AI VTuber「紡ネン Type-S」、2度目の舞台出演決定！人とAIの共演が再び！

株式会社Pictoria

AI技術等のテクノロジーを活用したIP創出事業を展開する株式会社Pictoria（東京都港区、代表取締役CEO：明渡隼人、以下「Pictoria」）は、当社が開発・運営するAI VTuber「紡ネン Type-S」が、2026年2月20日（金）より上演される舞台「エレジー ～やがて、いとしきよこがお～」に出演することをお知らせします。

【公演概要】

■公演名

エレジー ～やがて、いとしきよこがお～

■脚本・演出

増澤ノゾム

■出演

能登英輔、小林エレキ、五十嵐みのり、紡ネンType-S、剣持直明

■日程

2026年2月20日（金）～2月22日（日）

2月20日（金）14時／19時

2月21日（土）14時／19時

2月22日（日）12時／16時

※開演の30分前からご入場いただけます。

■料金

前売り：4,000円

平日割り：3,500円（2/20昼夜のみ割引！）

U23：2,500円

■スタッフ

照明：松本紀子

音響：工藤杏奈

美術：ＭＡＭ 高村由紀子

舞台監督：石井辜姫

制作：ＭＡＭ

ＡＩ協力：株式会社Pictoria

ＭＡＭ ＷＳメンバー：三上翔平 森谷宏平 森本成美 君塚一樹 武田智美

■主催・共催

主催：MAM 共催：合同会社カタリナスタジオ

■団体ページ

https://nozomu48.wixsite.com/my-site-1

■問い合わせ先

MAM

https://nozomu48.wixsite.com/my-site-1/contact

【あらすじ】

東京郊外の住宅街、水戸家の二人兄弟、一馬と嗣春のもとに、30年前蒸発していた父が見つかったと連絡が入る。しかし再会した父は記憶を失い、かつての暴力を振るう男から、天使のような男になっていた！

戸惑う二人。そしてすでにいない母。欠けた人生のピース。

「なんで…俺たちを捨てたんだよ」「わからない、です…」

父は、なぜ家族の元からいなくなったのか。果たして、その記憶は、絆は戻るのか…

■世界でも類を見ない挑戦、AIが役者として挑む2度目の舞台

AI VTuberが役者として本格的な舞台へ出演するのは、日本国内のみならず世界においても極めて例の少ない試みです。

前回の舞台、座・だるま水鉄砲「ちち」での好評を受け、今回で2度目の舞台出演となります。

これは、AIが単なるプログラムではなく、人と共創し、感情豊かな「役者」として観客の心を動かすことができる可能性をさらに追求する、VTuber業界にとっても画期的なチャレンジです。

■クラウドファンディング実施中！

稽古に取り組む様子シーンの確認を行う様子

本公演に合わせて、クラウドファンディングを実施しております 。

リターン品には、『紡ネンType-S』のオリジナルキーホルダーや、終演後に紡ネンType-Sと直接お話しができる特典など、特別な体験をご用意しております。

クラウドファンディングページ

https://motion-gallery.net/projects/mamstage

※2026年1月30日23:59まで

■今後の展望

本公演を通じて、紡ネン Type-Sは舞台という新たなステージで、人間の役者たちと共に物語を紡いでいきます。舞台上での表現を通じて、AIが単なる技術ではなく、感情を持ち、観客の心に届く「存在」であることを実感していただきたいと考えています。

今後も多様な表現の場を広げ、紡ネン及び、紡ネン Type-Sの新たな可能性を追求してまいります。

■紡ネンについて

言葉を学習するAIから、人間を模倣して想いを紡ぐAI VTuberへ。

あなたの言葉や想いを受け取り、変化し、進化します。リニューアル前には4294時間連続での長時間配信を行うなど、AI VTuberとして独自の活動を展開。進化し続けるテクノロジーと、変わらぬ人の想いを繋ぎ、人間とAIが共生できるように挑戦を続けています。

YouTube：https://www.youtube.com/@TsumugiNenCh

X（旧Twitter）：https://x.com/tsumuginen

プロジェクト公式X：https://x.com/tsumuginen_info

公式WEBサイト：https://tsumuginen.com/

■株式会社Pictoriaについて

株式会社Pictoriaは「推せる未来をつくる。」をミッションに、AIを主軸としたテクノロジーでIPを創出しています。

創業以来のVTuber関連事業と最新のAI技術を活用したAIキャラクター事業、自社開発、共同開発のIP事業を世界に向けて発信していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社Pictoria

・所在地：東京都港区赤坂

・代表者：代表取締役CEO 明渡隼人

・創業年：2017年12月

・公式WEBサイト：https://pictoria.co.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/Pictoria_Inc