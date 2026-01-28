【TAC情報処理】＼数量限定／過去摸試（教材）販売のお知らせ！
本試験前の最終仕上げに最適！TAC自慢の過去摸試で実力試しはいかがですか！
情報処理技術者試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2026年春期合格目標の過去摸試（教材）販売をお知らせします。
※既定の数量に達した場合は販売を終了いたします。ご希望の方はお早めにお申込みください。
本試験レベルの問題で実力チェックと弱点克服
TACの過去模試は、本試験レベルの問題と分かりやすい解答・解説冊子で本試験前の学習効果を高めます。
▼過去摸試の詳細はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_kakomosi.html
過去模試の特徴
１.出題傾向を徹底的に分析した厳選予想問題
業界屈指のTAC講師陣が試験傾向を徹底的に分析し、注力してできあがった本試験レベルの問題を
出題します。
２.解答・解説冊子でさらにレベルアップ
過去模試の受験で明確になった弱点分野をしっかり克服するためには、短期間でレベルアップできる
教材が必要です。復習に役立つ情報を掲載したTAC自慢の解答・解説冊子が付属しています。
TAC過去模試の活用法
TACの過去模試は本試験レベルの問題を出題しています。間違えた箇所があったらそのままにせず、同じテーマや分野の箇所を含めてもう一度復習してください。本試験で同じテーマの出題があった場合に確実に得点できるレベルまで強化しておくことをおすすめします。
【STEP1】過去模試を受験
【STEP2】解答・解説冊子で復習
【STEP3】弱点分野の克服
過去問演習に役立つ本試験問題集付き
本試験問題集（TACオリジナル教材）
過去の本試験問題に詳細な解答・解説を加え作成しています。本試験と同じ時間配分で問題を解き自分の力を確かめつつ、さらなる知識の強化を図ることが可能です。
※お申込みの過去模試の年度と同じ本試験問題集が付属いたします。
受講料一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/21078/table/1975_1_7348a42ae76a51c54390a10d09448c9c.jpg?v=202601280221 ]
午前I試験は含まれておりません。
