウォッシュをかけたヴィンテージ風のライトインディゴカラーにし、その上にブラックのPUコーティングを施すことで、伝統的かつ前衛的でコンテンポラリーな風合いを表現。
手作業でコーティングのため、一点一点風合いが異なるのも魅力の一つです。
さらに、フィットはリラックス感のあるボックスシルエットにアップデートしています。
⚫︎ 前面に入れたダブルプリーツ
⚫︎ 大戦モデルの系譜を継ぐシングルのフラップ無し胸ポケット
⚫︎ フィット感を調整できるシンチバック
⚫︎ ボディには約14オンスの100%コットン生地を採用
⚫︎ レザーパッチ・「BIG E」レッドタブを採用
＜Levi’s(R) | BIOTOP（Mens）Exclusive 26SS＞
Price：\39,600 (in tax)
Size：XS / S / M / L / XL
Color：BLACK
■ 予約開始日：
2026年1月30日 (金) ＊BIOTOP ONLINE のみ
ご予約は こちら(https://www.junonline.jp/biotop/product/jacket-outerwear/denim-jacket/BFL36750)
■ 発売日：
2026年2月13日 (金)
■ 取り扱い店：
BIOTOP 4店舗（白金台・大阪・福岡・神戸）
BIOTOP ONLINE STORE(https://www.junonline.jp/biotop/)
ADAM ET ROPE HOMME 取扱店