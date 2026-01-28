【イベント開催】『私』として働き、生きるために -障がいとLGBTQの交差点から考える福祉と就労-【クロストーク】

●本イベントの趣旨

特定非営利活動法人北海道NPOファンドお申込はこちらから :https://forms.gle/TKTGUZhvy4sXGngCA

本企画は、休眠預金等活用法助成「社会的居場所を核とした働き方と暮らし方の共生の実現～地域コミュニティにおける障がいのあるLGBTQの受容を目指して(https://npoproject.hokkaido.jp/?page_id=2639)」（2022年度通常枠公募第1回目）事業の一環として開催をいたします。

障がい者の社会参加が進み、LGBT理解促進法が施行されるなど、社会的少数者の社会参加は拡大する流れにありますが、それに伴い、社会の側の準備不足などさまざまな不都合や摩擦もまた顕在化してきています。

LGBTQのキャリア支援において先駆的活動を続ける「認定NPO法人ReBit(https://rebitlgbt.org/)」と地方都市・釧路において障害当事者支援から始まり、LGBTQ当事者にも関わるようになった「NPO法人地域生活支援ネットワークサロン(https://n-salon.org/)」の事例を報告し、福祉的視点から必要な社会的介入について話し合います。

●当日詳細

●登壇者紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140708/table/16_1_5178e1affe3b3db8797b78396bee6d42.jpg?v=202601280251 ]藥師 実芳(やくし みか) 氏

認定NPO法人ReBit 代表理事

社会福祉士 / 精神保健福祉士 / 国家資格キャリアコンサルティング技能士2級

早稲田大学大学院教育学研究科修了。自身がトランスジェンダーである経験から、LGBTQを含むすべての人々がありのままで未来を選べる社会の実現を目指し、20歳でReBitを設立。青少年版国民栄誉賞と称される「人間力大賞」を受賞し、世界経済フォーラム（ダボス会議）が選ぶグローバル・シェーパーズ・コミュニティや、オバマ財団が選ぶアジア・パシフィック・リーダーに選出。

認定NPO法人ReBit：日本初となるLGBTQフレンドリーな就労移行支援事業所「ダイバーシティキャリアセンター」を開設。福祉の枠組みを用いて、キャリア支援とメンタルヘルスケアの両面から、「その人らしい自立」を支えるセーフティネット構築に取り組む。

日置 真世(ひおき まさよ) 氏

NPO法人地域生活支援ネットワークサロン代表理事

長女の障がいをきっかけとして親の会活動を経て2000年に釧路市にNPO法人地域生活支援ネットワークサロンを設立し、子どもや障がい児者に関する地域課題に当事者が主役となって取り組む地域づくり活動を行う。2008年～3年間、研究職への転職を機に、フリーのソーシャルワーカーとしてよりそいホットライン他、様々な支援現場の後方支援に携わりつつ、支援で出会った若者たちと社会活動を創造することがライフワークとなっている。

NPO法人地域生活支援ネットワークサロン：2000年初頭から、障がい児の親の会をはじめとして、当事者性を重視して、社会参加の機会を保障する活動を続ける。生きづらさを抱えた若者たちの社会参加の試行事業である「若者自立プロセス資源化モデル事業」、そして障がいあるLGBTQを対象とした「カミングアウトから自己表現へ 真の社会参加創造事業」の２つの休眠預金事業を実施。

●当日プログラム（予定）

事例報告１.：ReBitから見える現場

【LGBTQのキャリア支援が、なぜ福祉に接続していくのか】

事例報告２.：地域生活支援ネットワークサロンから見える現場

【地方都市・釧路での当事者性と社会参加の実践-マルチマイノリティの実態、マジョリティの課題- 】

クロストーク１.：構造を読み解く

【テーマ：社会的少数者の顕在化の中で、障がい者就労はどう変わるか】

クロストーク２.：福祉的視点からの社会的介入

【テーマ：何に、どの段階で、どう介入するのか】

●広報・チラシ

●主催・お問合せ先

お申込はこちらから :https://forms.gle/TKTGUZhvy4sXGngCA

【主催】認定NPO法人北海道NPOファンド

メール：office★hokkaido-npofund.jp（★→@）

TEL：011-200-0973

※上記メールアドレスより当日のご案内等差し上げます。迷惑メールボックス等に入らないよう設定をお願いいたします。

【後援】札幌市

認定NPO法人北海道NPOファンド

この法人は、市民、企業等から広く資金等の資源を募り、市民による自発的な公益活動を実践する市民活動団体（ＮＰＯ）への助成事業及び、持続可能な地域社会の仕組みづくりに資する活動を行うことを目的とする。



【お問合せ先】

認定NPO法人北海道NPOファンド（高山、遠藤）

〒064-0808

札幌市中央区南8条西2丁目5-74 市民活動プラザ星園201号室

メール：npofund@npo-hokkaido.org

電話：011-200-0973 ／ FAX：011-200-0974