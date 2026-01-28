酎ハイと生ビールが110円！「ぱたぱた家」田町三田口店 感謝祭2026！ 2/3～2/5・2/17～2/19 開催！

株式会社焼肉坂井ホールディングス

全国各地の名物「鶏料理」が楽しめる鶏肉のテーマパーク「ぱたぱた家」田町三田口店では、年に一度の「感謝祭」を2月に開催いたします。3日（火）～ 5日（木）までは17種類から選べる酎ハイを100円（税込110円）でご提供いたします。また、17日（火）～19日（木）までは、生ビールを100円（税込110円）でお楽しみいただけます。（酎ハイ、生ビールとも最初の1杯に限ります）この機会に北海道の美唄やきとりや、愛知の手羽先、宮崎のチキン南蛮など9種類の全国の「鶏肉グルメ」をはじめとした居酒屋メニューと一緒にお楽しみください。スタッフ一同、皆さまのご来店をお待ちしております。

ぱたぱた家 田町三田口店・感謝祭2026

■ 全国鶏行脚 ぱたぱた家 田町三田口店[表1: https://prtimes.jp/data/corp/28006/table/489_1_a7aa424d1d5b0cadaea105eadcfbce82.jpg?v=202601280221 ]

■ 第1弾 2月3日（火）～ 5日（木）

酎ハイ 100円（税込110円）※最初の1杯限定

下記からお選びいただけます

※画像はイメージです[表2: https://prtimes.jp/data/corp/28006/table/489_2_76ffa27e96c70d0b443cdd6d3b194c68.jpg?v=202601280221 ]

■ 第2弾 2月17日（火）～ 19日（木）

生ビール 100円（税込110円）※最初の1杯限定

おもなメニューぱたぱた家サラダ 580円（税込638円）おまかせ串焼き盛り合わせ（５本） 900円（税込990円）手羽藩 手羽先唐揚げ（10本） 1,150円（税込1,265円）蒸し鶏とアボカドのわさび醤油 420円（税込462円）自家製だし巻き玉子 460円（税込506円）とりぺい焼き 530円（税込583円）

・全国鶏行脚 ぱたぱた家 とは

全国を行脚して発見した各地の名物鶏料理の美味しさ・感動をそのままお届けしています。そして、その鶏料理を更に引き立てる居酒屋メニューも多数用意し、お一人様でも、ご友人様とも、お客様には様々な「味」、「風味」を楽しんでいただける空間です。食欲を煽るうちわの音、立ち上る炎、香ばしい薫り、すべてが美味しさのエッセンス。「粋を感じさせるうちわの音」と「とりが天に向かって羽ばたく音」を掛け合わせ、これからも「ぱたぱた」と成長していけるように・・・屋号にはそんな思いを込めています。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

全国鶏行脚 ぱたぱた家 HP https://ys-holdings.co.jp/patapataya/(https://ys-holdings.co.jp/patapataya/)