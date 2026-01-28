縦型ショートドラマ『ここから先は幼なじみ以上です』｜BL原作が実写ドラマ化！䋝田圭亮×島村雄大W主演、アプリ「POPCORN」で配信

株式会社GOKKO『ここから先は幼なじみ以上です』キービジュアル

2026年1月28日（水）より、縦型ショートドラマ『ここから先は幼なじみ以上です』を、縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始します。

原作は、モトによる同名人気作品（スターツ出版）。実写化となる本作では、高校生ふたりの距離が“幼なじみ”から“恋”へと変わっていく過程を、縦型ならではの至近距離演出で丁寧に描写。

照れ、戸惑い、嫉妬、独占欲――言葉にできない感情が積み重なっていく様を、30話にわたって紡ぎます。

純朴で面倒見のいい高校生・七海と、近所に住むモテ幼なじみ・海里。

“幼なじみ”という安全な距離に甘えていた日常は、海里の突然の告白をきっかけに静かに、そして確実に崩れ始める――。

直球すぎる想いと、すれ違う感情。幼なじみだからこそ、近すぎて見えなかった恋を描く、縦型青春ラブストーリー。

◼︎原作情報

原作『ここから先は幼なじみ以上です』原作：『ここから先は幼なじみ以上です』

原作者：モト

出版：スターツ出版

幼なじみ同士の“近すぎる距離”が恋へと変わっていく過程を描き、多くの共感を集めた人気作品。

繊細な心理描写と、じれったい関係性が支持され、青春ラブストーリーとして高い評価を得ています。

◼︎あらすじ｜幼なじみの“その先”に進めますか？

『ここから先は幼なじみ以上です』を視聴 :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz

高校1年生の七海は、料理上手で世話焼きな純朴男子。

隣に住む幼なじみ・海里の世話をするのが、いつもの日常だった。

しかしある日、海里から突然の告白――

「付き合ってよ」

冗談だと思った七海とは裏腹に、海里の想いは本気そのもの。

長年押し殺してきた感情を隠すことなく、真っ直ぐにぶつけてくる。

「手放せるわけないじゃん」

「七海以外、考えられない」

近すぎた関係だからこそ、気づけなかった“恋”。

幼なじみという距離が、ふたりを優しくも残酷にも縛っていく。

これは、気づくのが一番遅かった恋の物語。

◼︎見どころ

1. 縦型だからこそ伝わる「近すぎる距離」

視線、吐息、触れそうで触れない距離感。縦型の至近距離フレームが、感情の揺れを逃さず映し出します。

2. 直球すぎる独占欲×鈍感ピュア男子

想いを隠さない海里と、気持ちに気づくのが遅すぎる七海。

“好きの温度差”が生むじれったさが、強い没入感を生みます。

3. 幼なじみから恋人へ――変わってしまう関係性

一度壊れた「幼なじみ」の距離は、元に戻らない。

だからこそ選ばれる“ここから先”の答えが、深い余韻を残します。

■キャスト

䋝田圭亮『ここから先は幼なじみ以上です』より

䋝田圭亮｜主人公・花栗七海役

面倒見がよく純朴な高校生。幼なじみ・海里との関係に戸惑いながらも、感情の変化に向き合っていく。

代表作：『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』『青春パズドラブ！』ほか

島村雄大｜七海の幼なじみ・皇海里役

モテるが不器用。長年抑えてきた想いを、七海に真っ直ぐぶつけていく独占欲強め男子。

代表作：『ホスト相続しちゃいました』『もしも、イケメンだけの高校があったら』ほか

島村雄大『ここから先は幼なじみ以上です』より花井翼『ここから先は幼なじみ以上です』より

花井翼｜七海と海里の同級生・園村役

二人の関係を冷静に見守るクラスメイト。

中西瞬祐｜クラスのムードメーカー・杉本役

大木大輔｜お調子者の同級生・百蔵充輝役

姫野ここみ｜美術部員・吉永杏里役

藤井結衣｜七海の妹・花栗千香役

野村ゆき｜七海の母・花栗陽子役

◼︎作品概要

・作品名：『ここから先は幼なじみ以上です』

・原作：ここから先は幼なじみ以上です モト／著

・監督：福田沙紀

・脚本：阿部健太郎

・コピーライト：(C)モト／スターツ出版

・話数：全30話（1話1～3分想定）

・製作著作：株式会社WOWOW

・企画/制作：Studio15

・配信開始：2026年1月28日（水）

・配信：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

・形式：縦型ショートドラマ／幼なじみ × 両片想い × 青春ラブストーリー

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

