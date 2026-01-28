ウェビナー「フォロワー数を超えていく、旅を仕事にする技術」を2月18日に開催
UUUM株式会社
アフィリエイトやTikTok GOのデータから成功法を紐解き、実際のTOPクリエイターの生の声から実践的な攻略法を学ぶことができます。
- 旅行系コンテンツをこれからマネタイズしていきたい方
- アフィリエイトやTikTok GOで伸び悩んでいる方
- TOPクリエイターの動画作りの工夫や攻略法を聞きたい方
形式：オンライン開催(ZOOM Webinars)
【お申し込みフォーム】 :
https://forms.gle/6GqxSS4K5XjQgh4F8
お申し込み期限：2026年2月11日(水)23:59
- 実績データから紐解く！楽天トラベルアフィリエイト戦略
- フォロワー0からでも収益に！成功例から学ぶ、TikTok GO戦略
- 旅行系TOPクリエイターが語る「成功のためのノウハウ」
- 旅行系クリエイター Hana | 週末ひとり旅 様
- UUUMマーケティング アフィリエイト・TikTok GO担当者
UUUMマーケティング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司)は、ウェビナー「フォロワー数を超えていく、旅を仕事にする技術」を、2026年2月18日(水)18:00～19:00に開催します。
ウェビナーのポイント
旅行系コンテンツを収益に変えたいクリエイター必見！
フォロワー数に左右されずに旅行系コンテンツを収益化するノウハウを、一緒に学習できるウェビナーです。
アフィリエイトやTikTok GOのデータから成功法を紐解き、実際のTOPクリエイターの生の声から実践的な攻略法を学ぶことができます。
■こんな方におすすめ
- 旅行系コンテンツをこれからマネタイズしていきたい方
- アフィリエイトやTikTok GOで伸び悩んでいる方
- TOPクリエイターの動画作りの工夫や攻略法を聞きたい方
ウェビナー概要
日時：2026年2月18日(水)18:00～19:00(予定)
参加費：無料
形式：オンライン開催(ZOOM Webinars)
■お申し込み方法：下記のフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。
【お申し込みフォーム】 :
https://forms.gle/6GqxSS4K5XjQgh4F8
※定員に達した場合、抽選でのご案内となります。抽選となった場合は、当選者のみメールにて配信URLをご案内します。
お申し込み期限：2026年2月11日(水)23:59
■コンテンツ(予定)
- 実績データから紐解く！楽天トラベルアフィリエイト戦略
- フォロワー0からでも収益に！成功例から学ぶ、TikTok GO戦略
- 旅行系TOPクリエイターが語る「成功のためのノウハウ」
■登壇者(予定)
- 旅行系クリエイター Hana | 週末ひとり旅 様
Instagram：https://www.instagram.com/hana_solotravel
TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_solotravel
YouTube：https://www.youtube.com/@hana_solotravel
Threads：https://www.threads.com/@hana_solotravel
- UUUMマーケティング アフィリエイト・TikTok GO担当者
本ウェビナーに関するお問い合わせ先
UUUMマーケティング株式会社 イベント窓口
umbd03_eventdesk@uuum.jp