濃厚な旨味と爽やかな酸味が織りなすハーモニー。贅沢なチョコレート菓子専門店【THE TAILOR】より、『ザ・ショコラクチュール ピスタチオ＆ラズベリー』が今年も登場。

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、貴女をエレガントに仕立てるチョコレートブランド【THE TAILOR（ザ・テイラー）】より、『ザ・ショコラクチュール ピスタチオ＆ラズベリー』を期間限定で発売いたしました。

貴方の気持ちまでエレガントに仕立てる、贅沢なチョコレート菓子専門店。

毎年好評いただいている期間商品「ザ・ショコラクチュール ピスタチオ＆ラズベリー」が今年も発売いたします。

爽やかな酸味を感じるラズベリーソースをミルクチョコレートでコーティングし、さっくりと焼き上げたピスタチオクッキーでサンドしました。ピスタチオの濃厚な旨味と、ラズベリーの爽やかな酸味が織りなすハーモニーは絶妙なバランスでそれぞれを引き立てあう奥深い味わい。美味しさはもちろんのこと、見た目にも彩り美しい一品に仕上げました。

ピスタチオをイメージしてライトグリーンに仕立てたパッケージは、大切な人への贈り物にもふさわしい上品な佇まい。

また、“ピスタチオ＆ラズベリー”に加え、定番の“ショコラ”と“イチゴ”を詰め合わせた「ザ・ショコラクチュール詰合せ」も好評発売中。3種の味わいを楽しめる、食べ比べにおすすめの一品です。ぜひこの機会をお見逃しなく。

◆商品概要

【商品名】ザ・ショコラクチュール ピスタチオ＆ラズベリー

【内 容】8個入

【価 格】1,998円（税込）

【販売店】阪急うめだ店、渋谷東急フードショー店、そごう横浜店

※期間限定商品の為、無くなり次第終了

（写真）ザ・ショコラクチュール3種詰合せ14個入（ピスタチオ＆ラズベリー)

◆商品概要

【商品名】ザ・ショコラクチュール3種詰合せ14個入（ピスタチオ＆ラズベリー)

【価 格】3,240円（税込）

【内 容】14個入(ザ・ショコラクチュール ピスタチオ＆ラズベリー6個,

ザ・ショコラクチュール ショコラ,イチゴ各4個）

【販売店】阪急うめだ店、渋谷東急フードショー店、そごう横浜店

※期間限定商品の為、無くなり次第終了

◆商品紹介

＜ザ・ショコラクチュール＞

風味豊かな2種類のソースをミルクチョコレートでコーティングし、さっくりと焼き上げたココアクッキーでサンドした、贅沢な味わいのショコラサンドです。 濃厚なヘーゼルナッツクリームと、爽やかな酸味のストロベリーソースの２つの味のアソートで。

6個入 ：1,404円（税込）

10個入：2,322円（税込）

＜ザ・テイラーセレクション＞

ザ・テイラーの人気商品、「ザ・ショコラクチュール ショコラ」「ザ・ショコラクチュール イチゴ」、「ザ・ショコラティグレット マロンオランジュ(※)」の詰合せ。

22個：5,400円（税込）

ザ・ショコラクチュール（ショコラ・イチゴ）各9個

ザ・ショコラティグレット（マロンオランジュ）4個

※酒使用（商品全体のアルコール分0.3％）

◆ブランドストーリー

はじめての口紅、はじめての香水。

鏡の中に映る自分をすっと見据える。

そこには、いつもと同じで少し違う自分。

チョコレートの薫りと旨味を追究したその味わいは、

貴女の気持ちまで、エレガントに仕立てる。

THE TAILOR

貴女の日常にお届けする、

贅沢なチョコレート菓子専門店です。

◆店舗情報

・ザ・テイラー 阪急うめだ店

住所：大阪府大阪市北区角田町8-7阪急うめだ本店B1F

電話：06-6313-0146

・ザ・テイラー 渋谷 東急フードショー店

住所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー１. 1階

電話：03-3477-4673

・ザ・テイラー そごう横浜店

住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 地下２F

電話：045-465-5073

◆公式サイト

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/thetailor

Instagram ：https://www.instagram.com/the_tailor_official_/

X(旧Twitter)：https://x.com/the_tailor_jp

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ