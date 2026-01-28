生徒一人ひとりの日々の学び・成長を自信へとつなげていく「成長実感発表会」を開催

株式会社ウィザス

株式会社ウィザス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：生駒 富男）が運営する第一学院高等学校（本校：茨城県高萩市・兵庫県養父市、全国67キャンパス：2025年12月時点）において、2026年3月19日(木)までの期間に、第一学院高等学校の特色である「成長実感型教育」の取り組みの一つ、成長実感発表会（後期）を開催いたします。

※各キャンパス・本校の開催日時は、添付資料（成長実感発表会日程一覧）をご参照ください。

金沢キャンパスの発表の様子宇都宮キャンパスの発表生徒とその資料◆「成長実感発表会」について

生徒が学校生活での取り組みや注力したことを共有する機会として、年2回（前期9月頃、後期2月頃）の発表会を開催。生徒が人前で自分の成果を披露することで成長を実感し、仲間や保護者、教員からのフィードバックを通じて自信を深め、さらなる成長へとつなげることを目的としています。

生徒は前期でのフィードバックを後期での発表に活かし、1年間の集大成として発表に臨みます。

発表方法やテーマは生徒が主体的に選択でき、興味関心が同じ仲間とグループで発表したり、個人でテーマを深く掘り下げて発表したりと様々です。

1年間、あるいは3年間の集大成として準備された個性豊かな発表を、仲間、保護者、教員が見守ります。

加えて、今年度より各キャンパスでの発表・学びに留まらず、新たに外部有識者によるフィードバック機会およびコンペティション形式による全国発表会「DAIICHIGAKUIN PROJECT AWARD」を3月に実施いたします。これにより、全国の第一学院グループの高校生による発表・学びの場へと発展させてまいります。

成長実感発表会ページ： https://www.daiichigakuin.ed.jp/presentation/(https://www.daiichigakuin.ed.jp/presentation/)

DAIICHIGAKUIN PROJECT AWARDページ：https://www.daiichigakuin.ed.jp/award/

■ 2025年度前期の発表生徒の感想

秋田キャンパス Yさん

ネームロゴのデザイン制作について、これまでの3年間の取り組みと成長を振り返りながら、スライドにまとめて初めて人前で発表しました。視認性や情報量に気を配り、伝わりやすい発表を目指して構成を工夫。緊張もあり言葉が詰まる場面もありましたが、自分の言葉でしっかり伝えることができたのは大きな自信につながりました。普段はあまり人前で話す機会がない中で、この経験は話し方や伝え方を見直す良いきっかけとなり、今後の進学や就職活動でもきっと役立つと感じています。

郡山キャンパス Aさん

私は、失敗しそうになると「無理だ」と思ってすぐに諦め、自信が持てずに過ごしてきました。そんな自分を変えたいと思い、「やり抜く力」をテーマに発表に取り組みました。準備では言葉が出ず悩むことも多かったですが、支えがあったことでなんとか形にすることができ、本番でやり切ったという達成感を初めて得られました。諦めなかった経験が自信につながり、今では「できない理由」より、「どうすればできるか」を考えて前向きに挑戦できるようになりました。

四ツ谷キャンパス 発表の様子秋田キャンパスの発表生徒とその資料小倉キャンパス 発表の様子宇都宮キャンパス 展示の部の様子◆ 第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)は、全国に67キャンパス(2025年12月時点)を展開しています。「生徒第一」「1／1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。

＜主な在校生・卒業生＞

・スポーツ：久保 建英選手(サッカー：レアル・ソシエダ)／伊藤 洋輝選手(サッカー：FCバイエルン・ミュンヘン)／高井 幸大選手(サッカー：ボルシア・メンヒェングラートバッハ)／佐藤 龍之介選手（サッカー：FC東京）／稲場 悠介選手(水球)／開 心那選手(スケートボード) ほか、野球・サーフィン・テニス・スノーボード 等

・芸能：Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)／ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数89.9万人)／のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)／ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数65.6万人)

URL：https://www.daiichigakuin.ed.jp/

◆株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。

社名 ： 株式会社ウィザス

代表者 ： 代表取締役社長 生駒 富男

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立 ： 1976年7月10日

資本金 ： 12億9,937万5,000円

従業員数： 正社員1,011名（2025年3月31日現在）

事業内容： 総合教育サービス

URL ： https://www.with-us.co.jp

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

第一学院高等学校

担当：広報マーケティング室 野口・大田・河瀬

所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館5階

TEL：03-6865-1901

E-mail：info-hs@daiichigakuin.ed.jp