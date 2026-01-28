「TOYOTA RACING」とパートナー契約を締結

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機は、トヨタ自動車が展開するモータースポーツブランド「TOYOTA RACING（トヨタ・レーシング）」と2026年1月から2年間のパートナーシップ契約を結びましたので、ご案内します。この提携により当社は、モータースポーツの世界観を体現したスポーツウオッチ“EDIFICE（エディフィス）”のグローバルなプロモーション活動を、より一層推進してまいります。



当社は、「驚きを身近にする力で、ひとりひとりに今日を超える歓びを。」というパーパスのもと、これまでにない価値創造に取り組んでいます。“EDIFICE”は、「Speed and Intelligence」をコンセプトに、スピード感を表現したダイナミックなデザインや、車と親和性の高いカーボンといった新素材を時計に取り入れるなど、多くの人に驚きを提供しています。

「TOYOTA RACING」は、クルマの先端技術への貢献を加速し、モータースポーツの魅力を広げ、新しいファンやパートナーと共に未来を創造しています。

今回、「TOYOTA RACING」の車を進化させ続けるという挑戦心、世界最高峰のレースで培われた革新的な技術、そしてスピードを追求する情熱が“EDIFICE”の世界観と相通ずることから、パートナーシップ契約を締結する運びとなりました。「TOYOTA RACING」が参戦するFIA世界耐久選手権（WEC）のシーズン期間中には、“EDIFICE”がチームに提供され、マシンのヘッドライト部分には、“CASIO”と“EDIFICE”のロゴが掲出されます。今後も、当社はチームの挑戦を力強くサポートしていきます。

【TOYOTA RACINGとは】

トヨタ自動車のモータースポーツ活動のブランドの一つで、FIA世界耐久選手権やNASCARに参戦。トヨタ自動車のエンジン、パワートレーンや技術開発に注力したモータースポーツ活動を担っています。2026年シーズンより「TOYOTA GAZOO Racing」から「TOYOTA RACING」へチーム名を変更し、新たなスタートを切りました。

