「蕨市SDGsパートナー」認定証盾を受領　生協として持続可能な地域づくりに寄与〔埼玉〕

生活協同組合パルシステム埼玉（本部:埼玉県蕨市、理事長：西内良子）は1月27日（火）、蕨市役所で開催された「蕨市SDGsパートナー」認定証盾の交付式に参加しました。食品ロス削減と困窮者支援を目的とする食品寄贈や地域見守り活動などにより認定され、西内理事長が頼高英雄市長から盾を受け取りました。

県の登録に続くSDGsパートナー

蕨市SDGsパートナー制度は、蕨市とともに、SDGs達成に向けた地域課題解決や普及啓発を推進する事業者などを「蕨市SDGsパートナー」として認定する制度です。2025年5月に創設され、パルシステム埼玉は同月、認定団体第1号となりました。11月までに9団体が認定され、このたび認定証盾交付式が開催されました。

交付式で寄高市長は「SDGsは行政の力のみでは実現できません。交付式を新たなスタートに、企業とのパートナーシップでともに推進していきます」と9団体への地域内での活躍に期待を寄せました。西内理事長は「宅配インフラを生かした利用者宅の見守りなど、今後も地域内の協力と連携を基に活動していきます」と生活協同組合として果たすべき今後の役割への抱負を語りました。

▲頼高市長（右）と盾を受け取る西内理事長（左）

パルシステム埼玉は2022年7月、埼玉県SDGsパートナーに登録されました。本部所在地である蕨市での認定も加わり、生活協同組合として持続可能な地域づくりに貢献していきます。

地域の支え合いや見守りに貢献

パルシステム埼玉は地域団体と連携し、供給の際に発生する予備青果や利用者に呼びかけ集めた食品などを、支援を必要とする人に届けています。地域内の諸課題に対応し活動する市民団体には、事業剰余から拠出する助成制度を設け、資金面で応援します。利用者に国際支援のための平和募金なども呼びかけ、さまざまな社会の課題に利用者とともに向き合っています。

▲予備青果の寄贈▲利用者の募金を平和活動団体に寄付

エリア内の62市町村とは、見守り協定を締結しています。ドライバーが配達先で異変を察知したり、事故を見かけたりした際には、配送センターや自治体と連携する仕組みを整えています。介護や育児などの暮らしの困りごとに対しては、利用者の登録制度を設け、家事援助や付き添いなどの活動をしています。

それぞれの活動は、利用者の声などをきっかけに始めたものです。パルシステム埼玉はこれからも、利用者とともに持続可能な地域づくりに貢献していきます。

▼生活協同組合パルシステム埼玉SDGs宣言書

生活協同組合パルシステム埼玉

所在地：埼玉県蕨市錦町2-10-4、理事長：西内良子

出資金：94.4億円、組合員数：22.8万人、総事業高：331.5億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-saitama.coop/



所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/