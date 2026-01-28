【香り広がる本格仕立て！】身体にもやさしい「黒酢あんから揚げ」が期間限定で新登場！

株式会社魁力屋株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/ 本社：京都市中京区、代表取締役社長：藤田 宗、以下魁力屋）は、持ち帰りから揚げ専門店「からたま屋」「とりサブロー」にて、2026年2月4日(水)より「黒酢あんから揚げ」を販売いたします。

気を遣いたい時期に、黒酢という選択。

香酢を配合した、香り豊かな黒酢あんをたっぷりかけた「黒酢あんから揚げ」が期間限定で新登場！

まろやかな酸味とほのかな甘味が特長の黒酢あんは、香酢を加え、香りの立ち方やコクの出方まで丁寧に調整した本格仕立て。

サクサクでジューシーなから揚げにたっぷりとかけても、黒酢ならではのすっきりとした後味で、揚げ物でありながらも軽やかに楽しめます。

トッピングのクラッシュナッツが食感のアクセントになり、一口ごとに広がる味わいをさらに引き立てます。

立ちのぼる香りに食欲をそそられつつも、重たさを感じにくく、最後まで心地よく味わえる一品です。

身体に気を遣いたい時期でもやさしく寄り添う、寒い季節に心までほっと温まる「黒酢あんから揚げ」。

ぜひこの機会にお召し上がりください。

商品概要

＜黒酢あんから揚げ＞

・販売価格 ： 148円(税込160円)

・販売店舗 ： からたま屋・とりサブロー 全店舗

・販売期間 ： 2026年2月4日(水)～なくなり次第終了

※店舗の販売状況により異なりますので予めご了承ください。

・店舗一覧 ：

∟からたま屋(https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49010)

∟とりサブロー(https://shop.kairikiya.co.jp/stores?brand=49011)

公式SNS限定！オトクなクーポン配布！

公式SNSアカウントにて、フォロワー様限定クーポンを配布いたします。

・配布日時：2026年2月4日(水)

・使用期間：2026年2月4日(水)～2月23日(月祝)

■からたま屋

Instagram(https://www.instagram.com/karatamaya_k/)

X(https://twitter.com/karatamaya)

■とりサブロー

Instagram(https://www.instagram.com/torisaburo/)

X(https://twitter.com/TorisaburoMama)

持ち帰りから揚げ専門店「からたま屋」について

関西に3店舗展開する「からたま屋」。（2026年1月28日現在）

店名のとおり"から揚げ"と"出汁巻"が看板商品。

自慢の"から揚げ"は毎日丁寧に手仕込みした鶏肉を、擦りおろしたニンニク・生姜と特製ダレに漬け込み、二度揚げすることで鶏肉の旨味を凝縮、サクッとジューシーな食感にこだわっております。

"出汁巻"は国内産の昆布と鰹削りぶしで出汁を引き、自家製のかえしを使用し1本ずつ店内調理しふっくら焼き上げております。

持ち帰りから揚げ専門店「とりサブロー」について

関東に6店舗展開する「とりサブロー」。（2026年1月28日現在）

"から揚げ"と"お惣菜"の専門店。

"から揚げ"は醤油のパンチが効いた自家製のかえしに漬け込み、衣はパリッとお肉はジューシーな揚げたてをご提供しています。

毎朝店舗で擦りおろしたニンニク・生姜の自然な美味しさが味わえます。

から揚げ以外にも、極太ポテトフライ・やげんなんこつ・大海老フライ・玉ねぎフライなど、揚げ物のバリエーションを多く取り揃えております。

お仕事中のランチとしても、食卓の1品としても、お酒のおつまみとしても、様々なシーンでご利用いただけます。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役社長：藤田 宗

資本金： 9億1,682万円（2024年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（175店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya

■からたま屋

Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/

X ：https://twitter.com/karatamaya

■とりサブロー

Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/

X ：https://twitter.com/TorisaburoMama

■タンメンと餃子KIBARU

店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144