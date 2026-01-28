【香り広がる本格仕立て！】身体にもやさしい「黒酢あんから揚げ」が期間限定で新登場！

株式会社魁力屋

株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、持ち帰りから揚げ専門店「からたま屋」「とりサブロー」にて、2026年2月4日(水)より「黒酢あんから揚げ」を販売いたします。

気を遣いたい時期に、黒酢という選択。



香酢を配合した、香り豊かな黒酢あんをたっぷりかけた「黒酢あんから揚げ」が期間限定で新登場！




まろやかな酸味とほのかな甘味が特長の黒酢あんは、香酢を加え、香りの立ち方やコクの出方まで丁寧に調整した本格仕立て。


サクサクでジューシーなから揚げにたっぷりとかけても、黒酢ならではのすっきりとした後味で、揚げ物でありながらも軽やかに楽しめます。




トッピングのクラッシュナッツが食感のアクセントになり、一口ごとに広がる味わいをさらに引き立てます。


立ちのぼる香りに食欲をそそられつつも、重たさを感じにくく、最後まで心地よく味わえる一品です。


身体に気を遣いたい時期でもやさしく寄り添う、寒い季節に心までほっと温まる「黒酢あんから揚げ」。


ぜひこの機会にお召し上がりください。


商品概要





＜黒酢あんから揚げ＞


・販売価格　：　148円(税込160円)


・販売店舗　：　からたま屋・とりサブロー　全店舗


・販売期間　：　2026年2月4日(水)～なくなり次第終了


　　　　　　　　※店舗の販売状況により異なりますので予めご了承ください。


・店舗一覧　：


　∟からたま屋(https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49010)


　∟とりサブロー(https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49011)


公式SNS限定！オトクなクーポン配布！




公式SNSアカウントにて、フォロワー様限定クーポンを配布いたします。


・配布日時：2026年2月4日(水)


・使用期間：2026年2月4日(水)～2月23日(月祝)



■からたま屋


Instagram(https://www.instagram.com/karatamaya_k/)


X(https://twitter.com/karatamaya)


■とりサブロー


Instagram(https://www.instagram.com/torisaburo/)


X(https://twitter.com/TorisaburoMama)







持ち帰りから揚げ専門店「からたま屋」について




関西に3店舗展開する「からたま屋」。（2026年1月28日現在）

店名のとおり"から揚げ"と"出汁巻"が看板商品。


自慢の"から揚げ"は毎日丁寧に手仕込みした鶏肉を、擦りおろしたニンニク・生姜と特製ダレに漬け込み、二度揚げすることで鶏肉の旨味を凝縮、サクッとジューシーな食感にこだわっております。


"出汁巻"は国内産の昆布と鰹削りぶしで出汁を引き、自家製のかえしを使用し1本ずつ店内調理しふっくら焼き上げております。


持ち帰りから揚げ専門店「とりサブロー」について




関東に6店舗展開する「とりサブロー」。（2026年1月28日現在）

"から揚げ"と"お惣菜"の専門店。


"から揚げ"は醤油のパンチが効いた自家製のかえしに漬け込み、衣はパリッとお肉はジューシーな揚げたてをご提供しています。


毎朝店舗で擦りおろしたニンニク・生姜の自然な美味しさが味わえます。


から揚げ以外にも、極太ポテトフライ・やげんなんこつ・大海老フライ・玉ねぎフライなど、揚げ物のバリエーションを多く取り揃えております。


お仕事中のランチとしても、食卓の1品としても、お酒のおつまみとしても、様々なシーンでご利用いただけます。


会社概要



＜運営会社＞


社　名：　　　　株式会社 魁力屋（かいりきや）


設　立：　　　　2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)


代表取締役社長：藤田 宗


資本金：　　　　9億1,682万円（2024年12月31日現在）


上場　：　　　　東証スタンダード


証券コード：　　5891


ブランド： 　　ラーメン魁力屋（175店舗）


　　　　　　 　からたま屋（3店舗）


　　　　　　 　とりサブロー（6店舗）


　　　　　　 　タンメンと餃子KIBARU（1店舗）




