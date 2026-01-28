恵比寿で初「メノポーズ・ホルモンケア専門」漢方薬店が誕生「めぐりわ漢方」オープン

めぐりわ漢方 恵比寿本店

薬剤師の黒澤まみは、漢方薬の販売および健康相談を行う漢方薬店「めぐりわ漢方」を、2026年1月、東京都渋谷区恵比寿4丁目に新規オープンいたしました。

当店は、更年期（メノポーズ）を中心としたホルモンバランス由来の不調に特化し、漢方と生活習慣アドバイスの両面から継続的な支援を行う、恵比寿エリアで初※となる専門性を掲げた薬店です。

詳細を見る :https://meguriwa-kampo.com/

※恵比寿エリアにおける当店調べ（2026年1月時点）

更年期・性差由来の健康課題が「社会のテーマ」となる時代へ

更年期をはじめとする性差由来の健康課題は、これまで個人の体調管理の問題として扱われがちでした。しかし近年、欠勤や生産性低下、離職といった影響を通じて、社会全体の経済や働き方にも関わる課題として注目が高まっています。経済産業省の2024年の試算では、女性特有の健康課題による社会全体の経済損失は年間約3.4兆円に上るとされ（※1）、政府も2025年12月に「性差に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議」を立ち上げ女社会の支援体制や医療提供の在り方について検討を進めています。（※2）

一方で現場では、「症状が多様で説明しにくい」「病院に行くほどではないと感じてしまう」「どこに相談すればよいかわからない」といった理由から、不調を抱えたまま日常を送る人も少なくありません。制度や環境整備が動き始めたいま、女性が日常の延長で健康問題を相談できる「身近な場所」が、地域の中で求められています。

※1「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」（経済産業省）

（https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf）

※2 2025年12月25日「女性の健康課題、治療受けやすく「攻めの予防医療」で初会合―政府」（時事通信）

（https://www.jiji.com/jc/article?k=2025122500747&g=soc(https://www.jiji.com/jc/article?k=2025122500747&g=soc)）

薬店開店の背景 自身の乳がん経験から「小さな不調も気軽に相談できる場を作りたい」

「めぐりわ漢方」店主の黒澤まみは、長年にわたり総合病院で病院薬剤師として勤務、医療の最前線で数多くの患者と向き合ってきました。その一方で、中医師に師事して中医学を勉強、副業で勤務していた漢方薬局の現場では、更年期や慢性的な疲労、不眠など、検査では異常が見つからないものの、確かに辛い不調を抱える人が多いことを実感してきました。

転機となったのは、コロナ禍における自身の30代での乳がん罹患の経験です。標準治療を受けながら、漢方や分子栄養学・心理学の考え方を取り入れ、自身の体調や生活を見つめ直していく中で、「治療を受けること」と同時に、「自分の心や身体の声に耳を傾けることの大切さ」への気づきがありました。自身の身をもって「病気になってからだと後悔する」と実感し、そこから「健康の大切さに本気で気づいて、自分で自分の身体を守れる人を増やしたい」という強い想いが芽生えてきました。

死を初めて現実のものとして意識した乳がん治療経験でしたが、信頼できる医師や家族・友人たちとの対話が前向きに治療に取り組むきっかけとなりました。その経験から「時間をかけた心に寄り添うカウンセリング」、そして「病気になる前の小さな不調も気軽に相談できる場」をもっと身近な場所で届けていきたいと考え、今回立ち上げたのが「めぐりわ漢方」です。

更年期（メノポーズ）・ホルモンバランスに向き合う、漢方というアプローチ

更年期（メノポーズ）のホルモン由来の不調は、ほてりや発汗といった身体症状だけでなく、疲労感、不眠、気分の落ち込み、集中力の低下など、現れ方が人によって大きく異なります。病院では対症的な対応にとどまるケースも多い一方、漢方は体質や生活背景を踏まえて全体のバランスを整えていくことを得意とする分野です。

めぐりわ漢方では、丁寧なカウンセリングを通じて不調の背景を整理し、その人に合った漢方やサプリメント、ハーブ、アロマなどをホリスティックな観点から提案します。あわせて、無理のない範囲で食事や生活習慣の見直しをサポートし、一時的な対処ではなく、不調を繰り返しにくい体の土台づくりを目指します。

薬店を超えて、地域の「健康の拠点」を目指します

店舗では、漢方薬の販売や健康相談に加え、食事や生活習慣に関するオーダーメイドのアドバイスを提供します。また、店内にはワークショップやセミナーを開催できるスペースを設け、アロマクラフト、ハーブ、薬膳、食事づくりなど、健康をテーマにした学びのイベントを予定しています。

単に薬を購入する場所ではなく、健康について学び、実践し、人と人がゆるやかにつながる場として、恵比寿という街に根差した女性たちの健康コミュニティを育てていくことも目指しています。

「健康は"与えられるもの"ではなく、自分で選び育てていくもの」をモットーに、皆様の「自立した健康」を育てる場にしてまいります。なお、店舗での対面相談に加え、オンライン服薬指導にも対応しており、全国への発送が可能です。

店名の由来

私たちの体と心は、気力・血液・栄養・水分といった「めぐり」によって支えられています。それらが滞りなく流れることで、体は本来の調和を取り戻し、心も自然と「元気」でいられるのです。

また私たちは、自分自身の内側だけでなく、自然や環境、人とのつながり、そしてお金の流れなど、さまざまな「めぐり」に囲まれながら生きています。それらが重なり合い、輪となり、和となって、私たちの日常は成り立っています。

「めぐりわ」という名前には、一人ひとりのめぐりを整えるだけでなく、その人を取り巻く環境や周囲とのめぐりまでも、やさしく整える場でありたい。

そんな願いを込めています。

店舗の様子

店舗概要

ワークショップやセミナーを開催できるスペースも完備プライバシーに配慮した個室カウンセリングルーム

店舗名：めぐりわ漢方

オープン予定：2026年1月

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-24-4 キエイビル2F

営業時間：木・金曜日 11:00～19:00／土曜日 10:00～18:00

アクセス：JR恵比寿駅より徒歩7分

電話番号：03-6821-5708

URL：https://meguriwa-kampo.com/

店主プロフィール

黒澤まみ

薬剤師/臨床分子栄養医学研究会認定指導カウンセラー

茨城県出身。昭和大学薬学部修士課程修了。新卒より総合病院にて病院薬剤師として17年勤務。コロナ禍に30代で乳がんを経験。標準治療と漢方、分子栄養学の考え方を取り入れた体調管理を実践し、その経験と専門知識を生かして「自立した健康」を支える場として漢方薬店「めぐりわ漢方」を開業。

