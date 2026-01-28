【2026年2月】グラマラスバタフライ、日本最大級のエシカルの祭典「エシカルエキスポ」東京にて “恋の2択展”を開催

ジェクス株式会社

ジェクス株式会社（本社：大阪市中央区谷町、代表取締役社長：梶川裕次郎）は、グラマラスバタフライより2月3日（火）から８日（日）までの６日間に渋谷モディにて開催される「エシカルエキスポ2026」にて、体験型展示企画『恋の2択展』を出展いたします。

■ 出展概要

・出展イベント：エシカルエキスポ2026

・展示名：恋の2択展

・展示形式：体験型・参加型展示

・参加費：無料

・ 体験内容：恋愛タイプ診断／おみくじ配布／シール参加型展示

※おみくじは、なくなり次第終了

本展示は、これから恋を重ねていく世代にそっと寄り添いたい、そんな想いから生まれた参加型展示企画です。

■知ることで、恋はもっと楽しめる。

恋愛や性について、「知る機会が少なかった」「聞くのが恥ずかしかった」。その結果、つらい思いをしてしまう人は少なくありません。『恋の2択展』では、それぞれの価値観を知ることで、恋をもっと楽しめるものにしたい、そんな想いから生まれました。「告白する？しない？」「脈あり？脈なし？」「会う頻度は多い？少ない？」そんな身近な2択を入り口に、みんなの恋を知り、自分の恋を見つめ、その両方を楽しむ体験を提供いたします。

■参加して楽しい、３つの体験コンテンツ

１. 恋の2択にシール投票で参加。展示が“作品”になる

会場には、「恋愛で迷いがちな2択」が書かれた展示パネルを設置いたします。心が向く方に蝶のシールを貼っていただくことで、どなたでも気軽にご参加いただけます。シールが重なるほどパネルは彩られ、みんなの気持ちが重なったひとつの作品として完成していきます。「自分の選択が展示になる」「先に来た人の答えを見るのが楽しい」、そんな参加型ならではのワクワク感を演出いたします。

２. みんなの本音を覗き見できるパネルを展示

恋愛や性に関する大規模調査「【ジェクス】ジャパン・セックスサーベイ2024

」をもとに、恋の本音を展示いたします。全国5,000人以上の声から、恋愛アンケートの結果をピックアップいたしました。質問が書かれたパネルを開くと、みんなの回答結果が見える仕掛けとなっており、「へえ、そうなんだ」「意外かも」、そんな発見を楽しめる展示です。

３. 恋愛タイプ診断 × おみくじ体験

今注目されている“恋愛タイプ診断”をヒントに、グラマラスバタフライが独自に制作した診断コンテンツを体験いただけます。診断結果は、おみくじをイメージしたかわいいデザインで、恋と向き合う気持ちをそっとひと押しするような言葉を添えて参加いただいた方にプレゼント（なくなり次第終了）。おみくじ袋の中には、診断結果と一緒に「お守り」という位置づけでコンドームを封入しています。

■グラマラスバタフライ 展示に込めた想い

グラマラスバタフライは、“誰かを守るためのアイテム”だと考えています。コンドームは、「女の子が持つものじゃない」「持っていたら恥ずかしい」、そんな偏見を向けられがちな存在ですが、本来は自分を大切にするための、お守りのような存在です。

■恋のかたちは、人それぞれ。

大切にしている距離感や心地よいペース、恋の「かたち」は人の数だけ存在します。誰かにとっての「かたち」は、別の誰かにとってはまったく違う選択かもしれません。『恋の2択展』は、2択の問いをきっかけに、さまざまな価値観に触れながら、2択にとらわれない自分自身のスタイルを、そっと見つめ直す時間を提供いたします。正解を探すためでも、答えを比べるためでもなく、ただ、いろいろな恋を知り、感じ、より楽しむために。みんなの恋と、自分の恋、そのどちらも、ゆっくり味わってみてください。

■ グラマラスバタフライについて

グラマラスバタフライは、「ふたりがもっとラブになる」をコンセプトにしたコンドームブランドです。性感染症や望まない妊娠を防ぐための機能性はもちろん、大切な人と愛を育めるコミュニケーションツールとして、素敵な時間をすごせるよう、ふたりの恋を応援しています。

コンドームを特別なものではなく、自分や大切な人を思いやるための、ごく自然な選択肢として届けたい。そんな考えのもと、デザインや使い心地にもこだわり、多くの方に支持されています。

■ エシカルエキスポとは

エシカルエキスポは、若者と企業が共に創る日本最大級のエシカル祭典です。環境問題や社会課題に関心を持つ学生が中心となり、学生団体、起業家、クリエイター、企業など、さなざまな立場の方々と連携しながら、新しい価値観やライフスタイルに出会い、体験し、共有できるイベントです。

2023年に大阪で第1回を開催。これまでに大阪で3回、東京では今回が2回目の開催となります。回を重ねるごとに参加者や出展者の輪を広げながら、エシカルを身近に感じられる場を提供しています。

