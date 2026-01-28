ウェビナー「フォロワー数を超えていく、旅を仕事にする技術」を2月18日に開催

UUUM株式会社

UUUMマーケティング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司)は、ウェビナー「フォロワー数を超えていく、旅を仕事にする技術」を、2026年2月18日(水)18:00～19:00に開催します。

ウェビナーのポイント

旅行系コンテンツを収益に変えたいクリエイター必見！

フォロワー数に左右されずに旅行系コンテンツを収益化するノウハウを、一緒に学習できるウェビナーです。

アフィリエイトやTikTok GOのデータから成功法を紐解き、実際のTOPクリエイターの生の声から実践的な攻略法を学ぶことができます。



■こんな方におすすめ

ウェビナー概要

- 旅行系コンテンツをこれからマネタイズしていきたい方- アフィリエイトやTikTok GOで伸び悩んでいる方- TOPクリエイターの動画作りの工夫や攻略法を聞きたい方

日時：2026年2月18日(水)18:00～19:00(予定)

参加費：無料

形式：オンライン開催(ZOOM Webinars)



■お申し込み方法：下記のフォームに必要事項を入力の上、お申し込みください。

【お申し込みフォーム】 :https://forms.gle/6GqxSS4K5XjQgh4F8

※定員に達した場合、抽選でのご案内となります。抽選となった場合は、当選者のみメールにて配信URLをご案内します。

お申し込み期限：2026年2月11日(水)23:59



■コンテンツ(予定)

- 実績データから紐解く！楽天トラベルアフィリエイト戦略- フォロワー0からでも収益に！成功例から学ぶ、TikTok GO戦略- 旅行系TOPクリエイターが語る「成功のためのノウハウ」

■登壇者(予定)

- 旅行系クリエイター Hana | 週末ひとり旅 様

Instagram：https://www.instagram.com/hana_solotravel

TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_solotravel

YouTube：https://www.youtube.com/@hana_solotravel

Threads：https://www.threads.com/@hana_solotravel

本ウェビナーに関するお問い合わせ先

- UUUMマーケティング アフィリエイト・TikTok GO担当者

UUUMマーケティング株式会社 イベント窓口

umbd03_eventdesk@uuum.jp