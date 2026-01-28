相手の自尊心を尊重し協力を引き出す、ベテランアルバイトに対する指示・注意の仕方研修を公開：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、新メニューとして「ベテランアルバイトに対する指示・注意の仕方研修(https://www.recurrent.jp/listings/development-junior-parttimer)」を公開しました。本研修は、豊富な経験を持つベテランスタッフに対し、自尊心を傷つけることなく円滑な協力を得る手法を習得するプログラムです。

現場の人間関係を維持しながら組織の規律を守り、業務効率の向上を目指すリーダーのスキルを強化します。相手の心理的背景を理解した上で、感情をコントロールしながら適切な指示や注意を行う技術の実装を支援します。

現場を支えるベテラン層への接し方という課題

多くの現場において、長年の経験を持つベテランアルバイトは貴重な戦力です。一方で、経験年数に伴う自負があるため、指示や注意の出し方によっては反発を招く課題があります。若手社員や新任管理職が、心理的配慮を欠いた不用意な発言で関係を悪化させるケースも見受けられます。現場の良好な関係性を維持しつつ、必要な是正を適切に行うためのマネジメント技術の実装が求められています。

研修内容の紹介

■研修タイトル

■受講対象

ベテラン層をマネジメントする立場にある中堅社員や管理職の方。

■身に付くスキルや目的

本研修は、ベテラン層の心理を理解し、自尊心を尊重しながら適切な指示や注意を行う技術を身に付けることを狙いとしています。具体的には、以下のスキルの習得を目指します。

- ベテランの心理を理解し、指示が拒否される背景を把握する。- 命令を依頼へ変換し、相手の主体性を引き出す技術を習得する。- 感情を制御して、具体的な事実に基づき注意を行えるようになる。■本研修の特徴- 拒絶の構造を理解する経験年数による自負や社員への複雑な感情を理解します。指示が受け入れられない背景にある暗黙の序列意識やプライドの構造を把握します。- 依頼と相談による巻き込み命令形を依頼形や相談形式に言い換える技術を磨きます。相手の知識や経験を認めつつ協力を仰ぐことで、相手の自尊心を尊重した指示出しを実装します。- 感情を制御した是正のステップ感情を逆なでしないタイミングや場所の選択、肯定的な言葉から始めるステップを習得します。関係性を壊さずに、具体的な事実に基づいて改善を促す力を養います。ベテランアルバイトに対する指示・注意の仕方研修【動かす伝え方】 - 社員研修のリスキル

■研修カリキュラムの抜粋

1. ベテランを取り巻く心理 ・ベテランアルバイトの立場と心理（誇りと自負、役割認識）

- 指示が受け入れられない背景（暗黙の序列意識、社員への複雑な感情）- 基本となる承認の姿勢（返報性の原理、日常的な感謝の積み重ね）

2. 感情を逆なでしない「指示」の技術

- 「指示」から「依頼・選択」への変換技術- 相談形式での巻き込み（知識の差を認めつつ協力を求める）- 成果をベテランの手柄にする伝え方

3. 感情を逆なでしない「注意」の技術

- 注意をする前の準備（感情のコントロール、内容の整理）- 注意の伝え方の基本ステップ（肯定的表現から始め、具体的な事実を伝える）- 言い返されたときの対応方法（受け止める姿勢と事実への焦点化）

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルでは、今回リリースしたベテランアルバイトに対する指示・注意の仕方研修をはじめとした部下育成・後輩指導研修(https://www.recurrent.jp/categories/development-junior)や、幅広いラインナップの研修を提供しています。

■ビジネス研修が料金一律

リスキルの研修は、ビジネス研修が料金一律という明瞭な価格設定で提供しています。研修時間と概算人数のみで見積りが可能であり、登壇形式（対面・オンライン・ハイブリッド）の変更やカスタマイズによる追加料金も発生しません。

■運用を支援するフルサポート

研修で使用する教材や備品の一式郵送など、研修準備を全面的にサポートしています。担当者の準備時間を削減しながら、質の高い研修環境を構築することが可能です。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。