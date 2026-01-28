バイセル、リユースの浸透を目指す調査研究プロジェクト「バイセル総研」を発足

株式会社BuySell Technologies

中古品の買取・販売サービス「バイセル」を運営する株式会社BuySell Technologies（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：徳重浩介）は、このたび、調査研究プロジェクト「バイセル総研」を発足いたします。

本プロジェクトでは、リユースに関する調査研究および情報発信を通じて、誰もがリユースを選択できる環境を整え、モノを捨てずに循環させる暮らしが当たり前となる社会の実現を目指します。

■「バイセル総研」発足の背景

国内のリユース市場は、2025年時点で3.3兆円規模と推計（*1）されています。循環型社会に対する意識の高まりや物価高の影響によって年々拡大し、今後も成長が見込まれています。

しかしながら、環境省の調査(*2)によると、生活者の過去1年間のリユース経験は「（不要品の）売却・引き渡し」「（中古品の）購入」ともに約3割にとどまっており、リユースという選択肢が十分に浸透しているとは言えない現状が明らかになっています。また、市場拡大の裏側では、中古品売買におけるトラブルや贋物や盗品の流通など、リユース事業特有の課題も顕在化しています。

こうした背景から、リユースの浸透と生活者の適切な選択を支援する情報提供を目的に、調査研究プロジェクト「バイセル総研」を発足いたします。リユースに関する生活者調査や、市場・事業データの分析、レポートの発信などを通じて、リユースが当たり前の選択肢となり、安心してサービスを選択できる環境を整え、モノが捨てられずに循環する社会の実現を目指します。

■会社概要

会社名：株式会社BuySell Technologies

代表者：代表取締役会長 岩田 匡平、代表取締役社長兼CEO 徳重 浩介

本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-8 PALTビル

事業内容：着物・ブランド品等リユース事業

コーポレートサイト：https://buysell-technologies.com/

買取サービスサイト：https://buysell-kaitori.com/

「人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となる。」をミッションに掲げ、中古品の買取・販売を行うリユースサービス「バイセル」を運営しています。

業界随一の出張買取事業を強みとしながら、買取店舗を全国に展開し、着物や切手、ブランド品など、家に眠るさまざまな品物を買取しています。買取した商品は、ECサイトや実店舗、卸販売や古物オークションを通じ、国内外へ販売しています。

また、アナログな業務が多いリユース事業においてテクノロジー活用を重要な戦略に位置づけ、自社プロダクトによる業務効率化やデータ活用による戦略的成長を実現しています。加えて、積極的なM&Aを通じてグループとしてのリユースチャネル拡大を進めています。

*1…出典：リユース経済新聞社「リユース市場データブック2025」

*2…出典：環境省「令和６年度リユース市場規模調査報告書」