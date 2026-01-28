Kipling 2026 春夏コレクション

株式会社L&Sコーポレーション

(株) 三栄コーポレーション（東京都台東区、代表取締役社長 水越 雅己、東証スタンダード市場上場 証券コード8119）の100％子会社である(株) L＆Sコーポレーション（代表取締役社長 城戸崎信浩）は、ベルギー発カジュアルバッグブランド『キプリング』より、日本限定コレクション「Inviting Gr Emb（インバイティンググレーエンボス）」を2026年1月28日（水）より発売いたします。同コレクションは、全国の主要百貨店およびキプリング公式オンラインショップにて展開予定です。

日本の美意識を現代的に再解釈したエンボスデザイン

2026年春夏の日本限定コレクション「Inviting Gr Emb」は、日本の伝統柄である「市松模様」をモチーフにした総柄デザインが特長です。このパターンは、図柄が途切れることなく続いて行くことから「永遠」「発展」「繁栄」を象徴する縁起の良い模様として親しまれてきました。本コレクションではその伝統的な「市松模様」をキプリングらしい感性で再構築し、濃淡が引き立つエンボス加工で仕上げています。

モノトーンを基調とした落ち着いた配色は、さまざまなスタイリングに自然に馴染みながら、日常のコーディネートに上品な個性を添えます。控えめでありながら存在感のあるデザインは、オン・オフを問わず幅広いシーンで活躍するコレクションです。

全9型のバリエーションで幅広いライフシーンに対応

本コレクションは、デイリーに使いやすいバッグからトラベルシーンでも活躍するアイテムまで、全9型の豊富なバリエーションで展開します。収納力、軽量性、機能性といったキプリングの強みを生かしながら、市松模様の美しさを引き立てる設計で、ライフスタイルに合わせてお選びいただけるラインアップとなっています。

幅広いシーンに「ソウルエス」

コンパクトながらタブレットや書類を整理して収納できるバックパック。多数のポケットと便利なトップハンドルで、通勤・通学からレジャーまで幅広く活躍。快適なクッションショルダーで毎日スタイリッシュに。

収納力抜群で快適「ガブエス」

機能性とデザインを兼ね備えた中型クロスボディバッグ。豊富なポケットとキーフックが付いて整理収納が簡単。調節可能なストラップでクロスボディやショルダーとして快適に使える人気アイテム。

（左から）アルバー\19,250 ／ バルーン\19,250 ／ イゼラー\20,900 ／ ガブエス\19,250 【カラー名はすべてインバイティンググレーエンボス】※すべて税込価格

（左から）カイ\18,700 ／ オーリン\25,300 ／ リリ\12,650 ／ ソウルエス\25,300 ／ ソウル\27,500 【カラー名はすべてインバイティンググレーエンボス】※すべて税込価格

＜コレクション特集ページ＞

URL : https://www.kipling.jp/shop/pages/japan-inviting_gr_emb.aspx

発売日：2026年 1月 28日（水） 展開：全9型

コレクション名：SS26 日本限定コレクション

カラー：インバイティンググレーエンボス

価格帯：12,650円～27,500円（税込価格）

【キプリングについて】

1987年にベルギー・アントワープで誕生したキプリング (Kipling)は、機能性と耐久性に加え、独創的なデザインを兼ね備えたバッグブランドです。デイリーユースからトラベルまで幅広いシーンに対応する豊富なバリデーションを展開しています。ブランドを象徴するクリンクルナイロンとモンキーチャームを特徴とし、日常を軽やかに彩るアイテムを通じて、自分らしく輝ける「Live Light」の世界観を体現しています。

公式サイト：https://www.kipling.jp/shop/default.aspx